Началось замерзание: украинцам назвали признаки, указывающие на возможный разрыв труб

- Морозы вызывают замерзание труб в домах
- Слабый напор и сбои котла — главные признаки проблемы
- Утепление труб в холодных зонах помогает избежать аварий
Зимние холода, вернувшиеся в Украину, уже успели создать новую проблему для жителей многоэтажек и частных домов — резкое увеличение случаев замерзания водопроводных труб. Из-за этого украинцы могут столкнуться не только с перебоями в водоснабжении, но и с серьезными авариями, включая прорывы и затопление помещений. Об этом сообщает Express.
Специалисты отмечают, что наибольший риск возникает тогда, когда температура опускается ниже нуля, а трубы не имеют достаточной теплоизоляции. При замерзании вода расширяется, создавая критическое давление внутри системы. Это может привести к деформации труб, появлению трещин или полному разрыву.
Ключевые признаки, которые могут свидетельствовать о замерзании труб:
- необычные булькающие звуки при запуске системы отопления;
- котел не включается или работает нестабильно;
- из кранов течет очень слабый поток воды или она не поступает вовсе;
- медленный слив в раковине или унитазе, а также появление капель из кухонного крана.
Специалисты объясняют: когда труба замерзает, вода не может нормально циркулировать, поэтому система фактически "задыхается", а давление в ней падает.
Особое внимание советуют обратить на конденсатные трубы современных котлов — именно они чаще всего становятся первыми "жертвами" морозов. Это пластиковые элементы, выводящие конденсат наружу. Если на выходе труба покрылась льдом или инеем, это может полностью заблокировать работу котла.
В зоне повышенного риска также находятся трубы, расположенные в холодных помещениях: на чердаках, в подвалах, кладовых и встроенных шкафах. Именно там чаще всего фиксируют замерзание во время резких похолоданий.
Специалисты призывают владельцев жилья не игнорировать первые признаки проблемы и заранее позаботиться об утеплении труб, особенно тех, которые проходят в неотапливаемых зонах. Своевременные действия могут уберечь от дорогостоящих ремонтов и длительных перебоев в водоснабжении.
