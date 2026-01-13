Укр
Читать на украинском
Началось замерзание: украинцам назвали признаки, указывающие на возможный разрыв труб

Дарья Пшеничник
13 января 2026, 13:59
Трубы чаще всего замерзают при температуре ниже нуля, особенно если они недостаточно изолированы.
Отопление
Сигналы в доме, которые указывают на замерзание труб / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Ключевое:

  • Морозы вызывают замерзание труб в домах
  • Слабый напор и сбои котла — главные признаки проблемы
  • Утепление труб в холодных зонах помогает избежать аварий

Зимние холода, вернувшиеся в Украину, уже успели создать новую проблему для жителей многоэтажек и частных домов — резкое увеличение случаев замерзания водопроводных труб. Из-за этого украинцы могут столкнуться не только с перебоями в водоснабжении, но и с серьезными авариями, включая прорывы и затопление помещений. Об этом сообщает Express.

Специалисты отмечают, что наибольший риск возникает тогда, когда температура опускается ниже нуля, а трубы не имеют достаточной теплоизоляции. При замерзании вода расширяется, создавая критическое давление внутри системы. Это может привести к деформации труб, появлению трещин или полному разрыву.

видео дня

Ключевые признаки, которые могут свидетельствовать о замерзании труб:

  • необычные булькающие звуки при запуске системы отопления;
  • котел не включается или работает нестабильно;
  • из кранов течет очень слабый поток воды или она не поступает вовсе;
  • медленный слив в раковине или унитазе, а также появление капель из кухонного крана.

Специалисты объясняют: когда труба замерзает, вода не может нормально циркулировать, поэтому система фактически "задыхается", а давление в ней падает.

Особое внимание советуют обратить на конденсатные трубы современных котлов — именно они чаще всего становятся первыми "жертвами" морозов. Это пластиковые элементы, выводящие конденсат наружу. Если на выходе труба покрылась льдом или инеем, это может полностью заблокировать работу котла.

В зоне повышенного риска также находятся трубы, расположенные в холодных помещениях: на чердаках, в подвалах, кладовых и встроенных шкафах. Именно там чаще всего фиксируют замерзание во время резких похолоданий.

Специалисты призывают владельцев жилья не игнорировать первые признаки проблемы и заранее позаботиться об утеплении труб, особенно тех, которые проходят в неотапливаемых зонах. Своевременные действия могут уберечь от дорогостоящих ремонтов и длительных перебоев в водоснабжении.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

