Киеву грозят 'жесткие' отключения: названы сроки ограничения электроснабжения

Передача атомной энергии в город пока невозможна, а повреждённые генераторы обеспечивают лишь около 20% потребностей.

https://glavred.info/ukraine/kievu-grozyat-zhestkie-otklyucheniya-nazvany-sroki-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-10731449.html Ссылка скопирована

Киевлян предупредили об отключениях электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Важное:

Предстоят серьёзные отключения электроэнергии в Киеве

Низкие температуры усиливают нагрузку на сеть

На предстоящей неделе киевлянам предстоят серьёзные отключения электроэнергии.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев в эфире Киев24.

видео дня

По его словам, низкие температуры усиливают нагрузку на сеть, а после российских обстрелов электроснабжение в столице работает только через аварийные схемы.

Передача атомной энергии в город пока невозможна, а повреждённые генераторы обеспечивают лишь около 20% потребностей.

"Следующая неделя пройдёт по жёстким графикам отключений", — подчеркнул эксперт, отметив, что особенно сложно придётся жителям верхних этажей многоэтажек, начиная с пятого–девятого.

/ Главред

Отключение отопления: что говорят эксперты

Эксперт по ЖКХ Олег Попенко пояснил, что временный слив воды из отопительных систем в киевских домах проводится ради их сохранности.

Он отметил, что без этой меры трубы и системы водоснабжения могли бы выйти из строя, а жильё — потерять пригодность для проживания.

Отключения из-за ударов РФ: новости по теме

Ранее жителей Киева призвали уезжать из города после обстрела РФ. Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Больше новостей:

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред