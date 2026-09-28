Доллар может подорожать до 46 гривен: известно, когда курс пойдет вверх

Базовый сценарий с вероятностью 65% предполагает, что курс наличных долларов будет находиться в диапазоне 45,50–46,00 грн.

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Каким будет курс доллара в Украине в октябре / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Базовый сценарий: доллар 45,50–46,00 грн, евро 51,00–51,50 грн

НБУ в сентябре вышел на рекордные 5,4 млрд долл. интервенций

Негативный сценарий оценивается в 20%: доллар до 46,5 грн

Наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн. Именно такой базовый сценарий с вероятностью 65% прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, давление на национальную валюту оказывает прежде всего внешняя торговля: экспорт падает, а импорт растет - речь идет о топливе, продовольствии, фармацевтике и металлопродукции.

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Дополнительный спрос на валюту будут генерировать подготовка к отопительному сезону и закупка газа.

Он добавил, что на противоположной чаше весов - рекордная активность регулятора: в сентябре объем валютных интервенций НБУ достиг 5,4 млрд долл.

"Правительство оставило финансирование только по защищенным статьям. Меньше бюджетных средств в экономике - меньше потребления бюджетно-зависимых организаций - меньше спроса на импорт и валюту. Также все больше компаний объявляют о сокращениях. Это бьет по доходам населения, а значит сдерживает и потребительский спрос, и покупку валюты", - написал Шевчишин.

Каким может быть курс валют в октябре

Психологическая отметка в 45 грн за доллар, по оценке эксперта, уже утратила статус барьера - участники рынка восприняли ее как промежуточную.

Отдельно аналитик обращает внимание на логику регулятора в отношении европейской валюты, курс которой напрямую влияет на конвертацию международной помощи.

"НБУ уже показал, что 45 грн/долл. - это не потолок, а лишь очередной уровень, к которому рынок готов и предпочитает дойти, а импортеры уже заложили и курс, и инфляцию в цены реализации. Продолжаю считать, что НБУ будет удерживать евро от более глубокой коррекции ради конвертации помощи в гривню по нормальному курсу", - отметил Шевчишин.

Альтернативный вариант развития событий - оптимистичный, но его вероятность оценивается в 15%. Он предполагает прогресс в вопросе черноморского перемирия, принятие Радой необходимых законопроектов и регулярное поступление военной помощи.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

В таком случае доллар удержится ближе к 44,5–45,20 грн, а евро вернется к 51,5–52 грн.

Наихудший сценарий аналитик оценивает в 20% и связывает его с эскалацией на фронте и политическим тупиком в парламенте.

"Скрытая мобилизация в РФ после выборов плюс новая волна ударов по инфраструктуре и энергетике, сопровождающаяся провалом голосований в Раде. НБУ вынужден одновременно отпускать доллар и евро. Пространства для маневра между ними не остается, резервы истощаются стремительными темпами, и НБУ переходит к экономии. Доллар - 46–46,5 грн, с риском роста при зимней эскалации", - отметил аналитик.

Каким будет курс доллара до конца года

Годовой прогноз Шевчишин оставляет без изменений - 45,5–46,7 грн за доллар. Впрочем, эта оценка справедлива только при двух условиях: достижении энергетического перемирия и бесперебойном внешнем финансировании, в отношении которых пока сохраняется значительная неопределенность.

Каким будет курс валют в следующем году

Народный депутат Ярослав Железняк говорил, что в государственном бюджете на 2027 год заложен средний курс 47,1 грн за доллар, а на конец года - 48,3 грн.

В то же время представители бизнеса в своих бюджетах используют более высокий ориентир.

"Бюджетный курс не стоит воспринимать как прогноз фактического движения валютного рынка. Правительство никогда не угадывало с этим показателем, а цифра в бюджете имеет прежде всего расчетное значение", - подчеркнул он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,81 грн/долл., а евро - на уровне 50,97 грн/евро.

Доктор экономических наук Алексей Плотников отмечал, что в октябре курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,20 грн/долл. По его словам, восходящая динамика доллара была прогнозируемой из-за нехватки валютной выручки.

В то же время директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявлял, что, несмотря на обострение военных рисков, подорожание нефти и ускорение инфляции, доллар в период с 29 сентября по 5 октября, скорее всего, удержится в пределах 44,5–45 грн, а евро - в пределах 51–52,5 грн.

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О персоне: Андрей Шевчишин Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт по фондовому рынку и сельскохозяйственным активам, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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