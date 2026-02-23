Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Зеленский добавил, что у Украины сейчас недостаточно средств, чтобы оплачивать контракты.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-mozhet-polnostyu-otkazatsya-ot-mobilizacii-ozvucheno-glavnoe-uslovie-10743116.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал заявление о мобилизации / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное:

Украина может перевести армию с мобилизации на контракты

Для этого необходимо достаточное финансирование

В этом вопросе может помочь ЕС

Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контракты при условии надлежащего финансирования. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

По его словам, Украина может перевести армию с мобилизации на контракты при условии достаточного финансирования.

видео дня

Он также добавил, что в этом может помочь ЕС.

"Когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию — или когда мы переведем нашу армию — с мобилизации на контракты", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что это то же самое, что делает российский диктатор Владимир Путин — платит каждому человеку деньги за контракт.

"Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Эту программу европейцы пока не финансируют", — подытожил президент.

Мобилизация в Украине может измениться

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский ранее заявлял, что в Украине готовят изменения в принципах мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку нынешних процедур.

По его словам, новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.

Он добавил, что это позволит уменьшить долю мобилизации и сделать службу более предсказуемой для граждан.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости

Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла во втором чтении закон о предоставлении отсрочки на год от призыва на военную службу лицам, отслужившим в рамках "Контракта 18-24".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет мужчинам старше 60 лет проходить военную службу по годовому контракту, который при необходимости может быть продлен еще на один год.

Кроме того, в Украине планируют отменить отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, которые решили получить высшее, предвысшее или профессиональное образование. В Верховной Раде готовят соответствующий законопроект.

Читайте также:

Об источнике: BBC Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) — британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей — крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек по всему миру (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред