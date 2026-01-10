Дома станут непригодны для проживания: худший сценарий из-за отключения тепла

Слив из системы отопления позволяет избежать разрушений и позже без критических потерь восстановить подачу тепла, пояснил Олег Попенко.

https://glavred.info/economics/doma-stanut-neprigodny-dlya-prozhivaniya-hudshiy-scenariy-iz-za-otklyucheniya-tepla-10731254.html Ссылка скопирована

Эксперт предупредил о последствиях отключения отопления / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное:

Временный слив воды из систем в киевских домах — это вынужденная мера

Типовые многоэтажки промерзают всего за двое суток

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко объяснил, что временный слив воды из систем отопления в киевских домах — это вынужденная мера для сохранения жилья.

По его словам, без этой процедуры тепло- и водопроводные сети могли бы серьезно пострадать, а сами здания — стать непригодными для проживания, передает УНИАН.

видео дня

Он отметил, что при морозах без отопления типовые многоэтажки промерзают всего за двое суток, и если в трубах останется вода, это почти неизбежно приведет к их разрыву.

Слив позволяет избежать таких разрушений и позже без критических потерь восстановить подачу тепла.

В то же время Попенко предупреждает: при повторном заполнении систем нагрузка на трубы и инфраструктуру резко возрастет.

С учетом того, что значительная часть теплосетей столицы изношена и требует срочного ремонта, запуск отопления может сопровождаться авариями и повреждениями коммуникаций.

/ Главред

Более 48 часов без света: официальное заявление

Утром в субботу, 10 января, в Киеве зафиксировали масштабные перебои с электроснабжением. Об этом в Facebook сообщил руководитель энергокомпании YASNO Сергей Коваленко. Он также обратился к жителям столицы с просьбой: если электричество не появилось с момента обстрела, необходимо подать обращение через официальный сайт электросетей.

Отключения из-за ударов РФ: новости по теме

Ранее жителей Киева призвали уезжать из города после обстрела РФ. Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Больше новостей:

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред