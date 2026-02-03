Укр
  3. Жизнь

Как не навредить себе при сильном холоде: безопасное согревание в мороз

Марина Иваненко
3 февраля 2026, 14:00
В сильный холод многие привычные советы могут быть смертельно опасными. Почему нельзя пить алкоголь, растирать обмороженные конечности и резко греться после мороза.
Как не замерзнуть в мороз?
Как не замерзнуть в мороз? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как лучше всего согреваться на морозе
  • Почему на морозе нельзя пить алкоголь
  • Почему нельзя растирать обмороженные конечности

С наступлением сильных морозов и риском длительных блэкаутов вопрос выживания в холоде становится критически важным. В такие моменты люди часто полагаются на советы, которые считают проверенными временем. Однако многие из них — опасные мифы, которые могут стоить жизни.

Алкоголь, интенсивное растирание или горячая ванна кажутся быстрым способом согреться, но на самом деле они отключают естественные защитные механизмы организма и ускоряют развитие гипотермии. Главред объяснит, почему эти методы опасны и как действовать правильно, когда температура стремительно падает.

Алкоголь на морозе: иллюзия тепла, которая убивает

Как рассказывают на канале "Правдивая история", самый распространенный и одновременно самый опасный миф — употребление алкоголя для согревания. Многие убеждены, что крепкий напиток "разгоняет кровь" и помогает пережить холод. Частично это правда — и именно в этом кроется ловушка.

Что происходит на самом деле

Алкоголь является сильным вазодилататором — он принудительно расширяет сосуды, расположенные близко к коже. Кровь приливает к поверхности тела, создавая субъективное ощущение тепла.

Однако в этот момент тепло, которое должно было бы сохраняться для поддержания работы сердца, мозга и внутренних органов, быстро теряется в окружающую среду. Организм начинает замерзать еще быстрее.

Кроме того, алкоголь притупляет ощущение холода. Человек перестает адекватно оценивать свое состояние, не замечает обморожения и может заснуть на морозе — что в большинстве случаев заканчивается смертью.

Почему нельзя растирать обмороженные конечности

Когда руки или ноги немеют от холода, инстинктивно хочется начать их активно растирать — снегом, перчатками или спиртом. Врачи предупреждают: это прямой путь к тяжелым осложнениям и даже ампутации.

В чем опасность

Разрушение тканей. Во время обморожения в клетках образуются микрокристаллы льда. Активное растирание заставляет их буквально резать ткани изнутри, вызывая некроз.

Микротравмы. Снег состоит из острых кристаллов, которые оставляют на замерзшей коже тысячи микротрещин.

Охлаждение спиртом. Алкоголь, нанесенный на кожу, не согревает, а охлаждает ее во время испарения и дополнительно раздражает поврежденные ткани.

Риск инфекции. Через травмированную кожу легко проникают бактерии, что может привести к гангрене.

Видео о том, как не навредить себе во время морозов, можно посмотреть здесь:

Горячая ванна и батарея: скрытая угроза after-drop

Кажется логичным немедленно поместить сильно замерзшего человека в горячую ванну или посадить возле обогревателя. Но именно здесь возникает опасное явление, известное в медицине как after-drop — дальнейшее падение температуры тела.

Как это работает

Резкое внешнее нагревание расширяет периферические сосуды. Холодная кровь, "застоявшаяся" в конечностях, быстро возвращается к сердцу и мозгу. В результате внутренняя температура тела еще больше снижается, что может вызвать остановку сердца или тяжелый шок.

К тому же обмороженная кожа часто теряет чувствительность, и человек может получить серьезные ожоги от грелки или батареи, даже не почувствовав боли.

Как правильно согреваться: принцип "медленного тепла"

Если вы или кто-то рядом сильно замерзли, действуйте спокойно и постепенно:

  • Смените одежду. Снимите мокрые вещи и переоденьте человека в сухую одежду. Несколько слоев одежды удерживают тепло значительно лучше.
  • Дайте теплое питье. Только безалкогольные и не слишком горячие напитки — чай, компот, бульон.
  • Согревайте от центра. Сначала туловище, а не руки или ноги. Наиболее эффективно — одеяла или тепло другого человека.
  • Добавьте калории. Если человек в сознании, калорийная пища (например, шоколад) поможет организму вырабатывать собственное тепло.

При переохлаждении важно не "разогреть кожу", а сохранить температуру внутренних органов. Избегайте смертельной тройки: алкоголь, агрессивное растирание и кипяток.

Ваша жизнь в холоде зависит от спокойствия, осторожности и постепенности.

Об источнике: канал "Правдивая история"

"Правдива історія" — это украинский YouTube-канал, специализирующийся на развенчании советских и российских исторических мифов. Проект фокусируется на восстановлении реальных фактов о прошлом Украины, которые десятилетиями замалчивались или искажались пропагандой.

Контент канала основан на архивных документах и аналитических разборах ключевых событий: от времен казачества до развала СССР и современной войны. Авторы ставят своей целью формирование объективного взгляда на национальную идентичность и помощь зрителям в борьбе с манипуляциями в информационном пространстве.

