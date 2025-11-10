Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

«Есть карты распространения радиации»: раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

Юрий Берендий
10 ноября 2025, 04:09
3789
Украинские специалисты моделируют сценарии радиационных аварий с помощью системы RODOS, что отслеживает распространение радионуклидов, указывает эксперт.
Реклама
раскрыты последствия возможной диверсии россиян на ЗАЭС
Раскрыты последствия возможной диверсии россиян на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Уже разрабатывали сценарии на случай аварии на ЗАЭС
  • В Украине действует программа отслеживания радионуклидов

Служба внешней разведки России заявила о якобы подготовке Украиной и странами НАТО диверсии на ЗАЭС. Такие заявления могут свидетельствовать о намерении самих же россиян устроить катастрофу на оккупированной Запорожской АЭС и обвинить в этом Украину и страны коллективного Запада. О том, какие возможные последствия диверсии на ЗАЭС в интервью Главреду рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная

Она отметила, что возможные сценарии диверсии на Запорожской АЭС уже анализировались украинскими специалистами летом 2023 года, сразу после подрыва Каховской ГЭС.

видео дня

Эксперт пояснила, что в Украине действует система RODOS, которая позволяет моделировать распространение радионуклидов в случае тяжелой аварии с расплавлением активной зоны реактора. Эта система функционирует на базе Укргидрометцентра, Госатомрегулирования и ГНТЦ ядерной и радиационной безопасности.

"Специалисты даже создавали карты возможного распространения радиации в зависимости от погодных условий и направления ветра для каждого энергоблока. То есть все это регулярно моделируется - не знаю, ежедневно ли, но постоянно, как часть системы аварийного реагирования. Это прописано в официальных документах, поэтому паниковать не стоит. Все возможные сценарии учтены, и такие заявления россиян - это просто очередные "страшилки" для информационного давления", - резюмирует она.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
ЗАЭС / Инфографика: Главред

Могут ли США взять ЗАЭС под контроль - мнение эксперта

Как писал Главред, в СМИ появлялась информация, что план Дональда Трампа якобы предусматривает создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая может находиться под контролем США. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что такая идея выглядит привлекательно лишь теоретически, ведь непонятно, каким образом американцы смогут реализовать ее на практике.

"Ведь есть украинская армия с одной стороны и российская - с другой, и россияне не хотят уходить с ЗАЭС. Как будет обеспечен нейтралитет Запорожской АЭС, кто это будет делать?", - указывает он.

Реклама

ЗАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пропаганда РФ распространила очередной вымысел о якобы подготовке Украиной совместно со странами НАТО диверсии на Запорожской атомной электростанции, которую оккупировали войска РФ.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины отметили, что российские спецслужбы систематически заранее распространяют фейковые "предупреждения" - обвиняют Украину или западные страны в якобы подготовке терактов, чтобы в случае собственных преступлений переложить вину и создать выгодный информационный фон. В то же время именно Россия несет полную ответственность за безопасность ЗАЭС, ведь именно она оккупировала объект, разместила там военную технику и оказывает давление на персонал станции.

Кроме того, страна-агрессор до сих пор не отказалась от планов интегрировать Запорожскую АЭС в свою энергосистему, рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная.

Другие новости:

Реклама

О персоне: Ольга Кошарная

Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины,

директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук.

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Запорожская АЭС Ольга Кошарная
Новости партнеров
Мы используем cookies
Принять
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

Главная
Telegram
язык
Важное