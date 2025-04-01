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Как выглядеть моложе в 50+ лет: стилист рассказал, как не превратиться в "бабушку"

Юрий Берендий
1 апреля 2025, 21:14
193
Правильно подобранная одежда может визуально омолодить и подчеркнуть вашу природную элегантность, независимо от возраста, отмечает профессиональный стилист.
Как выглядеть моложе в 50+ лет: стилист рассказал, как не превратиться в 'бабушку'
Как выглядеть моложе - что носить, чтобы выглядеть моложе в 50 лет / Коллаж Главред, фото: pexels

О чем идет речь в материале:

  • Какой цвет в одежде молодит после 50
  • Что носить, чтобы выглядеть моложе в 50 лет
  • Что нельзя носить женщине после 50 лет

С возрастом стиль женщины должен эволюционировать вместе с ней. Однако некоторые модные привычки могут непреднамеренно добавлять лет. Профессиональный стилист Дженнифер Эбельхар делится своими секретами, которые помогут женщинам после 50 лет выглядеть свежо, стильно и моложе с помощью правильного гардероба.

Главред выяснил, что не стоит носить, чтобы не выглядеть старше.

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Признаки, что гардероб делает вас старше

1. Устаревшая или неправильно подобранная одежда

Устаревшие фасоны и неудачно подобранная одежда могут искажать фигуру и делать вас старше. Свободные, бесформенные вещи часто скрывают естественные контуры тела, тогда как слишком тесная одежда лишь подчеркивает возрастные изменения.

"Выбирайте блузки, которые повторяют силуэт, но не сковывают движений. То же самое касается джинсов и брюк - важно, чтобы они имели правильную посадку", - советует Дженнифер Эбельхар. Она также рекомендует дополнять гардероб современными элементами, такими как элегантный блейзер или платье актуального кроя.

Практичный подход - регулярно пересматривать гардероб, избавляясь от вещей, которые выглядят устаревшими. Часто стоит инвестировать в качественные базовые вещи, которые легко комбинировать.

"Добавляйте современные вещи постепенно. Это не значит, что надо слепо следовать трендам, но свежее обновление образа сделает вас моложе", - советует стилист.

2. Темные и приглушенные цвета

Темные и приглушенные цвета могут сделать лицо бледным, а образ - уставшим. Черный цвет, хоть и является классическим, может подчеркивать морщины и темные круги под глазами.

"Вместо черного попробуйте земляные оттенки: серый, верблюжий или оливковый. Или же добавьте цветные акценты - яркий топ или шарф у лица освежат вид", - объясняет стилист. Также хорошо работают оттенки кораллового, бирюзового и изумрудного.

Даже небольшие изменения, например, цветной аксессуар, могут оживить образ и добавить ему легкости.

3. Чрезмерное следование прошлым трендам

Стили, которые были популярны 20 лет назад, могут выглядеть устаревшими и подчеркивать возраст.

Что делать?

  • Замените джинсы-клеш или слишком оборчатые блузки на прямые джинсы и лаконичные топы.
  • Соблюдайте баланс между классическими и современными вещами.
  • Добавляйте несколько трендовых деталей в каждый сезон.

"Сочетайте вневременную классику с модными деталями. Например, носите современные аксессуары или адаптируйте новые силуэты", - указывает эксперт.

Как выглядеть моложе в 50+ лет

1. Джинсы - универсальный выбор для любого возраста

Джинсы остаются актуальным выбором для женщин после 50 лет, главное - правильно их подобрать. Темные джинсы визуально стройнят, а зауженные или прямые модели гармонично подчеркивают ноги.

"Выбирайте джинсы со средней или высокой посадкой, которые хорошо облегают фигуру. Избегайте слишком маленьких карманов или мешковатых моделей - они могут исказить пропорции", - рекомендует Эбельхар.

2. Сбалансируйте комфорт и стиль в повседневной одежде

Современная мода позволяет выглядеть стильно даже в повседневной одежде. Например, спортивная одежда сейчас популярна, однако ее стоит правильно комбинировать.

"Сочетайте леггинсы с удлиненными топами, а свободные джоггеры - с приталенным жакетом или футболкой. Так вы будете выглядеть ухоженно и современно", - отмечает стилист. Также важно выбирать стильные кроссовки вместо громоздких спортивных моделей.

3. Обновите гардероб, добавив несколько модных акцентов

Не нужно следовать за всеми трендами, однако выбор нескольких актуальных элементов поможет освежить образ. Например, если в моде определенный оттенок, можно добавить топ или аксессуар в этом цвете.

"Сейчас актуальны более длинные, широкие брюки с укороченным верхом. Если хотите попробовать новый силуэт, начните с одного комплекта, а затем постепенно адаптируйте стиль под себя", - советует Дженнифер.

Изменения в гардеробе не означают кардинальной трансформации стиля. Достаточно добавить современные детали, удачно подобрать цвета и обратить внимание на качество посадки одежды, чтобы выглядеть моложе, не жертвуя комфортом.

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Что известно о The Style Equation

The Style Equation - это интернет-ресурс, созданный Дженнифер Эбелхар, который специализируется на помощи женщинам старше 50 лет в переосмыслении их личного стиля и повышении уверенности в себе. Дженнифер стремится помочь женщинам почувствовать себя уверенными, заметными и элегантными, независимо от возраста. Она предлагает персональные консультации, направленные на создание гардероба, соответствующего индивидуальным особенностям фигуры и образу жизни клиенток.

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