В каких домах Киева отопления не будет до конца зимы: тревожный прогноз

Речь идёт как минимум о сотнях многоэтажек, где по разным причинам не провели слив из системы.

Главное:

В сотнях многоэтажек по разным причинам не провели слив из систем

Ремонт и возвращение тепла в такие дома затянется на месяцы

В Киеве зафиксированы масштабные повреждения систем отопления: во многих жилых домах лопнули трубы после того, как из них не была своевременно удалена вода.

Об этом сообщил руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, речь идёт как минимум о сотнях многоэтажек, где по разным причинам не провели слив — где-то жильцы отказались сами, где-то людей не проинформировали, а в ряде случаев дома просто не выдержали морозов. В результате запуск отопления там теперь невозможен без серьёзных восстановительных работ.

Эксперт предупреждает, что ремонт и возвращение тепла в такие дома затянется на месяцы. Он также резко раскритиковал городские власти, заявив, что подготовка и контроль за сохранностью жизненно важных коммуникаций до и после ракетных и дроновых ударов были фактически провалены.

Квартиры замерзают: что происходит в Киеве

После мощной атаки России на Киев значительная часть жилых домов до сих пор остаётся без тепла. Горожане сообщают, что из-за морозов квартиры промерзают, на стеклах появляется наледь, а вода, замерзая в трубах, вызывает их повреждение и разрывы.

Ранее сообщалось о том, что Киеву грозят "жесткие" отключения. Передача атомной энергии в город пока невозможна, а повреждённые генераторы обеспечивают лишь около 20% потребностей.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

