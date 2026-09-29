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Почему 30 сентября нельзя бездельничать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
29 сентября 2026, 16:00
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По народным поверьям, 30 сентября не стоит проводить в безделье - наоборот, его советовали посвятить полезным делам и домашним заботам.
Какой церковный праздник 30 сентября
Какой церковный праздник 30 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 30 сентября
  • Что можно делать 30 сентября
  • Что нельзя делать 30 сентября

В среду, 30 сентября, православные христиане чтят память святого священномученика Григория, епископа Армении, которого также называют Григорием Просветителем. Его жизнь стала примером стойкости в вере, многолетних испытаний и самоотверженного служения христианству. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 сентября

Григорий родился примерно в середине III века в знатной парфянской семье. Его отец Анак участвовал в убийстве армянского царя, после чего семью постигло жестокое возмездие. Самого Григория удалось спасти и вывезти в Кесарию Каппадокийскую. Там он вырос и получил христианское воспитание.

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Во взрослом возрасте Григорий женился, у него родились двое сыновей. После смерти супруги он решил полностью посвятить себя служению Богу. Впоследствии оба его сына также связали свою жизнь с церковью: один стал священнослужителем, а второй избрал монашеский путь.

Позже Григорий вернулся в Армению и поступил на службу к царю Тиридату. Он добросовестно исполнял свои обязанности, однако не скрывал, что является христианином.

Узнав о вере Григория, царь потребовал от него поклониться языческим богам и отказаться от Христа. Святой ответил решительным отказом.

За это Григория подвергли жестоким пыткам. Согласно церковному преданию, он пережил множество мучений, но не отрекся от своей веры. Даже во время страданий святой продолжал молиться и прославлять Бога.

Затем Григория бросили в глубокую яму, где находились змеи и другие ядовитые животные. В заточении он провел около 14 лет. Несмотря на тяжелые условия, святитель остался жив. По преданию, одна благочестивая женщина тайно приносила ему пищу.

Многолетнее заключение стало для Григория серьезным испытанием, однако он продолжал сохранять веру и надежду.

Тем временем царь Тиридат начал преследовать христиан. Среди погибших оказались святые девы Рипсимия, Гаяния и их спутницы.

После их мученической смерти царь тяжело заболел. Тогда придворные вспомнили о Григории, который много лет находился в заключении. Святого освободили и привели к Тиридату.

Григорий не стал мстить человеку, который подвергал его пыткам. Напротив, он молился за царя, призывал его раскаяться и принять христианскую веру. По церковному преданию, после молитв святителя Тиридат исцелился, раскаялся в преследовании христиан и принял христианство.

После этого Григорий начал активно проповедовать Евангелие среди армян. Многие жители страны стали отказываться от языческих верований и принимать крещение.

Святой отправился в Кесарию Каппадокийскую, где был рукоположен во епископа, после чего вернулся в Армению и продолжил свою миссионерскую деятельность.

При его участии строились храмы и монастыри, появлялись новые священнослужители, а христианское учение распространялось по стране. Благодаря его проповеди Армения стала одним из первых государств, где христианство получило государственное признание.

Приметы 30 сентября

  • Дождь 30 сентября - до ранней весны следующего года.
  • Журавли улетают в теплые края - Покрова ждали мороз.
  • Гром этого дня - осень будет долгой и теплой, а зима придет позже.

Что нельзя делать 30 сентября

По народным поверьям, не стоит проводить день в безделье - наоборот, его советовали посвятить полезным делам и домашним заботам. Не одобряли также нечистоплотности: грязного или слишком изношенного наряда избегали, поскольку связывали его с возможными недугами.

Что можно делать 30 сентября

По древним народным представлениям, 30 сентября особое внимание уделяли чистоте - как личному, так и в доме. В этот день было принято хорошо вымыться, переодеться в свежую одежду и застелить кровать чистым бельем. Обязательно купали и детей: верили, что такой обряд поможет уберечь малышей от недугов в холодное время года.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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