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Украина может остаться без денег: ЕС поставил условие по кредиту на €90 млрд

Анна Ярославская
3 октября 2026, 08:25
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Киев просил перенести часть средств с 2027 года, чтобы закрыть оборонную дыру в 27 млрд евро, но ЕК настаивает на выполнении взятых ранее обязательств.
Зеленский, евро
Кредит ЕС для Украины - Брюссель отказал в деньгах на 2027 год / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

О чем пишет Financial Times:

  • ЕС не дал Украине деньги по кредиту наперед
  • Киев просил часть средств, запланированных на 2027 год
  • Условие Брюсселя - реформы, открывающие 34 млрд евро

Европейский союз отказался досрочно перечислить Украине средства по кредиту на 90 млрд евро, запланированные на 2027 год. Взамен Брюссель требует от Киева выполнить обещанные реформы, сообщает Financial Times.

Дополнительные оборонные потребности на этот год Украина оценила в 27 млрд евро. Чтобы закрыть эту дыру, Киев обратился в Еврокомиссию с просьбой перенести вперед часть средств по кредиту, согласованному в конце прошлого года.

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Этот ресурс должен был покрыть большинство финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах - до 45 млрд евро ежегодно при условии проведения реформ. Фактически в этом году государство получило лишь 15,7 млрд евро, в том числе из-за задержек с реформами.

Позиция Брюсселя неизменна: вместо переноса денег со следующего года Киев должен выполнить условия, открывающие доступ примерно к 34 млрд евро уже в 2026-м.

Чего требует Еврокомиссия

Решение приняли на фоне участившихся российских ударов по гражданской инфраструктуре, тогда как Верховная Рада не может завершить реформы, которых ждет Евросоюз и другие доноры. Речь идет об отмене льготы по НДС для мелких посылок и новых правилах налогообложения доходов через цифровые платформы.

Оба закона парламент принял, однако с противоречивой поправкой, ослабляющей проверку политически значимых лиц (ПЭП). Именно усиление этого надзора ЕС требовал от Украины как часть антикоррупционного пакета, и если правка вступит в силу, страна рискует не выполнить условия получения помощи.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос направили письмо председателю Верховной Рады, где подчеркнули: рассчитывать на дополнительные ресурсы в 2026 году Украина сможет при условии выполнения обязательств.

"Крайне важно не допустить ослабления действующих в Украине механизмов контроля в отношении политически значимых лиц", - говорится в письме еврокомиссаров.

Налог на OLX и льгота на посылки

Как писал Главред, закон о налогообложении доходов через цифровые платформы, который в публичной дискуссии называют "налогом на OLX", Рада приняла 9 июня после нескольких проваленных голосований. Он касается заработков через OLX, Uklon, Glovo, Bolt, Booking, Airbnb и другие сервисы.

Больше всего дискуссий вызвала именно норма о ПЭП: она ограничивает возможность банков усиленно проверять бывших чиновников уже через год после увольнения.

Отмену льготы на посылки парламент поддержал в первом чтении 16 сентября, однако новые правила налогообложения международных отправлений могут заработать не раньше июля 2027 года. Накануне голосования министр финансов Сергей Марченко предостерегал, что медлить с этим документом нельзя, ведь от него зависит исполнение Украиной международных обязательств.

Украине не хватает $20 млрд на оборону

Как писал Главред, Украине необходимо привлечь около 20 млрд долларов внешнего финансирования, чтобы закрыть оставшуюся часть дефицита средств на оборонные нужды в 2026 году. От этого ресурса, в частности, зависит финансирование производства вооружений и возможность продолжать активные боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, общая потребность Украины в финансировании войны в 2026 году оценивается в 155 млрд долларов. При этом дефицит средств на оборонные нужды составляет 27 млрд долларов.

Часть этой суммы - около 7 млрд долларов - Кабмин рассчитывает найти внутри страны благодаря сокращению расходов, оптимизации и перераспределению бюджетных средств. Таким образом, на переговорах с международными партнерами остается вопрос о привлечении еще 20 млрд долларов.

"Из этих 27 млрд долл. около 7 млрд долл. правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов. Это означает жесткий режим экономии государственных финансов и отсрочку части непервоочередных расходов", - сказал Корецкий.

Передаст ли ЕС Украине замороженные активы РФ

Европейский Союз существенно приблизился к принятию решения о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, создавая механизм защиты от судебных претензий Москвы. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, главным прорывом в этом вопросе является подготовка юридических мер предосторожности для европейских институтов и компаний.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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