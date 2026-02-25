Укр
Крупный срок с конфискацией: пропагандистку Чичерину засудили

Анна Подгорная
25 февраля 2026, 14:24
Юлия Чичерина систематически нарушает Криминальный кодекс Украины.
Юлия Чичерина
Юлия Чичерина сейчас - пропагандистке дали срок за антиукраинскую деятельность / коллаж: Главред, фото: t.me/julia_chicherina

  • В чем обвиняют Юлию Чичерину
  • Какой приговор пропагандистке вынес Киевский суд

Российская певица Юлия Чичерина уже 12 лет поддерживает российскую агрессию против Украины. Она ездит с выступлениями на фронт, всячески агитирует в социальных сетях к уничтожению нашей страны, занимается волонтерством на пользу армии страны-оккупанта.

Чичерина находится под санкциями Евросоюза, а теперь еще и официальная преступница с тюремным сроком. 24 февраля 2026 года Шевченковский районный суд Киева вынес пропагандистке обвинительный приговор в нарушении ч. 1, 3 ст. 110, ч. 1 , 2 ст. 332-2, ч. 1 ст. 338, 436, ч. 3 ст. 436-2 Криминального Кодекса Украины.

Артистке вменяют:

  • действия и призыв к нарушению целостности государственных границ Украины, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей
  • публичное надругательство над государственным флагом Украины
  • незаконное пересечение границы Украины с целью совершения противоправных действий
  • публичное оправдание военной агрессии рф и пр.

Суд учел тяжесть криминальных правонарушений Юлии Чичериной и заочно приговорил ее к 12 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества (срок будет считаться с момента фактического задержания преступницы).

Приговор Чичериной
Юлия Чичерина сейчас - пропагандистке дали срок за антиукраинскую деятельность / фото: facebook.com/court.shev.kiev

О персоне: Юлия Чичерина

Юлия Чичерина - росскийская певица, пропагандистка. В 2014 году поддержала российскую аннексию Крыма. В 2015 году Чичерина была объявлена в розыск Службой безопасности Украины. С 6 октября 2022 года за поддержку вторжения России в Украину находится под санкциями всех стран Европейского союза, сообщает Википедия.

шоу-бизнес Чичерина Юлия Чичерина новости шоу бизнеса
