Еще одна дочь Джоли и Питта приняла неприятное решение в отношении отца

Кратко:
- Что сделала дочь Джоли
- Почему она приняла такое решение
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта - Захара - официально изменила свою фамилию. Теперь 21-летняя девушка юридически носит имя Захара Марли Джоли, отказавшись от части "Питт".
Как стало известно из судебных документов, которые цитирует People, решение было утверждено калифорнийским судом без каких-либо возражений.
Захара стала уже третьим ребёнком бывшей пары, который пошёл на такой шаг. Ранее аналогичное решение приняли её брат Мэддокс и сестра Шайло.
Сообщается, что девушка начала использовать фамилию Джоли ещё до официального оформления - например, во время выпуска из колледжа и на публичных мероприятиях.
Напомним, Джоли и Питт расстались ещё в 2016 году после длительных отношений, а их развод был окончательно завершён только в 2024-м.
На фоне этих событий источники отмечают, что отношения актёра с детьми остаются напряжёнными: по их словам, общение между ними сейчас минимальное.
История с изменением фамилии вновь привлекла внимание к непростой ситуации внутри семьи и стала очередным свидетельством дистанции между Питтом и его детьми.
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О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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