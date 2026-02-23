Укр
  1. Новости
  3. Мода и красота

Как выглядеть стройнее без похудения: секреты стилистов

Марина Иваненко
23 февраля 2026, 14:05
Тип фигуры A, V, H или O — это не ограничение, а подсказка. Как с помощью одежды сбалансировать силуэт, удлинить ноги и подчеркнуть индивидуальность.
Как правильно подобрать одежду по фигуре?
Как правильно подобрать одежду по фигуре? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как корректировать фигуру с помощью одежды
  • Какие бывают типы фигур

Одежда — это не только способ самовыражения, но и мощный инструмент, способный изменить восприятие нашей внешности. Многие женщины годами борются с "недостатками" фигуры, не подозревая, что проблема часто кроется не в формах, а в неправильно подобранных пропорциях.

Понимание того, где добавить объем, а где вытянуть силуэт, позволяет не просто скрыть лишнее, а подчеркнуть уникальность каждого тела. Главред расскажет об основных принципах коррекции фигуры с помощью алфавитной классификации и законов визуального баланса.

Гармония вместо стандартов

Современная мода постепенно отходит от жесткого культа "песочных часов". Сегодня эталоном считается гармония, а не копирование одной формы. Однако знание особенностей собственного тела помогает избегать стилистических ошибок, которые могут визуально "утяжелить" фигуру или сделать ее приземленной.

Для удобства стилисты используют буквенную классификацию типов фигуры, что позволяет быстро понять, с чем именно стоит работать.

Типы фигуры и принципы коррекции

Тип A (объемный низ)

Главная задача — сбалансировать пышные бедра и относительно узкие плечи. Для этого стоит:

  • добавлять объем в верхней части (подплечники, рюши, крупная вязка);
  • избегать накладных карманов и крупных принтов снизу;
  • выбирать брюки палаццо, клёш или юбки А-силуэта.

Такой подход делает образ визуально легче и пропорциональнее.

Тип V (объемный верх)

Характеризуется широкими плечами или большим бюстом. Возможны два стилистических направления:

  • балансировка с помощью пышного низа (юбки, брюки с защипами);
  • power dressing — акцент на силу и структуру (оверсайз-пиджак + узкий низ).

Стоит избегать американской проймы и слишком закрытых горловин. Лучший выбор — V-образные вырезы.

Тип H (прямоугольник)

Один из самых универсальных типов. Хотя талия выражена слабо, этот силуэт позволяет экспериментировать с формами.

Не рекомендуются: платья-футляры без акцентов

Удачный выбор: трикотажные платья с вырезами, вытачками или поясами

Такие приемы создают иллюзию изгибов и женственности.

Тип O (акцент на животе)

Основная задача — вытянуть вертикаль и не акцентировать центральную зону.

Рекомендуется:

  • струящиеся ткани;
  • вертикальные линии (расстегнутые жакеты, длинные подвески);
  • монохромные образы под темным верхним слоем.

Не стоит выбирать завышенную талию, заканчивающуюся сразу под грудью — она только подчеркивает объем.

Видео о том, как подобрать одежду по фигуре, можно посмотреть здесь:

Пропорции тела: почему длина важнее размера

Помимо типа фигуры, решающую роль играет соотношение длины туловища к ногам.

Пропорция 1:1

Одинаковая длина верха и низа — самая опасная схема. Она укорачивает ноги и делает фигуру приземленной. Ее лучше избегать, если хочется выглядеть стройнее.

Пропорция 2:1

Длинный верх и короткий низ подойдет высоким женщинам с длинными ногами. Она визуально удлиняет туловище и может скорректировать слишком высокую линию талии.

Пропорция 1:2

Короткий верх и длинный низ — любимый прием стилистов. Кроп-топы, заправленные блузы и высокая посадка брюк создают эффект "бесконечных ног" и подходят большинству, особенно при невысоком росте.

Правило третей — золотой стандарт

Самой гармоничной считается пропорция 1:3 или 2:3, что соответствует золотому сечению. Когда линия талии или пояса расположена на уровне одной трети от общей длины образа, силуэт выглядит естественно изящным и сбалансированным.

Визуальные законы, которые всегда работают

  • Темные цвета уменьшают объем, светлые и блестящие — добавляют
  • Вертикальные линии удлиняют и стройнят
  • Плотные ткани структурируют фигуру
  • Мягкие ткани добавляют плавности и женственности

Знание этих принципов позволяет формировать гардероб осознанно — так, чтобы одежда работала на вас и усиливала уверенность в себе.

Об источнике: канал "Модные конспекты"

Канал был создан только в 2024 году, но на него уже успели подписаться почти четыре тысячи пользователей. Здесь блогерша по имени Роксолана публикует видео о моде, истории, стилистике и ДНК модных брендов, а также об интересных аспектах модной индустрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода стилист секреты красоты Мода 2026
