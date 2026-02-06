Точно отреагирует: ученые назвали самый эффективный способ позвать кошку

Ученые сравнили различные стратегии, чтобы определить, какие из них наиболее эффективны для привлечения внимания кошек.

Жесты в паре с голосом — лучший способ позвать кота

Эти животные реагируют на визуальные сигналы быстрее, чем на звук

Игнорирование вызывает стресс у кошек

Каждый владелец кота знает это чувство: вы зовете своего любимца — а в ответ только демонстративное игнорирование. Но новое исследование французских ученых доказывает, что такое поведение — не приговор.

Оказалось, что существует универсальный способ, который заставляет животное обратить внимание даже на незнакомого человека. Об этом пишет Futura Sciences.

Исследование, проведенное в Университете Нантера и опубликованное в журнале Animal Cognition, проходило в кошачьем кафе — среде, где животные ведут себя естественно и не испытывают давления. Это позволило ученым оценить, как именно кошки реагируют на различные типы человеческих сигналов.

Комбинация жестов и голоса — самая эффективная

Ученые протестировали несколько стратегий: только голос, только жесты, сочетание обоих и полное игнорирование. Результат оказался однозначным: лучше всего кошки реагируют тогда, когда человек одновременно использует голосовые сигналы и простые движения руками или корпусом.

Жесты + голос — самый сильный эффект

— самый сильный эффект Только жесты - заметная, но более слабая реакция

- заметная, но более слабая реакция Только голос - умеренный результат

- умеренный результат Игнорирование — минимальное внимание и даже признаки стресса (например, подергивание хвоста)

Другими словами, просто позвать кота по имени — даже очень ласково — часто недостаточно. Животные гораздо более чувствительны к визуальным сигналам, чем мы привыкли думать.

Культурные особенности тоже имеют значение

Интересно, что в эксперимент включили и традиционный французский звук "пфф-пфф", которым во Франции обычно зовут кошек. Он не оказался магическим или универсальным, но исследователи предполагают, что локальные привычки людей могут влиять на то, как кошки со временем учатся интерпретировать голосовые сигналы.

Что это значит для владельцев кошек

Ученые советуют:

сочетать голос и жесты, когда хотите привлечь внимание животного;

делать ставку на визуальные сигналы, если это возможно;

не игнорировать кота — это может вызвать стресс;

наблюдать за реакцией животного и адаптировать свое поведение.

Даже небольшие изменения в вашей манере взаимодействия могут сделать общение с котом значительно более понятным и комфортным для обоих.

