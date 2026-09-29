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Как пересадить лилии осенью, чтобы они пережили зиму и зацвели

Анна Ярославская
29 сентября 2026, 15:40
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Грамотная пересадка лилий осенью гарантирует пышное цветение в новом сезоне.
Лилия
Пересадка лилий осенью: садовод раскрыла сроки и секреты посадки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

  • Как правильно выкопать и разделить луковицы лилий
  • Чем обработать луковицы и что положить в лунку

Осень - подходящее время для пересадки лилий, когда растения уже отцвели и постепенно переходят в состояние покоя. Если правильно выбрать сроки и место, аккуратно выкопать и посадить луковицы, они успеют укорениться до морозов и порадуют пышным цветением следующим летом.

Опытный садовод Екатерина на своем YouTube-канале "Загородные будни" поделилась пошаговой инструкцией, как правильно выкопать лилии, что делать с корнями, как отделять "деток", чем обработать луковицы, если нет марганцовки, и какие удобрения внести при посадке.

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Когда и как пересаживать лилии осенью

Лучшее время для выкапывания лилий - осень, примерно сентябрь–октябрь.

"Почему именно осень? Стебель уже начинает усыхать, растение завершает свой жизненный цикл, и все питательные вещества уходят в луковицу. Она становится максимально крепкой и готовой к зимовке и пересадке", - объяснила Екатерина.

Если выкопать лилию сразу после цветения, то луковица останется слабой и не успеет созреть. А если затянуть до сильных морозов, можно повредить растение и не успеть правильно подготовить его к зиме. Осень - идеальная золотая середина.

Как правильно выкапывать и разбирать луковицы

Для выкопки лучше использовать вилы, а не лопату: они меньше спрессовывают землю и практически не повреждают луковицы.

Отступаем от стебля примерно 20–25 см, чтобы не задеть корневую систему, и аккуратно поддеваем грунт.

У лилии есть два типа корней:

  • старые корни: со временем они отмирают, становятся сухими и темными. Их смело удаляем, свою функцию они уже выполнили;
  • молодые (живые) корни: они белые, упругие и растут от основания луковицы. Их обязательно оставляем. Они помогут растению быстро укорениться после пересадки. Если их обрезать, лилия будет долго приживаться или вовсе погибнет.

"Если дочерние луковички легко отделяются от материнской - отделяем. Если держатся крепко, лучше их не ломать: за следующий год они подрастут и потом отпадут сами", - посоветовала садовод.

Промывка, обработка и сушка

Если вы выкапываете лилии в мокрую погоду, луковицы стоит промыть в воде от земли. Но если погода сухая и грунт легко осыпается, мыть их необязательно.

Перед посадкой луковицы нужно обеззаразить, замочив в марганцовке на 20–30 минут. Если марганцовки у вас нет, отлично подойдут альтернативы:

  • "Фитоспорин" (в виде порошка, раствора или пасты) - разводится по инструкции;
  • "Максим" - эффективный специализированный фунгицид;
  • слабый солевой раствор (1 столовая ложка соли на 1 литр воды) - вариант на крайний случай, главное не переборщить.

Далее луковицы нужно обязательно подсушить в тени на бумаге или картоне. На солнце сушить нельзя: оно пересушит и испортит посадочный материал.

Что делать, если луковицы уже проросли

Такая ситуация может возникнуть, если их выкопали слишком рано, сразу после цветения. В этом случае лучшее решение - высадить их в грунт прямо сейчас.

Они успеют укорениться до зимы и весной спокойно взойдут. В крайнем случае их можно сохранить в прохладном месте, пересыпав опилками или песком, но высадка в грунт всегда предпочтительнее.

Посадка лилий: пошаговая инструкция

Лилии любят рыхлый, хорошо дренированный грунт. Если почва тяжелая и глинистая, обязательно добавьте песок. Если песчаная, смешайте ее с перегноем или компостом для повышения плодородия.

Глубина посадки определяется золотым правилом: три высоты луковицы.

"Моя луковица высотой около 7 см, поэтому глубина посадки составит примерно 20 см", - сказала Екатерина.

Что положить в лунку при пересадке лилий осенью

1. Делаем лунку чуть глубже нормы.

2. На дно насыпаем немного песка для защиты от загнивания.

3. Поверх песка добавляем немного древесной золы - она раскисляет и слегка обеззараживает почву.

4. Смешиваем компост с удобрением. Подойдет суперфосфат или костная мука.

Важное правило: осенью при посадке категорически нельзя вносить азотные удобрения, чтобы не провоцировать рост зелени.

5. Насыпаем подготовленную смесь в лунку и слегка поливаем водой.

6. Устанавливаем луковицу, аккуратно расправляя молодые корешки.

7. Присыпаем корни питательной смесью, а сверху засыпаем обычным грунтом.

8. Если в ближайшие дни ожидаются дожди, сверху после посадки можно не поливать.

Мульчирование и укрытие на зиму

После посадки почву обязательно мульчируем: подойдет торф, компост, перегной, солома, сено, сосновая хвоя или скошенная трава. Мульча защитит луковицу от морозов и удержит влагу.

В регионах с суровыми зимами грядку можно дополнительно накрыть укрывным материалом (спанбондом), но делать это нужно ближе к устойчивым холодам. Весной укрытие важно вовремя снять, чтобы растения не сопрели.

Смотрите видео - Выкопка и пересадка лилий в октябре – пошаговая инструкция:

Ранее Главред писал, что осень - также лучшее время для посадки тюльпанов, чтобы весной они порадовали ярким и пышным цветением. Но недостаточно просто закопать луковицы в землю: важно выбрать правильное место, определить глубину и сроки посадки, а также подготовить почву. Читайте - как посадить тюльпаны осенью, чтобы они хорошо укоренились и успешно пережили зиму.

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YouTube-канал "Заміські будні"

Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине.

Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты).

По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад.

"Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу.

На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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