'Плюс' продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания

Погода в Украине в течение недели будет влажной. Ожидаются осадки, в частности, мокрый снег и дождь, также прогнозируются туманы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Соответственно, видимость ожидается низкой, лед будет таять, снег будет таять, появятся ситуативные реки и озера посреди улиц", - добавила она.
Погода в Украине 24 февраля
Синоптик отметила, что во вторник, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло.
Температура воздуха ночью ожидается около нуля, днем 0...+3 градуса, на юге и западе +3...+8 градусов.
Погода в Киеве 24 февраля
В Киеве завтра ожидается дождь и туман. Температура ночью будет около нуля, а днем поднимется до +2 градусов.
Диденко подчеркнула, что 25 февраля погода существенно не изменится, но уже 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание.
Погода в Украине в течение недели
Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что в Украину начнет поступать теплая воздушная масса, поэтому температурные показатели во всех регионах ощутимо повысятся.
По его словам, наиболее интенсивное потепление будет наблюдаться в западных и юго-западных областях.
В то же время осадки в течение недели ожидаются преимущественно небольшими, местами возможен туман.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Житомир и область окажутся под влиянием влажного атмосферного фронта, который принесет осадки сразу в двух "форматах" - мокрый снег и дождь.
В последнюю неделю февраля 2026 года на Полтавщине синоптики прогнозируют очередные температурные качели. Температура воздуха будет повышаться до 0 градусов.
В марте погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной, но начало месяца окажется богатым на осадки.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
