Крупный срок с конфискацией: пропагандистку Чичерину засудили

Юлия Чичерина систематически нарушает Криминальный кодекс Украины.

https://glavred.info/starnews/krupnyy-srok-s-konfiskaciey-propagandistku-chicherinu-zasudili-10743866.html Ссылка скопирована

Юлия Чичерина сейчас - пропагандистке дали срок за антиукраинскую деятельность / коллаж: Главред, фото: t.me/julia_chicherina

Читайте больше:

В чем обвиняют Юлию Чичерину

Какой приговор пропагандистке вынес Киевский суд

Российская певица Юлия Чичерина уже 12 лет поддерживает российскую агрессию против Украины. Она ездит с выступлениями на фронт, всячески агитирует в социальных сетях к уничтожению нашей страны, занимается волонтерством на пользу армии страны-оккупанта.

Чичерина находится под санкциями Евросоюза, а теперь еще и официальная преступница с тюремным сроком. 24 февраля 2026 года Шевченковский районный суд Киева вынес пропагандистке обвинительный приговор в нарушении ч. 1, 3 ст. 110, ч. 1 , 2 ст. 332-2, ч. 1 ст. 338, 436, ч. 3 ст. 436-2 Криминального Кодекса Украины.

видео дня

Артистке вменяют:

действия и призыв к нарушению целостности государственных границ Украины, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей

публичное надругательство над государственным флагом Украины

незаконное пересечение границы Украины с целью совершения противоправных действий

публичное оправдание военной агрессии рф и пр.

Суд учел тяжесть криминальных правонарушений Юлии Чичериной и заочно приговорил ее к 12 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества (срок будет считаться с момента фактического задержания преступницы).

Юлия Чичерина сейчас - пропагандистке дали срок за антиукраинскую деятельность / фото: facebook.com/court.shev.kiev

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что путиниста SHAMAN отменяют в РФ из-за скандального ролика. Главный певец-пропагандист страны-оккупанта опозорился провокативным видео.

Также певица-путинистка Любовь Успенская молится за свою дочь из-за ее побега из дома. Татьяна Плаксина после ссоры сбежала от артистки и пустилась во все тяжкие.

Читайте также:

О персоне: Юлия Чичерина Юлия Чичерина - росскийская певица, пропагандистка. В 2014 году поддержала российскую аннексию Крыма. В 2015 году Чичерина была объявлена в розыск Службой безопасности Украины. С 6 октября 2022 года за поддержку вторжения России в Украину находится под санкциями всех стран Европейского союза, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред