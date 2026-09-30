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Украине не хватает $20 млрд на оборону: что зависит от этих денег, объяснил премьер

Виталий Кирсанов
30 сентября 2026, 11:51
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По словам главы правительства, общая потребность Украины в финансировании войны в 2026 году оценивается в 155 млрд долларов.
Украина ищет $20 млрд для покрытия военных расходов в 2026 году
Украина ищет $20 млрд для покрытия военных расходов в 2026 году / коллаж: Главред, фото: facebook.com/sergii.koretskyi, УНИАН

Кратко:

  • Украина ищет $20 млрд для покрытия военных расходов в 2026 году
  • Правительство намерено работать в ускоренном режиме, чтобы до 15 октября выполнить свои обязательства

Украине необходимо привлечь около 20 млрд долларов внешнего финансирования, чтобы закрыть оставшуюся часть дефицита средств на оборонные нужды в 2026 году. От этого ресурса, в частности, зависит финансирование производства вооружений и возможность продолжать активные боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время встречи с журналистами, пишет УНИАН.

По словам главы правительства, общая потребность Украины в финансировании войны в 2026 году оценивается в 155 млрд долларов. При этом дефицит средств на оборонные нужды составляет 27 млрд долларов.

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Часть этой суммы - около 7 млрд долларов - Кабмин рассчитывает найти внутри страны благодаря сокращению расходов, оптимизации и перераспределению бюджетных средств. Таким образом, на переговорах с международными партнерами остается вопрос о привлечении еще 20 млрд долларов.

"Из этих 27 млрд долл. около 7 млрд долл. правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов. Это означает жесткий режим экономии государственных финансов и отсрочку части непервоочередных расходов", - сказал Корецкий.

По его словам, высвобожденные средства необходимы в том числе для обеспечения выплат военнослужащим и поддержки их семей. Ранее премьер также заявлял, что финансирование таких выплат должно быть обеспечено в полном объеме.

На что нужны дополнительные $20 млрд

Корецкий подчеркнул, что оставшиеся 20 млрд долларов необходимы не только для текущих оборонных расходов. От получения этих средств зависит способность Украины продолжать активные боевые действия, в том числе обеспечивать поставки и производство вооружений в первом квартале 2027 года.

Особое значение, по словам премьера, имеет финансирование производства дальнобойного оружия, которое используется для нанесения ударов по военным объектам России.

При этом Корецкий отметил, что сумма в 27 млрд долларов не является новым расходом, который появился только сейчас. Она уже входила в общую оценку военных потребностей Украины в 155 млрд долларов, представленную партнерам в начале 2026 года. В эту оценку включается как бюджетное финансирование, так и военная помощь, которую партнеры предоставляют непосредственно в виде вооружений и техники.

Украине могут понадобиться еще $29,5 млрд

Отдельно премьер заявил, что Украина рискует не получить еще 29,5 млрд долларов международной помощи, если не будут своевременно приняты необходимые законы и решения, предусмотренные предварительными договоренностями с партнерами.

Правительство намерено работать в ускоренном режиме, чтобы до 15 октября выполнить свои обязательства. Речь идет о принятии постановлений и других решений Кабмина, необходимых для разблокирования части финансирования.

"Необходимо принять всё - и постановления, и законы. Тогда мы получим все деньги. Это критически важно. Это необходимо сделать как можно быстрее", - подчеркнул глава правительства.

Для получения остальной части средств потребуется участие Верховной Рады.

Рада может провести дополнительное заседание

По словам Корецкого, Кабмин также ведет работу с парламентом, чтобы 12 октября сделать этот день сессионным и рассмотреть законопроекты, от которых зависит получение международного финансирования.

Премьер объяснил, что бюджетные расходы требуют четкого соблюдения сроков: государство должно ежемесячно выплачивать зарплаты и другие обязательства, поэтому необходимые доходы и внешнее финансирование должны поступать своевременно.

В связи с этим правительство передало народным депутатам конкретный график. Для каждого решения определен срок, до которого соответствующий закон должен быть принят и подписан, чтобы Украина успела получить необходимые средства.

Украина из-за дефицита бюджета финансирует только три направления - депутат

Из-за нехватки средств в государственном бюджете Украина сейчас финансирует только три основных направления - социальные расходы, зарплаты работников бюджетной сферы и содержание Сил обороны. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

"С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете очень мало", - написала депутат.

По словам Василевской-Смаглюк, уже 16 сентября станет известно, какие решения парламент сможет принять для выполнения международных требований и получения нового финансового транша. В частности, речь идет о законопроектах, касающихся зарубежных посылок и сертификации.

Отдельно депутат высказалась о предложении создать реестр банковских счетов и сейфов.

"Ужасно, как депутаты боятся безобидного реестра банковских счетов и сейфов. Особенно с учетом того, что в этой стране все друг о друге всё знают, в частности, где лежат деньги, и следят друг за другом", - заявила Василевская-Смаглюк.

Экономика Украины - главное

Как писал Главред, Украина может быть вынуждена значительно сократить расходы государственного бюджета, если Верховная Рада не примет непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной финансовой помощи до начала зимы. Об этом ранее заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Напомним, ЕС существенно приблизился к принятию решения о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, создавая механизм защиты от судебных претензий Москвы.

Об этом в интервью "Главред" рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, главным прорывом в этом вопросе является подготовка юридических мер предосторожности для европейских институтов и компаний.

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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