Как камеры на дорогах помогут ТЦК: адвокат описала механизм проверок воинского учета

Адвокат рассказала о новых подходах к мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

Как в Украине могут начать выявлять нарушения воинского учета

Как может измениться подход к контрактной службе

Адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко в интервью изданию Главред рассказала о возможных изменениях в подходах к контролю за соблюдением правил воинского учета и мобилизационной политике.

По ее мнению, одним из ключевых направлений может стать дальнейшая цифровизация процессов и автоматизация выявления нарушений. В качестве примера Марченко привела систему автоматической фиксации превышения скорости, когда камеры считывают номер автомобиля, система устанавливает владельца и формирует постановление.

Аналогичный принцип, теоретически, может быть применен и к проверке воинского учета.

"То есть через интеграцию реестров и систем видеонаблюдения по номеру автомобиля можно установить владельца и автоматически проверить, есть ли у него нарушения правил воинского учета. Если система фиксирует такие нарушения, информация может оперативно передаваться патрульной полиции. Соответственно, у полицейских сразу появляется основание для остановки транспортного средства и проверки документов — например, на ближайшем посту или во время обычного патрулирования", - объяснила Марченко.

Кроме того, по словам адвоката, активно обсуждается изменение подхода от мобилизации к контрактной службе. В частности, речь идет о возможном пересмотре условий контрактов для военных — с целью сделать их более привлекательными в финансовом и социальном плане и стимулировать добровольное подписание.

В то же время Марченко подчеркнула, что на данный момент новых законодательных изменений нет. Усиление мобилизационных мероприятий, по ее оценке, происходит волнообразно — в зависимости от необходимости выполнения мобилизационного плана. Интенсивность мер может меняться ежемесячно, однако речь идет не о новых инициативах, а об изменении темпов применения уже действующих механизмов.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, Министерство обороны работает над комплексной реформой системы мобилизации. Министр обороны Михаил Федоров анонсировал "системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет проходить службу в ВСУ по годовому контракту во время военного положения. Контракт можно продлить еще на год при необходимости.

Также в Украине готовят пакет изменений в мобилизационное законодательство, чтобы уменьшить конфликты во время мобилизации и усилить ответственность граждан, уклоняющихся от воинской обязанности, сообщил нардеп Федор Вениславский.

Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контрактную основу при условии надлежащего финансирования, в чем может помочь ЕС. Он подчеркнул, что контрактная служба делает армию более предсказуемой и эффективной.

О персоне: Полина Марченко Полина Викторовна Марченко — адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office, член комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Специализируется на вопросах военного права, мобилизационного законодательства и сопровождении дел, связанных с мобилизацией.

