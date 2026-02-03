Штраф за 'неправильную' руку: как на самом деле нужно открывать дверь авто

Водители и пассажиры обязаны открывать двери автомобиля определенной рукой.

https://glavred.info/auto/shtraf-za-nepravilnuyu-ruku-kak-na-samom-dele-nuzhno-otkryvat-dver-avto-10737665.html Ссылка скопирована

Штраф за открывание дверей "неправильной" рукой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой рукой нужно открывать дверь в автомобиле

Где за ошибку могут выписать штраф

В Украине водители не обращают внимания на то, какой рукой они открывают дверь в своем автомобиле. Но в некоторых странах за открывание двери "неправильной" рукой даже могут выписать штраф.

Главред решил разобраться, как правильно открывать дверь автомобиля.

видео дня

Какой рукой нужно открывать двери в авто

Эксперты канала Авто тема в своем видео рассказали, что в странах Европейского Союза водители и пассажиры обязаны открывать двери машины определенной рукой, а нарушение этого правила может привести к штрафу.

Отмечается, что это правило, известное как "нидерландский захват". Оно требует от водителя открывать дверь автомобиля правой рукой, а пассажира – левой.

Почему водитель должен открывать дверь авто правой рукой

По словам экспертов, этот простой жест заставляет человека повернуться назад, оглядывая ситуацию вокруг, прежде чем открыть дверь. Это позволяет лучше контролировать ситуацию на дороге и вовремя заметить приближение других участников дорожного движения.

Штрафы за неправильное открывание дверей в Украине

В Украине прямого штрафа за открывание дверей автомобиля "неправильной" рукой нет. Однако, согласно ПДД, запрещается открывать двери, если это угрожает безопасности и создает препятствия для других участников дорожного движения.

Как на самом деле нужно открывать двери авто – видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Авто Тема на YouTube YouTube-канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правилах, штрафах, ПДД и нюансах для водителей в доступном формате.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред