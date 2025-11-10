«Есть карты распространения радиации»: раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

Раскрыты последствия возможной диверсии россиян на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Уже разрабатывали сценарии на случай аварии на ЗАЭС

В Украине действует программа отслеживания радионуклидов

Служба внешней разведки России заявила о якобы подготовке Украиной и странами НАТО диверсии на ЗАЭС. Такие заявления могут свидетельствовать о намерении самих же россиян устроить катастрофу на оккупированной Запорожской АЭС и обвинить в этом Украину и страны коллективного Запада. О том, какие возможные последствия диверсии на ЗАЭС в интервью Главреду рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная

Она отметила, что возможные сценарии диверсии на Запорожской АЭС уже анализировались украинскими специалистами летом 2023 года, сразу после подрыва Каховской ГЭС.

Эксперт пояснила, что в Украине действует система RODOS, которая позволяет моделировать распространение радионуклидов в случае тяжелой аварии с расплавлением активной зоны реактора. Эта система функционирует на базе Укргидрометцентра, Госатомрегулирования и ГНТЦ ядерной и радиационной безопасности.

"Специалисты даже создавали карты возможного распространения радиации в зависимости от погодных условий и направления ветра для каждого энергоблока. То есть все это регулярно моделируется - не знаю, ежедневно ли, но постоянно, как часть системы аварийного реагирования. Это прописано в официальных документах, поэтому паниковать не стоит. Все возможные сценарии учтены, и такие заявления россиян - это просто очередные "страшилки" для информационного давления", - резюмирует она.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Могут ли США взять ЗАЭС под контроль - мнение эксперта

Как писал Главред, в СМИ появлялась информация, что план Дональда Трампа якобы предусматривает создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая может находиться под контролем США. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что такая идея выглядит привлекательно лишь теоретически, ведь непонятно, каким образом американцы смогут реализовать ее на практике.

"Ведь есть украинская армия с одной стороны и российская - с другой, и россияне не хотят уходить с ЗАЭС. Как будет обеспечен нейтралитет Запорожской АЭС, кто это будет делать?", - указывает он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, пропаганда РФ распространила очередной вымысел о якобы подготовке Украиной совместно со странами НАТО диверсии на Запорожской атомной электростанции, которую оккупировали войска РФ.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины отметили, что российские спецслужбы систематически заранее распространяют фейковые "предупреждения" - обвиняют Украину или западные страны в якобы подготовке терактов, чтобы в случае собственных преступлений переложить вину и создать выгодный информационный фон. В то же время именно Россия несет полную ответственность за безопасность ЗАЭС, ведь именно она оккупировала объект, разместила там военную технику и оказывает давление на персонал станции.

Кроме того, страна-агрессор до сих пор не отказалась от планов интегрировать Запорожскую АЭС в свою энергосистему, рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная.

О персоне: Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

