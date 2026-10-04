ПриватБанк начал финмониторинг украинцев - люди остаются без счетов

Как утверждает автор отзыва, ПриватБанк сообщил ему об одностороннем прекращении деловых отношений.

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ПриватБанк начал финмониторинг украинцев / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Что произошло:

Клиент прошел финансовый мониторинг ПриватБанка

Банк сообщил об отсутствии ограничений по счетам

Через девять дней сотрудничество с клиентом прекратили

Клиент ПриватБанка заявил о неожиданном прекращении деловых отношений с банком после прохождения финансового мониторинга. По словам мужчины, он предоставил все документы о происхождении и назначении средств и получил подтверждение об отсутствии ограничений, однако спустя девять дней банк в одностороннем порядке прекратил с ним сотрудничество.

Как рассказал мужчина на портале Минфин, его банковские счета попали под финансовый мониторинг. Для прохождения проверки в течение сентября 2026 года мужчине пришлось неоднократно посещать отделение ПриватБанка в Ирпене.

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"Я 5 раз за сентябрь 2026 года ходил в г. Ирпень в отделение ПриватБанка, отнес все выписки и подтверждающие документы о происхождении денег и их целевом направлении, отчитался по каждой сумме", - утверждает клиент.

По словам мужчины, 16 сентября он получил от банка письмо с информацией о завершении проверки.

Клиент утверждает, что в сообщении было указано, что его счета прошли проверку, а ограничения на их использование отсутствуют. После этого мужчина считал ситуацию полностью урегулированной.

Однако уже 25 сентября 2026 года, то есть спустя девять дней, ситуация неожиданно изменилась.

Как утверждает автор отзыва, ПриватБанк сообщил ему об одностороннем прекращении деловых отношений.

"Мне 16.09.2026 пришло письмо о том, что все мои счета прошли проверку и нет никаких ограничений в пользовании всеми моими счетами, а 25.09.2026 банк в одностороннем порядке разорвал со мной отношения", - рассказал мужчина.

Причины такого решения банка из приведенного клиентом отзыва установить невозможно.

Мужчина возмутился тем, что после предоставления документов и получения уведомления об успешном прохождении проверки банк вскоре принял решение прекратить обслуживание.

"Полный хаос, нарушение всех законов! Буду подавать на банк в суд!" - заявил клиент.

Отзыв приват / Фото: скриншот

Отметим, что клиентка ПриватБанка во время обращения на портал Минфин заявила о повторных списаниях и проблемах с обслуживанием. По ее словам, проблема двойной оплаты поможет привлечь внимание регулятора и ускорить рассмотрение спорных случаев банком в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, клиентка высказала позицию по поводу невозможности вернуть небольшую сумму после сбоя. Она обратил внимание на частые технические сбои терминалов и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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