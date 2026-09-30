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Газон не зарастет мхом и сорняками: что нужно сделать перед наступлением холодов

Инна Ковенько
30 сентября 2026, 02:43
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Осенние дожди могут быстро превратить густой газон в благоприятную среду для мха и сорняков.
Газон не зарастет мхом и сорняками: что нужно сделать перед наступлением холодов
Как избавиться от мха на газоне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно ухаживать за газоном осенью
  • Как защитить газон от мха и сорняков
  • Что сделать с газоном перед наступлением холодов

С приходом осени газон требует особого ухода, ведь сокращение количества солнечных часов и повышенная влажность создают идеальные условия для развития мха и сорняков. Но есть простой способ предотвратить их распространение - использовать пищевую соду.

Главред расскажет, зачем опытные садоводы посыпают газон содой перед наступлением холодов.

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Как сода воздействует на газон

Пищевая сода изменяет кислотность верхнего слоя почвы, делая его более щелочным, пишет La Razón. Для мха и сорняков эта среда неблагоприятна: они быстро теряют влагу, буреют и отмирают. Трава же в таких условиях не страдает, ведь её корневая система остаётся защищённой. Таким образом, сода действует как естественный регулятор pH, который подавляет нежелательную растительность, но не вредит газону.

Как избавиться от сорняков
Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Как правильно приготовить раствор

Чтобы обработать газон, растворите в литре чистой воды 2 столовые ложки соды и тщательно перемешайте. Полученным раствором опрыскайте только те участки, где активно растет мох или сорняки. Уже через два-три дня после обработки растения высыхают, и их легко убрать граблями или скарификатором.

Специалисты напоминают, что соду следует применять только на проблемных участках. Чрезмерное внесение может перенасытить почву солями, что негативно скажется на её структуре. Поэтому обработку рекомендуем проводить точечно и повторять только при необходимости, например после сильных дождей.

После удаления сухих остатков мха следует провести подсев быстровсходящих семян и накрыть их тонким слоем мульчи. Это поможет траве укрепить корневую систему перед зимой и обеспечит равномерное прорастание весной.

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Об источнике: La Razón

La Razón - ведущая испанская ежедневная общественно-политическая газета и общенациональный новостной портал со штаб-квартирой в Мадриде, основанный в 1998 году. Издание освещает события в сфере политики, экономики и культуры, а также публикует аналитические и разъяснительные материалы о науке, здоровье и быту для широкой аудитории.

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