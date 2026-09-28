РФ готовит новый фронт в Европе: что происходит в НАТО и к чему готовится Запад

Кремль усиливает гибридную войну. Разведки предупреждают о риске удара по Альянсу, однако в агрессию верят не все.

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Нападение России на НАТО - Европа готовит защиту от дронов и диверсий / Коллаж: Главред, фото US Air Force, facebook.com/kariuomene

Ключевые тезисы:

Датская разведка видит растущий риск ограниченного удара РФ по НАТО

Москва запугивает Европу, чтобы та свернула помощь Киеву

Россия не способна на полноценную агрессию против НАТО

Страна-агрессор Россия наращивает диверсионную кампанию против стран Европы, а датская военная разведка впервые заговорила о "низком, но растущем" риске ограниченного военного удара Москвы по государствам НАТО, граничащим с РФ. Пожары на оборонных объектах, атаки на энергосети, вторжения дронов и вертолетов в воздушное пространство стали для восточного фланга альянса ежедневной реальностью, хотя часть европейских министров убеждает, что к полномасштабному нападению Кремль сейчас не готов.

Главред выяснил, готовит ли Россия нападение на НАТО.

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Может ли Россия напасть на страны НАТО в ближайшие месяцы

Самую жесткую оценку угрозы обнародовала Дания. 24 сентября Служба оборонной разведки страны представила новый доклад, в котором прогнозирует, что Москва чаще будет атаковать Запад гибридными методами, а последствия для целевых государств окажутся серьезнее, чем прежде, пишет Reuters.

Документ отдельно рассматривает сценарий прямого силового шага Кремля против одного или нескольких соседей по альянсу. Аналитики считают такой вариант маловероятным, однако подчеркивают, что его вероятность постепенно растет.

"Ограниченное военное нападение стало бы отчаянным шагом со стороны России и, как и усиленные гибридные атаки, потенциально может произойти в ближайшие месяцы", - говорится в оценке датской разведки.

Руководитель службы Томас Аренкиль на пресс-конференции детализировал, как может выглядеть такой сценарий. По его словам, речь идет о единичных ударах дальнобойным оружием по инфраструктуре, работающей на поддержку Украины, операциях под чужим флагом с использованием украинских беспилотников или вводе небольшого контингента войск в приграничный район под предлогом защиты русскоязычных меньшинств.

"Цель состоит не в том, чтобы захватить страну, а в том, чтобы расколоть НАТО", - подчеркнул Аренкиль.

Посольство РФ в Дании отвергло выводы разведки как не опирающиеся на убедительные доказательства и обвинило Запад во главе с Копенгагеном в нагнетании напряженности вокруг Украины.

"Наши настойчивые предупреждения о деструктивности такого подхода игнорируются", - заявили в российской дипмиссии.

Неделей ранее российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета, фотографировавшего корабль в международных водах, одна из них едва не попала в машину. Параллельно Датское агентство устойчивости повысило уровень угрозы, считая вероятными разрушительные кибератаки Москвы.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Как НАТО реагирует на волну диверсий в Европе

Датские выводы прозвучали в тот же день, когда свою позицию озвучил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Олексус Гринкевич. В интервью Reuters американский генерал ВВС сообщил, что альянс расширяет обмен разведданными из-за серии инцидентов, связанных с Россией, в частности попытки атаки дроном на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии и инцидента с вертолетом у берегов Дании.

Несмотря на тревожный фон, командующий призвал союзников не поддаваться панике. Он назвал ограниченное нападение Москвы на территорию альянса маловероятным, но таким, которое нельзя полностью исключить.

"Это вызывает беспокойство. Но мы должны сохранять спокойствие и уверенность в том, что мы как альянс, самый мощный в истории, располагаем инструментами и механизмами, необходимыми для управления этим риском", - сказал Гринкевич.

