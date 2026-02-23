'Плюс' продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания

В ближайшие дни в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь.

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода во вторник

Когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине в течение недели будет влажной. Ожидаются осадки, в частности, мокрый снег и дождь, также прогнозируются туманы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 24 февраля

Синоптик отметила, что во вторник, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло.

Температура воздуха ночью ожидается около нуля, днем 0...+3 градуса, на юге и западе +3...+8 градусов.

Погода 24 февраля / фото: meteoprog

Погода в Киеве 24 февраля

В Киеве завтра ожидается дождь и туман. Температура ночью будет около нуля, а днем поднимется до +2 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко подчеркнула, что 25 февраля погода существенно не изменится, но уже 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что в Украину начнет поступать теплая воздушная масса, поэтому температурные показатели во всех регионах ощутимо повысятся.

По его словам, наиболее интенсивное потепление будет наблюдаться в западных и юго-западных областях.

В то же время осадки в течение недели ожидаются преимущественно небольшими, местами возможен туман.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

