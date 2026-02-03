Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

История четвероногого домашнего любимца не оставила равнодушным никого.

https://glavred.info/life/kota-ostavili-u-priyuta-s-zapiskoy-kotoraya-chut-ne-dovela-personal-do-slez-10737650.html Ссылка скопирована

Хозяин кота написал жуткую записку и оставил ее рядом с любимцем / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/savingsageanimalrescue/

Вы узнаете:

Какую записку оставил человек рядом со своим котом

Как сложилась судьба кота, попавшего в приют

В Южной Флориде персонал приюта для животных Saving Sage Animal Rescue в прошлом месяце нашел у дверей своего здания кота в переноске, рядом с которым была записка.

Главред узнал, что эта записка была написана от руки и ее содержание было следующим:

видео дня

"Мне жаль... Ему опасно в моем доме. Он не заслуживает того, чтобы его обижали. Мне жаль. Пожалуйста, помогите ему".

Как пишет Newsweek, волонтеры из приюта сразу забрали кота и оценили его состояние. Выяснилось, что, несмотря на ужасное предупреждение в записке об опасности для его жизни и здоровья, физическое состояние питомца в норме.

Кота решили назвать Джорджи и через 5 дней отправили в партнерский приют Ten Lives Club в Буффало, штат Нью-Йорк.

Что случилось с котом после транспортировки на новое место

Несмотря на то, что, судя по записке, жизнь Джорджи не была легкой, его история после приюта закончилась хэппи-эндом. Уже 28 января кот попал в новую любящую семью.

Его приютила женщина, которая пришла в приют, чтобы взять себе котенка. Однако Джорджи покорил ее сердце и она выбрала именно его.

Напомним, Главред писал, что жительница Львова превратила петуха в домашнего любимца — и не считает это странным. Пернатый по имени Тупик стал для нее компаньоном, источником поддержки и частью повседневной жизни, заменив привычных кошек и собак.

Ранее стало известно, что в приюте для животных в Южной Каролине оказалась собака по кличке Квини, которую бывший хозяин оставил вместе с короткой запиской. В письме он признался, что больше не может ухаживать за питомцем, и извинился за принятое решение.

Больше новостей:

Об источнике: Newsweek Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред