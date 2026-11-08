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"Верните мои деньги!": банкоматы ПриватБанка начали "чудить" во время отключений

Сергей Кущ
8 ноября 2026, 08:38обновлено 8 ноября, 10:09
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По словам мужчины, устройство внезапно выключилось непосредственно во время выдачи денег.
Банкоматы Приватбанка выдают не все наличные
Банкоматы Приватбанка выдают не все наличные / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что произошло:

  • Банкомат ПриватБанка выключился во время выдачи денег
  • Со счета клиента списались 9000 гривен без выдачи наличных
  • После перезагрузки банкомат снова начал работать

Клиент Райффайзен Банка пожаловался на технический сбой банкомата ПриватБанка, в результате которого с его счета списались 9000 гривен, однако наличные он так и не получил. По словам мужчины, устройство внезапно выключилось непосредственно во время выдачи денег, после чего самостоятельно перезагрузилось и продолжило работать. Несмотря на обращение в банк, средства до сих пор не возвращены.

На портале Минфин мужчина рассказал, что Райффайзен Банк, выпустивший его карту, оперативно зафиксировал проблему и зарегистрировал обращение, однако со стороны ПриватБанка, которому принадлежит банкомат, он не получил информации о сроках решения вопроса.

видео дня

Как рассказал автор отзыва, он попытался снять 9000 гривен с карты Райффайзен Банка через банкомат ПриватБанка. Однако непосредственно в момент выдачи наличных устройство неожиданно прекратило работу.

По словам клиента, экран банкомата погас, после чего аппарат самостоятельно перезагрузился. При этом деньги с банковского счета были списаны, но получить их мужчина не смог.

"Технический сбой выглядел так: четко во время выдачи денег банкомат просто выключился (погас), затем самостоятельно перезагрузился и продолжил работать в штатном режиме", - говорится в отзыве.

Особое недоумение у клиента вызвало то, что после перезагрузки банкомат снова начал нормально функционировать. Более того, следующая операция по снятию наличных на значительно меньшую сумму прошла успешно.

"Следующие 200 грн выдал без проблем. Но сумму в размере 9000 грн со счета было списано, а на руки аппарат ее не выдал", - рассказал мужчина.

Таким образом, по утверждению клиента, техническая неисправность возникла именно во время операции по выдаче 9000 гривен, тогда как после перезапуска устройство продолжило обслуживать клиентов.

После произошедшего мужчина обратился в Райффайзен Банк, поскольку именно этому финансовому учреждению принадлежит его карта.

По словам клиента, банк-эмитент оперативно зарегистрировал проблему и оформил заявку №597020.

Однако дальнейшее рассмотрение вопроса, как утверждает мужчина, затянулось. Основные претензии он адресует ПриватБанку, банкомат которого не выдал наличные.

"Банк-эмитент сразу зафиксировал проблему и оставил заявку №597020, однако со стороны ПриватБанка вопрос просто игнорируется", - заявил автор отзыва.

Отзыв Приват
Отзыв Приват / Фото: скриншот

Клиент утверждает, что не получил информации о том, когда будет проведена инкассация проблемного банкомата, проверены остатки наличных и возвращены списанные средства.

Мужчина считает, что для решения проблемы необходимо провести сверку наличных внутри банкомата с информацией о совершенных операциях.

По его мнению, такая проверка должна помочь установить, остались ли невыданные 9000 гривен внутри устройства после технического сбоя.

"Требую оперативно провести сверку кассет банкомата, подтвердить излишек и вернуть мои средства, а не искусственно затягивать процесс!" - говорится в жалобе.

Напомним, ранее клиент Райффайзен Банка сделал важное заявление по поводу технического сбоя банкомата. Он подчеркнул, что технический сбой банкомата существенно повлияет на доверие клиентов к обслуживанию наличных операций и требует оперативной проверки внутренних кассет, что даст ясность по возвращению средств. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что представитель Райффайзен Банка во время общения с клиентом заявил о регистрации обращения и начале внутренней проверки. По его словам, финмониторинг и блокировка счетов не должны препятствовать быстрому урегулированию спорных операций и банк-эмитент будет добиваться возврата средств в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, клиент Райффайзен Банка высказал позицию по поводу инцидента с невыданными наличными. Клиент обратил внимание на сложные блокировка соцвыплаты и аналогичные задержки, и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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