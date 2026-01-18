Укр
В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

Руслана Заклинская
18 января 2026, 12:54
Миссия МАГАТЭ контролирует безопасность и ход ремонта на Запорожской АЭС.
Возле ЗАЭС начали ремонт резервной ЛЭП / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное:

  • На оккупированной ЗАЭС начались восстановительные работы
  • Ремонт стал возможен благодаря режиму прекращения огня
  • Работы выполняет украинская команда энергетиков

На оккупированной Запорожской атомной электростанции начались восстановительные работы на резервной линии электропередач, которая соединяет объект с украинской энергосистемой. Об этом официально сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рофаэль Гросси.

По его словам, начало ремонта стало возможным благодаря очередному режиму прекращения огня, который был заключен при посредничестве Агентства.

Ремонт линии осуществляет украинская команда специалистов. Представители мониторинговой миссии МАГАТЭ находятся непосредственно на месте и контролируют каждый этап работ, чтобы гарантировать безопасность персонала и техническое соответствие.

На ЗАЭС ремонтируют линию 330 кВ "Феросплавная-1". Хотя она является резервной, ее роль критична для безопасности станции. Именно эта линия обеспечивает питание собственных нужд АЭС в случае повреждения основных магистралей, что позволяет предотвратить блэкаут и поддерживать работу систем охлаждения реакторов.

Что РФ предлагает США за контроль над ЗАЭС - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко в интервью Главреду рассказал, что Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую АЭС как инструмент экономической торговли с США, предлагая ее команде Дональда Трампа как альтернативный "бизнес-проект".

Жовтенко отметил, что Россия договорилась с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о якобы прекращении обстрелов в районе ЗАЭС для начала ремонтных работ. В то же время эксперт указывает на политические амбиции Гросси, который стремится к посту генерального секретаря ООН и, по его словам, получает поддержку со стороны России и Беларуси.

"Нам вместе с европейскими партнерами нужно скоординироваться и не дать России реализовать этот сценарий. Важно четко доносить Трампу, что ЗАЭС в руках россиян - это та самая история с отложенной прибылью и отложенными заработками. Россияне довели станцию до такого состояния, что в нее теперь нужно серьезно вкладывать средства", - пояснил эксперт.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
ЗАЭС / Инфографика: Главред

Перемирие на ЗАЭС - что известно

Напомним, 28 декабря Украина и Россия договорились о локальном перемирии возле Запорожской АЭС для ремонта линий электропередач. Работы продлятся несколько дней под контролем МАГАТЭ

Также 10 января МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня возле оккупированной Запорожской АЭС. Предложение предусматривает обращение к Украине и РФ, чтобы обеспечить безопасный ремонт поврежденной линии электропередач и стабильную работу станции.

Как сообщал Главред, 17 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что работы на линии 330 кВ должны начаться в ближайшие дни. Они должны уменьшить риски для ядерной безопасности станции.

Об источнике: МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии — международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в частности ядерному оружию, сообщает Википедия.

война в Украине АЭС Запорожская АЭС новости Украины
