'Они опасно играют': Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

Зеленский отметил, что РФ говорит о ядерном оружии, когда не удается победить на поле боя.

Ядерная риторика Кремля / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

Россияне начинают искать ядерное оружие на территории Украины

Это политическое давление и подготовка к следующим трехсторонним встречам

На это должны реагировать другие ядерные государства

Заявления страны-агрессора России о "передаче Украине ядерного оружия" являются политическим давлением и подготовкой к следующим трехсторонним встречам по мирному соглашению. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

"Обычно, когда России не удается победить на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Вы знаете все обстоятельства, когда у Украины было это оружие и когда его не стало. Благодаря чему и благодаря кому это произошло", - подчеркнул он.

По его словам, такие заявления являются политическим давлением и подготовкой к трехсторонним встречам Украины, США и России.

Президент добавил, что ранее в СМИ также были материалы о возможности создания "ядерного зонтика" в Европе.

"Может, это просто риторика, такой ответ России. Мне кажется, что всегда опасно они играют с этими словами - ядерное оружие. И очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие ядерные государства, прежде всего США, могли бы, мне кажется, дать им соответствующие месседжи", - подытожил Зеленский.

Может ли Путин применить ядерное оружие

Бывший российский дипломат Борис Бондарев говорил, что диктатор Владимир Путин может использовать ядерное оружие, если поймет, что он никак не может достичь тех целей, которые поставил перед началом войны.

"Ему нужно добиться результатов, потому что ни один диктатор - и Путин не исключение - не является всевластной сущностью: он зависит от людей вокруг себя. Ему необходимо демонстрировать своему окружению, что он ведет их к победе и процветанию", - подчеркнул он.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерное оружие - последние новости Украины

Как сообщал Главред, аналитики ISW заявляли, что Москва усиливает ядерную риторику на фоне обсуждений западными странами возможных гарантий безопасности для Украины. Российские официальные лица, в том числе представители Службы внешней разведки РФ, делают заявления, которые подогревают тему потенциального применения ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп говорил, что смог предотвратить ядерную войну между Россией и Украиной, и призвал экспертов разработать специальный документ на замену американо-российскому договору о контроле ядерных вооружений.

О персоне: Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об увольнении с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

