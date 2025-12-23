Влупит снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

Синоптик отметила, что в Украину придет снег с сильным ветром.

Прогноз погоды на Святвечер и Рождество / фото: УНИАН

Какой будет погода на Святвечер и Рождество

Когда в Украине выпадет снег

Погода в Украине в среду и четверг, 24-25 декабря, будет морозной. А уже 26 декабря выпадет снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Святвечер и Рождество будут в Украине с морозом", - подчеркнула она.

Синоптик отметила, что с 24-25 декабря в Украину придет свежая воздушная масса арктического происхождения. Из-за этого ночью ожидается -5...-12 градусов, днем -2...-7 градусов.

Погода 24 декабря / фото: meteoprog

"Осадков не будет пока, снег придет уже 26-го декабря. Да еще и с сильным ветром", - добавила Диденко.

Погода 25 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве на Святвечер и Рождество - без осадков, но с морозом. Ночью в столице ожидается -8...-10 градусов, днем -3...-5 градусов. Однако уже с 26 декабря снова потеплеет, появится снег.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорила, что средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы.

По ее словам, в январе повышается вероятность заливов арктического холода, что является типичным для этого месяца.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 23 декабря будет сухой, но туманной. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег, кроме юго-востока. Лишь в Одесской области будет дождь.

Синоптик Игорь Кибальчи заявлял, что в Украине ожидается существенное похолодание из-за мощного скандинавского антициклона, который смещается в сторону Украины. Начиная с 24 декабря, температура воздуха будет снижаться до небольших, а местами и умеренных морозов.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

