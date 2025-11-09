Укр
Оккупанты повредили первую в Украине крупную ТЭС на биомассе - соучредитель

Виталий Кирсанов
9 ноября 2025, 18:28
347
Российские дроны атаковали и серьезно повредили ТЭЦ на биомассе "Клиар Энерджи".
Три российских дрона атаковали одну из ТЭЦ "Клиар Энерджи"
Три российских дрона атаковали одну из ТЭЦ "Клиар Энерджи" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/andreygrinenko.ce

Кратко:

  • Три российских дрона атаковали одну из ТЭЦ "Клиар Энерджи"
  • Пострадавших в результате атаки нет

Три российских дрона ударили по одной из ТЭЦ на биомассе группы компаний "Клиар Энерджи" в Черниговской области. Об этом написал в Facebook соучредитель компаний Андрей Гриненко.

"Сегодня ночью три дрона атаковали одну из наших украинских ТЭЦ - ту, которую мы с командой "Клиар Энерджи" построили в 2016 году. Она стала эталоном для отрасли - первой крупной станцией на биомассе, которая доказала Украине: энергетическая независимость начинается с местных ресурсов", - написал Гриненко.

видео дня

Таким образом, предприятием, которое атаковали российские дроны в Корюковке в ночь на 9 ноября, оказалась ТЭС компании "Клиар Энерджи".

Он отметил, что пострадавших в результате атаки нет.

В то же время фото, которыми проиллюстрирован пост, свидетельствуют о значительных повреждениях оборудования ТЭЦ.

"Для меня этот проект всегда был особенным из-за людей, которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну", - подчеркнул Гриненко.

Группа компаний "Клиар Энерджи" занимается строительством и эксплуатацией био-ТЭС, ВЭС, СЭС, станций дегазации мусорных полигонов. "Клиар Энерджи" также анонсировала реализацию нескольких проектов газопоршневых установок.

Кроме того, Андрей Гриненко владеет чешской компанией RSE s.r.o., которая является производителем мобильных когенерационных решений на базе двигателей MWM и официальным партнером этой компании. RSE стала поставщиком газопоршневых установок (ГПУ) для первой очереди 20 МВт проекта Power One, инициированного Dragon Capital Томаша Фиалы и компанией Negen экс-главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

К чему стоит готовиться украинцам зимой - мнение эксперта

Как писал Главред, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предостерег, что дальнейшие обстрелы, особенно в зимний период во время отопительного сезона, могут повлечь масштабный блэкаут. В таком случае украинцы рискуют остаться без электроэнергии, тепла, воды и газа.

По словам эксперта, единственным выходом в подобной ситуации может стать перевод энергосистемы в так называемую "искусственную кому", как это уже делали в 2022 году, когда через контролируемые, принудительные отключения энергоблоков АЭС удалось избежать неконтролируемого коллапса системы.

Удары по Украине - что известно о графиках отключения света

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 ноября из-за российских обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к введению "Укрэнерго" графиков аварийных и почасовых отключений.

Как позже сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, после массированной атаки РФ в ночь на 8 ноября энергосистему удалось частично стабилизировать, однако полностью отказаться от аварийных и плановых отключений пока невозможно.

В пресс-службе ПАО "Центрэнерго" сообщили, что в результате ударов по энергетической инфраструктуре все теплоэлектростанции "Центрэнерго" остановили работу, а производство электроэнергии пока отсутствует.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Черниговская область ТЭЦ новости Украины новости Украины и мира
Оккупанты повредили первую в Украине крупную ТЭС на биомассе - соучредитель