Генерал отверг предположения, что российский диктатор Владимир Путин может попытаться воспользоваться истощением американских запасов высокоточных дальнобойных ракет после войны с Ираном. По его словам, НАТО готово оборонять каждый клочок своей территории.

"Абсолютно нет. Пусть лучше не пробует, пока я на посту. Если мы выйдем за рамки нынешней фазы и увидим новые угрозы, я уверен, что у меня есть все полномочия, чтобы принять меры для сдерживания любой агрессии против альянса", - заявил командующий.

Интервью совпало с перестройкой командной структуры НАТО. Руководство Объединенным командованием в Норфолке переходит к британскому генералу, а европеец возглавит и командование в Неаполе. Гринкевич заверил, что США и дальше будут предоставлять "критически важные, но более ограниченные возможности", а по количеству американских военных в Европе, которых сейчас около 80 тысяч, окончательного решения пока нет.

4 статья НАТО / Инфографика: Главред

Туск предупреждает об ударах дронами по Польше

Если в штабе альянса призывают к выдержке, то в Варшаве звучат куда более тревожные сигналы. Премьер-министр Польши Дональд Туск 17 сентября в выступлении в Сейме заявил, что Москва планирует гибридные удары беспилотниками или ракетами по европейским государствам, помогающим Киеву, и Польша в их числе. Свои предупреждения он связал с данными разведок НАТО, Украины и США, включая ЦРУ, передает local10.com.

По словам Туска, Кремль будет выдавать такие инциденты за случайность, чтобы ослабить готовность союзников встать на защиту пострадавшей страны.

"Существует реальный риск того, что беспилотники или другие снаряды залетят на территорию одной или нескольких стран восточного фланга и даже вызовут разрушения. Официальная версия будет такой: это несчастный случай, и у НАТО нет оснований думать об ответе", - предупредил польский премьер.

Опасность, по мнению Туска, усиливает переход России на реактивные дроны, которые летят выше и быстрее, а значит, их сложнее обнаружить. Отдельно он обратил внимание на атаки на пограничные переходы между Украиной и ее соседями: только за неделю на польско-украинской границе произошло четыре таких инцидента, еще несколько зафиксировано на границе с Молдовой.

"Они убеждены, что зима будет трагически критической для Украины. Цель России - максимально разрушить экономику и логистику Украины", - пояснил Туск.

Была ли пожар на станции Starlink в Польше диверсией

Предупреждения Туска о новой фазе давления на Польшу получили продолжение уже через неделю. В ночь на 24 сентября вспыхнул пожар на станции спутниковой связи в Воле-Кробовской в центральной части страны. Объект принадлежит государственной телекоммуникационной компании Exatel, передает интернет-трафик, в том числе в Украину, и используется системами SpaceX для работы терминалов Starlink, пишет Euronews.

Министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский в эфире TVP Info без колебаний квалифицировал инцидент как намеренную атаку. По его словам, станция, несмотря на пожар, продолжает работать.

"Этот акт диверсии был сознательно направлен на то, чтобы вывести станцию из строя и нарушить доступ к интернету для различных институтов, в том числе украинской армии. Многое указывает на то, что мы имеем дело с элементом следующей фазы гибридной войны", - заявил Гавковский.

Огонь охватил прежде всего энергоблок, распределительный щит и генератор. Пострадавших нет, расследование перешло к полиции.

Однако пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский призвал не спешить с выводами. В комментарии TVN24 и Zero.pl он пояснил, что следователи рассматривают разные версии, от умышленного поджога до короткого замыкания.

"Не каждый поджог и не каждая авария являются диверсией. Говорить о саботаже еще рано", - подчеркнул Добжинский.

Москва, как и в предыдущих случаях, любую причастность к атакам на территории Польши отрицает.

Зачем Россия усиливает диверсии и атаки дронов в Европе

Польские инциденты вписываются в более широкую картину, которую европейские дипломаты обсуждали на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас связала рост числа таких атак с попыткой Кремля повлиять на политику союзников Украины. Ответом, по ее мнению, должны стать более жесткие санкции, в частности против "теневого флота" и военно-промышленного комплекса РФ, передает investing.com.

