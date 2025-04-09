Ошибки в одежде после 40 - топ-10 антитрендов для женщин

Ошибки в одежде после 40 могут испортить образ: какие ошибки делают женщину визуально старше и как их избежать.

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Вещи, которые старят женщину / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие вещи старят женщину после 40

Мода для женщин за 40, чего стоит избегать

С возрастом наша внешность и фигура претерпевают изменения. Однако многие женщины и после 40 лет продолжают носить ту же одежду, что и в молодости. Некоторые из них впадают в крайности - полностью забывают о моде и трендах, начинают одеваться исключительно в черное или же в тотальный оверсайз.

Стоит отметить, что многие женщины "забывают о себе" лишь из-за нехватки времени. Чаще всего они заходят в первый попавшийся магазин и покупают удобную, но уже давно немодную одежду. Это создает две крайности: одни женщины сами себя визуально старят, другие же, наоборот, пытаясь "вскочить в последний вагон", выглядят нелепо.

Главред попытается помочь разобраться, как можно выглядеть стильно после 40 лет и при этом не выглядеть "теткой". Расскажем, каких ошибок в стиле стоит избегать, чтобы выглядеть современно, ухоженно.

10 ошибок, которые визуально старят женщину после 40 лет

1. Только темные цвета

Темная одежда может создавать впечатление, что вы прячетесь или пытаетесь остаться незаметной. Такая стратегия - не самая лучшая. Стилисты советуют добавлять в образ яркие оттенки. Например, Андре Тан рекомендует подчеркивать достоинства с помощью цвета.

2. Одежда оверсайз

Удобный оверсайз - это хорошо, но в такой одежде теряются контуры фигуры. Рекомендуется сочетать свободные вещи с приталенными. Например, кардиган или рубашку носить с прямыми брюками или джинсами.

3. Макси-длина

Хотя длина макси - актуальный тренд, не стоит строить на ней весь гардероб. Платья и юбки длины миди могут выглядеть не менее стильно и элегантно. С мини следует быть особенно осторожной.

4. Мини-юбки

Мини - это формат одежды, который подходит только женщинам с идеальной фигурой. Бизнес-леди не стоит выбирать такие юбки для деловых встреч или походов в ресторан. Если очень хочется - лучше обратить внимание на модели А-силуэта в черном или пастельном цвете, дополнив образ многослойностью.

5. Пестрые принты

Слишком яркие принты могут выглядеть неуместно. Вместо этого лучше выбрать одну вещь с принтом: горошек, клетку или лаконичную полоску - это выглядит элегантнее и уместнее.

6. Обувь на высоком каблуке

Туфли на высокой шпильке не только добавляют вульгарности, но и вредят ногам. Вместо них лучше выбрать комфортную обувь на низком каблуке или танкетке.

7. Открытые наряды

Лучше избегать глубоких декольте и одежды, обнажающей руки или ноги - это только подчеркивает возрастные изменения. Закрытые платья и блузки с рукавами - удачное решение, добавляющее образу элегантности.

8. Яркие и массивные украшения

Стоит отказаться от рюшей, стразов, кружева и громоздких украшений. Минимализм, натуральные материалы и приглушенные цвета - вот главные друзья женщины после 40.

9. Плохая прическа

В молодости подходят почти все прически, однако с возрастом стоит быть более избирательной. Неправильно подобранная стрижка или неухоженные волосы могут добавить лишних 10-20 лет. Лучше обратиться к стилисту.

10. Тонкие и редкие брови

С возрастом брови теряют густоту из-за гормональных изменений или неудачных экспериментов с пинцетом. Слишком тонкие и блеклые брови визуально добавляют возраста. Рекомендуется пользоваться сыворотками и гелями для роста бровей. Не стоит также перебарщивать с макияжем: слишком яркие брови делают лицо уставшим. Тонкие "ниточки" давно потеряли актуальность.

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Кто такой Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

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