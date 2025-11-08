'Энергосистему стабилизировали': Гринчук сделала заявление об отключениях света

Ключевые тезисы Гринчук:
- Энергосистема Украины частично стабилизирована
- Графики отключений пока остаются необходимыми
- Атака РФ по энергетике была рекордной по количеству баллистических ракет
После массированной атаки РФ в ночь на 8 ноября энергосистему Украины удалось частично стабилизировать. Однако полностью отказаться от аварийных и плановых отключений электроэнергии пока невозможно. Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
"Нам удалось стабилизировать немного систему и перевести уже на графики почасовых отключений для того, чтобы потребителям проще было планировать свои действия в связи с отключением электроэнергии", - рассказала она.
Гринчук подчеркнула, что даже для мелких ремонтов оборудование необходимо временно отключать, чтобы его можно было перезапустить, отремонтировать или заменить. Поэтому в большинстве регионов страны действуют почасовые графики отключений.
"Важно понять, что даже для того, чтобы нам провести ремонты и для стабилизации работ, конечно, нужны графики отключений, по-другому система не работает. И заявления о том, что не подготовились энергетики, другие службы, они абсолютно не соответствуют действительности", - пояснила министр.
По ее словам, команды энергетиков работают непосредственно в регионах, в частности на Харьковщине, Полтавщине и Киевщине. Они не только оценивают последствия атак, но и координируют развертывание альтернативных источников питания и установку малых блочных модульных котельных, чтобы как можно быстрее вернуть людям тепло и свет.
Гринчук добавила, что операторы системы передачи сначала применяли аварийные графики отключений, а затем перешли на почасовые. Министр добавила, что масштабы атаки по энергетике были рекордными.
"Такого количества баллистических именно ракет, которые атаковали энергетические объекты, действительно, даже с начала войны трудно вспомнить. Поэтому, конечно, последствия есть", - отметила она.
Чем отличалась атака РФ
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что главными направлениями российского удара стали Днепропетровская, Киевская и Полтавская области, хотя повреждения получили и другие регионы. Особенностью атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.
"Было выпущено 25 "Искандер-М" или KN-23 и 7 "Кинжалов". Это 32 ракеты из 45, которые атаковали по баллистической траектории", - пояснил он.
Атака по Украине в ночь на 8 ноября - новости по теме
Напомним, 8 ноября Россия нанесла массированный удар по украинским городам, энергетике и гражданским объектам. В Днепре "Шахед" попал в многоэтажку, разрушив несколько этажей и вызвав гибель людей, в Харькове также погиб один человек.
По данным Воздушных сил, применены не менее 25 баллистических ракет, аэробаллистические и крылатые ракеты, а также более 450 дронов. Украинские Силы обороны сбили более 400 дронов и часть ракет.
Из-за массированной атаки РФ в Украине остановились все теплоэлектростанции Центрэнерго. Генерация электроэнергии пока отсутствует, поскольку удар вывел из строя восстановленные после прошлогодних атак станции.
Как сообщал Главред, 9 ноября в Украине будут действовать усиленные графики отключения света. Ограничения касаются промышленных и бытовых потребителей и предусматривают 2-4 очереди отключений в сутки.
О персоне: Светлана Гринчук
Светлана Гринчук - украинский политический деятель, экономист и предприниматель, министр энергетики Украины (с 2025). Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины (2024-2025)
Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и др.