"Европа сталкивается со стремительным распространением диверсионных атак и нарушений воздушного пространства. Москва пытается запугать Европу, чтобы та свернула поддержку Украины", - сказала Каллас журналистам.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с Reuters напомнил о поджогах, взрывах, вторжениях беспилотников и, по данным Варшавы, намеренном нарушении границы крылатой ракетой. 23 сентября польское оперативное командование также сообщило о кратковременном залете в воздушное пространство страны российского вертолета Ми-8 со стороны Калининграда.

"Это уже не просто угрозы, это настоящие атаки. Наши F-16 поднимаются в воздух почти каждый день, потому что никогда не знаешь, не окажутся ли приближающиеся дроны или ракеты реальной угрозой", - подчеркнул Сикорский.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу рассказала, что ее страна зафиксировала более 100 случаев падения дронов или их обломков на своей территории на фоне российских ударов по украинской инфраструктуре у Дуная и Черного моря. Бухарест в ответ закрыл российское консульство в Констанце.

"У нас нет данных, которые свидетельствовали бы, что мы являемся прямой целью, но это не снимает с России ответственности за риск, который она создает", - отметила Цойу.

Эстония не верит в скорое нападение России на НАТО

Впрочем, часть министров на тех же встречах в Нью-Йорке провела четкую границу между тайной кампанией Кремля и полномасштабной войной против альянса. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает алармистские прогнозы неуместными, поскольку основные силы РФ остаются связанными в Украине.

Эстонский дипломат убежден, что главная цель Москвы заключается в психологическом давлении на западные общества.

"Мы не видим, что Россия способна или хотя бы готовится к какой-либо активной военной агрессии против НАТО или европейских стран. Это в основном рассчитано на то, чтобы посеять страх, страх эскалации, разделить нас, поиграть с нашим единством. Главный месседж такой: не позволяйте Путину играть на страхе эскалации", - сказал Цахкна.

Он привел пример, когда жесткая реакция союзников на предыдущие инциденты заметно сократила число серьезных нарушений воздушного пространства на восточном фланге.

"Путин внимательно наблюдает. У нас много рычагов, просто нужно быть уверенными в себе и говорить четко", - добавил министр.

Его литовский коллега Кястутис Будрис обратил внимание на другое измерение угрозы. Ссылаясь на данные союзных разведок, он допустил, что Москва может расширить давление на страны НАТО через удары по критической инфраструктуре.

"С российской стороны есть соображения насчет эскалации по горизонтали, так сказать, или географически. Холод будет использован Россией как оружие", - предостерег Будрис, призвав европейцев увеличить помощь Украине перед зимой.

Россия вряд ли решится напасть на НАТО - позиция Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью немецкому изданию Bild, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО в ближайшие годы, поскольку НАТО - "это самый мощный военный альянс в мире".

"Если бы у кого-то был такой хрустальный шар - это было бы замечательно. Но я просто не вижу для этого ни доказательств, ни фактов", - сказал Стубб, комментируя прогнозы о том, что Россия к 2029 году может быть способна атаковать территорию НАТО.

"Я не призываю расслабляться. Нужно всегда быть готовыми к худшему сценарию, чтобы не допустить его", - добавил финский лидер.

В то же время Стубб не считает, что Москва сейчас способна вести войну против НАТО.

"Во-первых, у меня есть разведывательная информация. Во-вторых, у нас есть средства сдерживания, и эти средства мощнее, чем у любой другой военной державы в мире. Они основаны на обычных вооруженных силах, ракетах и ядерном оружии. Ни одно государство в мире не имеет оснований испытывать решимость этого альянса", - убежден президент Финляндии.

