Не просто яичница: рецепт завтрака из четырех ингредиентов за 7 минут

Рецепт питательного завтрака из простых ингредиентов.

Рецепт вкусной небанальной яичницы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Яичница - самый простой вариант завтрака. Но чтобы она не надоела, можно усовершенствовать классический рецепт. При этом на приготовление придется потратить всего 7 минут.

Главред узнал, как приготовить интересную яичницу с лавашем и сосисками. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анастасия Симашко.

Яичница с лавашем и сосисками - рецепт

Ингредиенты:

Круглый лаваш 1 шт.

Сосиски 3 шт.

Твердый сыр 30 г

Яйцо 1 шт.

На край лаваша выкладываем сосиску и закручиваем внутрь, закрепляем зубочисткой. То же самое делаем с другими сосисками так, чтобы получился треугольник из лаваша.

Внутрь треугольника кладем сыр и разбиваем поверх него яйцо. Солим по вкусу и жарим на небольшом огне на сковороде под крышкой. Когда лаваш подрумянится, добавляем в сковороду 1-2 столовые ложки воды и готовим завтрак еще несколько минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить яичницу с лавашем и сосисками:

@top_havchik_ ? Треугольник из лаваша с сосисками, сыром и яйцом ? Ингредиенты: • Лаваш — 1 шт • Сосиски — 3 шт • Твердый сыр (любой можно использовать) — 30 г • Яйцо — 1 шт • Соль, перец — по вкусу • 1–2 ст. л. воды ?‍? Приготовление: 1️⃣ На край лаваша положи сосиску. 2️⃣ Сверни лаваш один раз вокруг сосиски и закрепи зубочисткой. 3️⃣ Так же повтори еще 2 раза, чтобы получился треугольник ? 4️⃣ В середину выложи сыр ? 5️⃣ Сверху разбей яйцо ? и немного посоли. 6️⃣ Жарь на небольшом огне под крышкой. 7️⃣ Когда лаваш подрумянится, добавь 1–2 ст. л. воды в сковороду и накрой крышкой — яйцо приготовится благодаря пару. 8️⃣ Готовь еще несколько минут до готовности яйца, перед подачей достань зубочистки. #лаваш#лавашссосисками#лавашсыром#лавашзначинкой ♬ оригинальный звук - Muzyka Ukraine

О персоне: Анастасия Симашко Анастасия Симашко — украинская блогерша, которая в соцсетях под ником top_havchik_cooking публикует разнообразные рецепты. На ее страницу в TikTok подписались более 270 тысяч пользователей.

