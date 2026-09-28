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Интенсивность обстрелов РФ может снизиться: мониторы указали на нюанс

Анна Косик
28 сентября 2026, 09:59
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Один фактор может помешать атакам реактивных дронов оккупантов.
Интенсивность обстрелов РФ может снизиться: мониторы указали на нюанс
Оккупанты в ближайшее время, вероятно, будут использовать меньше реактивных дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Кратко:

  • Россия может снизить интенсивность обстрелов реактивными дронами
  • У врага в запасе более 13 тысяч дронов типа "Герань-2" для ударов по Украине
  • Пока неизвестно, ослабит ли РФ обстрелы из-за погодных условий

Атаки страны-агрессора России ударными дронами могут измениться. Об этом сообщил мониторинговый канал "єРадар". Причиной изменения характера ударов по Украине станут погодные условия.

Из-за увеличения облачности, низкой границы облаков и осадков мониторы предполагают, что врагу придется снизить интенсивность применения реактивных БПЛА против Украины.

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Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Речь идет именно о прогнозе: погода является одним из факторов, а окончательное решение о применении того или иного типа дронов принимает противник", - говорится в сообщении.

Уменьшится ли общая угроза обстрелов

Эксперты подчеркнули, что общая угроза при этом вряд ли уменьшится, ведь оккупанты могут сделать больший акцент на обычных "Геранях-2" и нарастить количество их запусков.

"По общим оценкам, в запасе может быть более 13 000 таких БПЛА. Следовательно, даже если реактивных дронов станет меньше, делать вывод об ослаблении атак пока рано", - добавили наблюдатели.

Путин готовит новый сценарий войны в Украине

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Москва готовит масштабную зимнюю кампанию дальнобойных ударов по украинской энергетике, чтобы заставить Киев капитулировать, поскольку наземное наступление зашло в тупик.

Концепция, которую диктатор Владимир Путин сформулировал еще в июне 2024 года, строилась на том, что медленное, но непрерывное продвижение российских войск истощит украинскую оборону. Однако на практике эта схема не сработала: с марта 2026 года российская армия не добилась никаких существенных успехов, в то время как украинские силы успешно контратакуют на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 28 сентября в Киеве был объявлен "жёлтый" уровень опасности из-за угрозы ударов дронов. В Оболонском районе в результате атаки была повреждена АЗС, возник пожар.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 27 сентября атаковала Киев ударными дронами. Пожары вспыхнули в двух районах столицы, в результате атаки погиб мужчина.

Накануне стало известно, что в результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. Магазин пока временно не работает.

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Об источнике: єРадар

"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтёрский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

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