Почему в Европе не все воспринимают российскую угрозу всерьез

Спор европейцев о реальных намерениях Кремля отражает более глубокую проблему, которую замечают и украинские аналитики. Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду указал, что единого понимания масштаба вызова на континенте до сих пор не сложилось. По его мнению, реакция каждой европейской столицы зависит от ее географии и политического контекста.

"Я не думаю, что это осознание стало всеобщим и очень убедительным. Для многих обществ и политиков оно пока в значительной степени носит декларативный характер. И это определяется положением той или иной страны и другими предпосылками", - отметил Розумный.

В качестве примера профессор назвал Словакию и Венгрию. Для Братиславы и Будапешта, пока боевые действия идут на украинской земле, риск российской агрессии кажется далеким и маловероятным. На восточных рубежах альянса картина выглядит принципиально иначе.

"Для других стран, стран Балтии, той же Литвы или Эстонии, Польши, эта угроза более наглядна и актуальна. О ней прямо предупреждают различные эксперты, в частности специалисты по безопасности, разведки разных стран, для которых убедительность этой угрозы очевидна. Но их заявления продиктованы текущей ситуацией и необходимостью реагировать прямо сейчас", - сказал политолог.

Отдельно Розумный обратил внимание на двойственную роль российско-украинской войны для государств, которые острее всего ощущают соседство с РФ. Боевые действия одновременно разоблачают планы Кремля и, как ни парадоксально, играют для этих стран защитную роль.

"Война России против Украины для них, с одной стороны, является угрозой и подтверждением агрессивных намерений России. Но с другой стороны, в определенной степени сдерживающим фактором. Они понимают, что Россия вряд ли будет воевать на два фронта. И пока продолжается война в Украине, для них угроза такой полномасштабной войны меньше, чем, например, в случае завершения активных боевых действий в Украине", - объяснил Розумный.

Находится ли Европа уже в состоянии войны с Россией

Неоднородность европейского восприятия угрозы стала темой отдельного анализа британского издания The Guardian. Спецкорреспондент газеты по Восточной Европе Шон Уокер провел серию интервью в Праге и Риге с руководителями разведок Чехии, Латвии и Швеции, и один из них предположил, что проверка НАТО на прочность может произойти "через месяцы, а не годы".

Уокер при этом не считает нынешние сигналы сопоставимыми с началом 2022 года, когда американская разведка располагала конкретными доказательствами подготовки вторжения в Украину. Его удивило другое: собеседники соглашались говорить под своими именами.

"Обычно я иду на такие интервью с мыслью, что разговор будет не для записи. Все эти люди охотно соглашались на цитирование, а это говорит о том, что они хотят донести определенный месседж", - пояснил журналист.

Издание перечисляет инциденты только этого года: загадочные пожары на оборонных предприятиях в Италии, Болгарии, Эстонии и Словакии, поджог Ikea в Литве, пять гробов с надписью "Французские солдаты в Украине" под Эйфелевой башней. После обнаружения дрона со взрывчаткой возле украинского грузового самолета в Лейпциге Германия выслала более 150 российских дипломатов.

На вопрос, находится ли Европа уже в состоянии войны, Уокер отвечает отрицательно, но с оговорками.

"Существует очевидная кампания России, использующая невоенные, но довольно агрессивные методы. Кто-то может считать это чем-то близким к войне. Но это абсолютно не похоже на войну в Украине", - считает журналист.

Он также указывает на внутреннюю ловушку для европейских правительств: сокращение социальных расходов в пользу обороны подпитывает популистов вроде AfD в Германии или Ле Пен во Франции, а это открывает путь к власти силам, симпатизирующим Москве.

Как Литва будет защищать энергетическую подстанцию от дронов Shahed

Пока политики спорят о масштабах угрозы, энергетики на границе с Россией уже закладывают в проекты сценарии боевых ударов. Литва планирует построить новую подстанцию Гизай примерно в 30 км к западу от Калининградской области, которая станет ключевым узлом линии Harmony Link между балтийскими сетями и Польшей. По данным источников Reuters в разведке, именно этот регион, Сувалкский коридор, может стать целью российской провокации под чужим флагом.

