Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Дома станут непригодны для проживания: худший сценарий из-за отключения тепла

Алексей Тесля
10 января 2026, 21:37
110
Слив из системы отопления позволяет избежать разрушений и позже без критических потерь восстановить подачу тепла, пояснил Олег Попенко.
отопление
Эксперт предупредил о последствиях отключения отопления / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Временный слив воды из систем в киевских домах — это вынужденная мера
  • Типовые многоэтажки промерзают всего за двое суток

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко объяснил, что временный слив воды из систем отопления в киевских домах — это вынужденная мера для сохранения жилья.

По его словам, без этой процедуры тепло- и водопроводные сети могли бы серьезно пострадать, а сами здания — стать непригодными для проживания, передает УНИАН.

видео дня

Он отметил, что при морозах без отопления типовые многоэтажки промерзают всего за двое суток, и если в трубах останется вода, это почти неизбежно приведет к их разрыву.

Слив позволяет избежать таких разрушений и позже без критических потерь восстановить подачу тепла.

В то же время Попенко предупреждает: при повторном заполнении систем нагрузка на трубы и инфраструктуру резко возрастет.

С учетом того, что значительная часть теплосетей столицы изношена и требует срочного ремонта, запуск отопления может сопровождаться авариями и повреждениями коммуникаций.

как согреться отопление инфографика: Главред
/ Главред

Более 48 часов без света: официальное заявление

Утром в субботу, 10 января, в Киеве зафиксировали масштабные перебои с электроснабжением. Об этом в Facebook сообщил руководитель энергокомпании YASNO Сергей Коваленко. Он также обратился к жителям столицы с просьбой: если электричество не появилось с момента обстрела, необходимо подать обращение через официальный сайт электросетей.

Отключения из-за ударов РФ: новости по теме

Ранее жителей Киева призвали уезжать из города после обстрела РФ. Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Больше новостей:

О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева отключения света Олег Попенко Отключение отопления в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

23:55Война
Сын Кадырова пригрозил "найти везде" и похитить Зеленского

Сын Кадырова пригрозил "найти везде" и похитить Зеленского

23:04Мир
Мы в США не видели такого лидера как Зеленский со времен Линкольна — Келлог

Мы в США не видели такого лидера как Зеленский со времен Линкольна — Келлог

21:06Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

Последние новости

23:55

Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

23:04

Сын Кадырова пригрозил "найти везде" и похитить Зеленского

22:58

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

22:40

Десятки дронов и ракет: экс-сотрудник СБУ о целях и сроках новых ударов РФ

22:28

Как убрать мыльные разводы в ванной: рецепт средства из 2 ингредиентов

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
21:39

Света не будет до трех раз в сутки: графики отключений для Львова на 11 января

21:37

Дома станут непригодны для проживания: худший сценарий из-за отключения тепла

21:06

Мы в США не видели такого лидера как Зеленский со времен Линкольна — Келлог

20:43

Уже не холостяк: Евгений Клопотенко ошеломил украинцев новостью

Реклама
20:32

Определена зона без обстрелов: предложено перемирие между Украиной и РФ

20:26

Цены за неделю взлетели на 25%: в Украине начал резко дорожать популярный овощ

20:20

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

20:01

Кто тайный муж Алины Гросу: стали известны подробности

19:59

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

19:28

В Киеве произошло массовое отключение: сколько домов остаются без электроэнергии

19:25

Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

19:25

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

19:10

Что надо знать о ракете "Орешник" и ее стоимостьмнение

19:02

Встреча с Будановым поставила точку - кто станет новым министром юстиции

18:59

Принц Гарри придумал, как помириться с королем: детали плана

Реклама
18:47

"Отвечает требованиям": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем фаворите

18:47

"Может сыграть против": эксперт объяснил, что помешает Путину захватить Донецкую область

18:28

Тепла станет больше: как сделать полотенцесушитель горячим за считанные минутыВидео

18:14

Существует ли "Орешник" на самом деле, и чем РФ ударила по Львову: что скрывает Кремль эксклюзив

17:42

Вырос на древнем вулкане более 700 лет назад - что это за город УкраиныВидео

17:28

Общение через адвокатов: сын Бекхэмов отрекся от родителей

17:25

Угроза удара "Орешником" по Киеву: эксперт раскрыл вероятный сценарий

17:17

Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушенийФото

16:32

Не так стоишь и не так молишься: церковные запреты, которых не существует

16:29

"Рано говорить публично": Зеленский заинтриговал заявлением об операциях СБУ

16:26

Квиткова впервые после помолвки "спалила" нежные поцелуи с Бражко

16:11

"Шансов не будет": тревожный прогноз сроков и сценария завершения войны

15:58

ВСУ взорвали важный НПЗ и ряд "жирных" целей — Генштаб раскрыл детали

15:57

Елена-Кристина Лебедь показала фигуру после праздников и напугала поклонников

15:33

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

15:33

Гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть спринты и эстафеты онлайн

15:21

Угроза катастрофического сценария в энергетике: раскрыта главная проблема

15:05

Как растопить лёд на машине и не повредить стекло: безотказные способы

15:03

Возвращение "Запутанной истории": кто получил главные роли

14:55

Зима покажет свой характер: какая погода ожидает Днепр на следующей неделе

Реклама
14:27

"Готовим решения": Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины

14:25

Проще не придумаешь: рецепт куриных колбасок, от которых невозможно оторваться

14:12

Топ-5 джинсов зимы 2026: модели, которые подойдут всем типам фигурыВидео

14:01

Недружелюбные соседи для моркови: какие овощи и фрукты делают ее горькойВидео

13:49

Может погубить 70% урожая: чем опасна наледь на деревьях и как спасти свой сад

13:49

Снег и метель: какая погода в Харькове будет на выходных

13:09

Только три знака зодиака вскоре войдут в полосу мощного везения – кто они

13:07

Просто, вкусно и доступно: рецепт бомбического салатаВидео

12:54

Макрон назвал цифру: сколько солдат Франция готова отправить в Украину

12:43

В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять