Интенсивность обстрелов РФ может снизиться: мониторы указали на нюанс

Кратко:
- Россия может снизить интенсивность обстрелов реактивными дронами
- У врага в запасе более 13 тысяч дронов типа "Герань-2" для ударов по Украине
- Пока неизвестно, ослабит ли РФ обстрелы из-за погодных условий
Атаки страны-агрессора России ударными дронами могут измениться. Об этом сообщил мониторинговый канал "єРадар". Причиной изменения характера ударов по Украине станут погодные условия.
Из-за увеличения облачности, низкой границы облаков и осадков мониторы предполагают, что врагу придется снизить интенсивность применения реактивных БПЛА против Украины.
"Речь идет именно о прогнозе: погода является одним из факторов, а окончательное решение о применении того или иного типа дронов принимает противник", - говорится в сообщении.
Уменьшится ли общая угроза обстрелов
Эксперты подчеркнули, что общая угроза при этом вряд ли уменьшится, ведь оккупанты могут сделать больший акцент на обычных "Геранях-2" и нарастить количество их запусков.
"По общим оценкам, в запасе может быть более 13 000 таких БПЛА. Следовательно, даже если реактивных дронов станет меньше, делать вывод об ослаблении атак пока рано", - добавили наблюдатели.
Путин готовит новый сценарий войны в Украине
Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Москва готовит масштабную зимнюю кампанию дальнобойных ударов по украинской энергетике, чтобы заставить Киев капитулировать, поскольку наземное наступление зашло в тупик.
Концепция, которую диктатор Владимир Путин сформулировал еще в июне 2024 года, строилась на том, что медленное, но непрерывное продвижение российских войск истощит украинскую оборону. Однако на практике эта схема не сработала: с марта 2026 года российская армия не добилась никаких существенных успехов, в то время как украинские силы успешно контратакуют на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что утром 28 сентября в Киеве был объявлен "жёлтый" уровень опасности из-за угрозы ударов дронов. В Оболонском районе в результате атаки была повреждена АЗС, возник пожар.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 27 сентября атаковала Киев ударными дронами. Пожары вспыхнули в двух районах столицы, в результате атаки погиб мужчина.
Накануне стало известно, что в результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. Магазин пока временно не работает.
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Об источнике: єРадар
"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:
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