Сувалкский коридор / Инфографика: Главред

Генеральный директор оператора Litgrid Андрюс Семешкявичюс рассказал, что проект предусматривает ограждение, способное выдержать таран грузовиком со взрывчаткой, датчики для обнаружения подкопов и бетонные "саркофаги" для трансформаторов.

"Раньше, проектируя сеть, мы учитывали стихийные бедствия. Теперь думаем обо всех возможных гибридных и негибридных угрозах. Мы защищаемся от нескольких дронов Shahed, которые могут упасть со 100 килограммами взрывчатки", - сказал Семешкявичюс.

Объект раскинется на 35 гектарах, чтобы одно попадание повредило лишь часть оборудования, а ключевые узлы будут продублированы. Для защитных конструкций будут использовать специальный бетон, армированный пластиковыми волокнами.

"Нельзя сбить каждый Shahed или дрон на оптоволокне. Поэтому нам нужны железобетонные саркофаги вокруг оборудования. Без всего этого у нас может вообще не быть электроэнергии", - пояснил глава Litgrid.

Дополнительные меры безопасности удорожили проект как минимум на 48 млн евро. Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас сообщил, что Вильнюс попросит ЕС покрыть не менее половины стоимости Гизая.

"Наша неизменная позиция заключается в том, что эти расходы не должны ложиться только на наши плечи", - заявил Савицкас.

Его поддержал заместитель министра энергетики Польши Войцех Врохна, отвечающий за стратегическую энергетическую инфраструктуру. В прошлом году Польша и страны Балтии просили у ЕС 382 млн евро на защиту сетей, но получили лишь 112 млн.

"Нашим европейским партнерам нужно изменить мышление. Вопрос выходит за рамки Harmony Link, он касается всей энергетической системы", - подчеркнул Врохна.

Что Путин говорит о планах нападения на Европу

Тем временем в Москве продолжают публично отрицать любую угрозу для соседей. В частности, российский диктатор Владимир Путин пытается убедить мировую общественность в отсутствии у РФ намерений вступать в военный конфликт со странами Европы. На пресс-конференции 25 сентября 2026 года он заявил, что у Москвы якобы нет "ни планов, ни реальных побудительных мотивов" для эскалации.

По утверждению Путина, европейские государства "целенаправленно нагнетают обстановку", предупреждая собственное население о потенциальном нападении РФ.

Кремлевский диктатор в очередной раз озвучил привычные пропагандистские тезисы, заявив, что лидеры ЕС якобы "обманывают граждан", чтобы оправдать финансовые вливания в военную сферу и "использовать Украину как инструмент для торможения развития России".

"Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было военным действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное, нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой", – заявил глава Кремля.

Аналогичные "миролюбивые" заявления Путин делал и накануне всех ключевых актов агрессии. Например, в декабре 2013 года Путин называл "полной ерундой" предположения о возможном вводе войск в Украину.

"Мы будем бороться за равенство прав (российских соотечественников) - это относится ко всем государствам. Это совсем не значит, что мы будем махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, полная чушь. Ничего подобного нет и быть не может", - говорил тогда Путин.

Уже через два месяца, в феврале 2014 года, РФ начала захват Крыма "зелеными человечками" и развязала войну на Донбассе.

В 2019 году на инвестиционном форуме "Россия зовет!" Путин доказывал, что "РФ ни на кого не собирается нападать", называя опасения Запада "выдумкой и бредом".

"Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать (...) Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза - это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда по борьбе с Россией", – заявлял диктатор.

В 2024 году Путин снова называл "бредом" и "чушью" заявления о возможных планах атаковать страны НАТО, утверждая, что у России якобы "нет имперских амбиций".

"Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий... Вы смотрите потенциал НАТО, смотрите потенциал России", – говорил тогда Путин.

Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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