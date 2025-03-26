Топ-3 антитренда, которые снова в моде - эксперт рекомендует

Кратко:
- В 2025 году в моду вернулись несколько антитрендов
- Стилистка рассказала, как их правильно носить и с чем сочетать
Мода - циклична, и даже ее самые "надоедливые" тренды имеют все шансы всплыть через несколько лет и заново завоевать искушенную аудиторию. В 2025 году второе дыхание получили сразу три из них.
В беседе с 1plus1 стилистка Галина Денисюк рассказала, какие вещи можно смело доставать из шкафов, и как их правильно комбинировать согласно новым модным тенденциям. "Главное в современной моде - это баланс и индивидуальность, когда даже ретро-тренды адаптируются под новые реалии и стиль каждого человека", - говорит эксперт.
Джинсы-скинни
Вот уж тренд, возвращения которого, после курса на оверсайз, никто не ожидал. Однако Денисюк отмечает - заниженные и зауженные джинсы прямиком их двухтысячных вновь актуальны! Главное - баланс: узкие штаны стоит носить с массивной обувью и объемным "верхом" для более фактурного силуэта.
"Когда мы думали, что этот тренд утонул как в воде, он возвращается и снова завоевывает подиумы и улицы. Секрет в том, что узкие джинсы добавляют четкой структуры образу и подчеркивают фигуру. Они сочетаются как с классическими элементами гардероба, так и с более современными, создавая стильные контрасты. Сейчас мы видим новые интерпретации: это и высокий пояс, и разнообразные оттенки синего, и даже креативные детали в декоре", - заявляет стилистка.
Горошек - универсальный принт
У многих одежда с принтом в горох ассоциируется не просто с антитрендом, а с настоящим ретро, которое безнадежно устарело. Меж тем не только платья, но даже блузы, верхняя одежда, брюки, юбки и обувь в горошек разного "калибра", цвета и текстуры становится как никогда актуальным.
"Это не просто классика, а настоящая игра с элегантностью и весельем в вашем образе. Горошек может быть как крупным, так и мелким, и он всегда добавляет легкости и шарма любому комплекту. В этом сезоне я рекомендую носить принт в горошек не только на платьях или блузах, но и на брюках, юбках и даже обуви. Сочетайте его с более сдержанными элементами гардероба или создавайте интересные контрасты с другими принтами", - рекомендует Денисюк.
Обувь с открытыми пальцами
Кто-то скажет "винтаж", а стилисты говорят - модная тенденция ближайшего теплого сезона. Туфли и босоножки в стиле 70-ых и 80-ых годов с открытыми пальцами во-первых, добавляют образу женственности, во вторых, прекрасно сочетаются буквально с любой одеждой и стилем - от стритстайла до вечерних нарядов. Главное - желание и смелость модницы в экспериментах с луками.
"В этом сезоне мы видим не только классические модели, но и интересные новинки с разнообразными декорами, цветовыми решениями и даже нестандартными каблуками. Туфли с открытыми пальцами - это идеальный вариант для весенних и летних образов, когда хочется совместить комфорт и стиль. Они прекрасно смотрятся как с деловыми, так и с повседневными комплектами. Главное - правильно подобрать аксессуары и следить за балансом во внешнем виде", - делится секретами стилистка.
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