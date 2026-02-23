Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Главное:
- Украина может перевести армию с мобилизации на контракты
- Для этого необходимо достаточное финансирование
- В этом вопросе может помочь ЕС
Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контракты при условии надлежащего финансирования. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.
По его словам, Украина может перевести армию с мобилизации на контракты при условии достаточного финансирования.
Он также добавил, что в этом может помочь ЕС.
"Когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию — или когда мы переведем нашу армию — с мобилизации на контракты", — подчеркнул глава государства.
Зеленский подчеркнул, что это то же самое, что делает российский диктатор Владимир Путин — платит каждому человеку деньги за контракт.
"Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Эту программу европейцы пока не финансируют", — подытожил президент.
Мобилизация в Украине может измениться
Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский ранее заявлял, что в Украине готовят изменения в принципах мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку нынешних процедур.
По его словам, новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.
Он добавил, что это позволит уменьшить долю мобилизации и сделать службу более предсказуемой для граждан.
Мобилизация - последние новости
Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла во втором чтении закон о предоставлении отсрочки на год от призыва на военную службу лицам, отслужившим в рамках "Контракта 18-24".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет мужчинам старше 60 лет проходить военную службу по годовому контракту, который при необходимости может быть продлен еще на один год.
Кроме того, в Украине планируют отменить отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, которые решили получить высшее, предвысшее или профессиональное образование. В Верховной Раде готовят соответствующий законопроект.
Читайте также:
- В Украине продлили срок действия военного положения и мобилизации - на какой срок
- Мобилизация по-новому: как будут вручать повестки и что будет с ТЦК на блокпостах
- Может ли ТСК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе
Об источнике: BBC
Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) — британская компания общественного телерадиовещания.
По количеству слушателей — крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек по всему миру (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред