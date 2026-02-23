Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

"Плюс" продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания

Мария Николишин
23 февраля 2026, 12:23
113
В ближайшие дни в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь.
'Плюс' продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания
Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода во вторник
  • Когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине в течение недели будет влажной. Ожидаются осадки, в частности, мокрый снег и дождь, также прогнозируются туманы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Соответственно, видимость ожидается низкой, лед будет таять, снег будет таять, появятся ситуативные реки и озера посреди улиц", - добавила она.

видео дня

Погода в Украине 24 февраля

Синоптик отметила, что во вторник, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло.

Температура воздуха ночью ожидается около нуля, днем 0...+3 градуса, на юге и западе +3...+8 градусов.

'Плюс' продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания
Погода 24 февраля / фото: meteoprog

Погода в Киеве 24 февраля

В Киеве завтра ожидается дождь и туман. Температура ночью будет около нуля, а днем поднимется до +2 градусов.

'Плюс' продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко подчеркнула, что 25 февраля погода существенно не изменится, но уже 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание.

'Плюс' продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что в Украину начнет поступать теплая воздушная масса, поэтому температурные показатели во всех регионах ощутимо повысятся.

По его словам, наиболее интенсивное потепление будет наблюдаться в западных и юго-западных областях.

В то же время осадки в течение недели ожидаются преимущественно небольшими, местами возможен туман.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Житомир и область окажутся под влиянием влажного атмосферного фронта, который принесет осадки сразу в двух "форматах" - мокрый снег и дождь.

В последнюю неделю февраля 2026 года на Полтавщине синоптики прогнозируют очередные температурные качели. Температура воздуха будет повышаться до 0 градусов.

В марте погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной, но начало месяца окажется богатым на осадки.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп мог заключить сделки с РФ: Ходжес назвал дедлайн по заключению мира

Трамп мог заключить сделки с РФ: Ходжес назвал дедлайн по заключению мира

12:28Мир
"Плюс" продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания

"Плюс" продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания

12:23Синоптик
Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

11:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

Последние новости

12:54

"Если складываем лапки вверх, то все": Жданов назвал год завершения войны

12:45

Старшая дочь Ольги Сумской ошеломила поступком в РФ - детали

12:38

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

12:28

Трамп мог заключить сделки с РФ: Ходжес назвал дедлайн по заключению мира

12:23

"Плюс" продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
11:48

Больше мяса и едят меньше: какие утки наиболее выгодны для хозяйства

11:47

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

11:46

"Поделюсь опытом": Огневич заговорила о пластических операциях

11:39

"Молюсь": сестра Жанны Фриске сообщила о сложной болезни

Реклама
11:36

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

11:30

РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

11:29

Мстислав Чернов сделал мощное заявление после победы российского фильма на BAFTAВидео

11:03

Контингент во Львове не нужен: Зеленский сказал, где необходимы иностранные военныеВидео

10:54

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

10:47

Россияне нацелились на еще один областной центр: раскрыт тревожный сценарий

10:24

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

10:21

Не 23 февраля: новая дата Дня защитников и зашитниц

10:19

"Хорошая русская" Земфира испугалась украинских флагов и пропала со сцены — детали

09:59

РФ меняет тактику ударов по Украине: что станет целью вместо энергетики — ISW

09:55

"Это катастрофа": Украина на фоне войны превращается в страну вдов и сирот - CNN

Реклама
09:52

Какой должна быть победа Украины: Зеленский раскрыл главные аспекты

09:25

"Сам осознает": Елена Мозговая ошеломила признанием о разрушении отношений

09:09

Что сделать с озимым чесноком весной: советы для большого урожаяВидео

09:01

Украина вернет территории, но есть нюанс: Зеленский сделал важное заявление

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

08:21

Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в ТатарстанеВидео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

РФ ударила дронами по Одесской области: погибли 20-летняя девушка и мужчинаФото

08:10

РФ установила новый рекорд ударов по Украинемнение

07:37

В Харькове - взрывы, город под ракетным ударом РФ: пострадали мирные жители

07:18

РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура

06:55

"Это разделит общество": Зеленский сказал, к чему приведёт выход ВСУ из ДонбассаВидео

06:10

РФ придумала новую тактику ударовмнение

05:57

Потепление врывается в Полтавскую область: синоптики удивили прогнозом

04:41

Страшные секреты СССР: названы главные тайны, о которых молчали десятилетиями

04:03

Почему кот внезапно кусает, когда его гладят: названа истинная причинаВидео

03:30

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

02:30

Большая космическая мечта рушится: серьёзная преграда спутала планы ученых

01:30

Разорванные мышцы, инфекция: Шарлиз Терон серьезно пострадала на съемках

00:11

В Киеве и области планируют отключения электроэнергии 23 февраля – графики

Реклама
22 февраля, воскресенье
23:25

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

23:21

Юрий Ткач с женой признались, что спровоцировало кризис в их браке

22:44

Екс-жена Кличко сменила профессию: чем теперь занимается Наталья ЕгороваВидео

22:25

Трибунал для Лукашенко: названы статьи, по которым может "сесть" диктаторВидео

22:16

"Никто не лезет": Матвиенко призналась, о чем не говорит с Мирзояном

21:51

Света станет больше: новые графики отключений для Запорожской области на 23 февраля

21:38

Кучеренко впервые после развода намекнула на новые отношения: "Пробуждает во мне"

21:25

Отключения электроэнергии 23 февраля: каким регионам грозят ограничения

21:06

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцевВидео

20:28

До мира в Украине еще далеко: раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять