Швырнул микрофон: Меладзе психанул на зрителей во время концерта

Валерий Меладзе не смог сдержать своих эмоций из-за поведения своих поклонниц.

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Валерий Меладзе разозлился на зрительниц / Коллаж Главред, фото Instagram/meladzevalerian

Кратко:

От чего рассердился Валерий Меладзе

Что он сказал поклонницам

Певец-молчун Валерий Меладзе вышел из себя во время своего собственного концерта, который проходил в столице Чехии на крытой арене Sportovní hala Fortuna.

Как пишут российские пропагандисты, во время исполнения одной из песен, Меладзе неожиданно швырнул микрофон и покинул сцену прямо посреди программы. Певца вывела из себя драка между фанатками Валерия в VIP-зоне.

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По словам некой российской блогерши, "девушки толпой напали на одну". Меладзе это увидел и пришел в бешенство.

Валерий Меладзе показал свой грузинский характер / фото: instagram.com, Валерия Меладзе

"Вы что... Бои какие-то тут происходят. Здесь концерт. К чертовой матери всех, кто здесь устроил кипиш! Не надо быть идиотами! Я смотрю за всеми вами", - заявил Валерий со сцены.

Вскоре после скандала, артист решил прекратить свой концерт: "Все, что имеет начало, имеет финал. Это закон бытия. Я вижу, что здесь все люди образованные, и прекрасно понимают, что все, что начинается - заканчивается".

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О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе - российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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