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Доллар приближается к рекордной отметке: что будет с курсом валют в октябре

Мария Николишин
27 сентября 2026, 15:55
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Дефицит валютной выручки из-за остановки металлургии и проблем с экспортом сельскохозяйственной продукции толкают курс доллара вверх.
Доллар приближается к рекордной отметке: что будет с курсом валют в октябре
Каким будет курс доллара и евро в Украине в октябре / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить доллар в октябре 2026 года
  • Почему евро потерял рекордные позиции
  • Какие факторы стимулируют спрос на валюту

Наличный курс доллара в Украине превысил психологическую отметку 45 грн, а в октябре официальный показатель будет колебаться в пределах 44,85–45,20 грн/долл. В то же время евро вошло в резкий нисходящий тренд и откатилось до уровней конца июля. Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

По его словам, восходящая динамика доллара была прогнозируемой из-за нехватки валютной выручки. Металлургия фактически остановлена, возможностей вывозить сельскохозяйственную продукцию нет, поэтому поступления в страну не покрывают потребности рынка.

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Дополнительное давление создает военный фактор, который бьет по внутреннему рынку товаров первой необходимости.

"На рынке есть спрос на доллар, но нет предложения. К тому же удары России по складам и торговым объектам привели к тому, что сейчас уничтожены запасы лекарств, продуктов питания, и все это нужно закупать. Поэтому спрос на иностранную валюту растет", - отметил Плотников.

Он добавил, что предпосылок для укрепления национальной валюты нет: факторов, способствующих росту курса, пока значительно больше. Ключевой среди них - необходимость покрывать бюджетный дефицит за счет финансирования от международных партнеров.

Именно поэтому коридор на октябрь Плотников определяет диапазоном 44,85–45,20 грн за доллар, без выхода за нижнюю границу.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что тянет евро вниз

В конце августа официальный курс гривни к евро зафиксировался на историческом максимуме - 52,24 грн. С тех пор показатели умеренно снижались, а соотношение в основной валютной паре за месяц опустилось с 1,17 до 1,14 долл/евро.

Причины такой динамики кроются внутри самого Евросоюза, убежден эксперт.

"В Европе сейчас дефицит топлива, проблемы с миграцией, нестабильная ситуация с экспортом/импортом. Эти вопросы требуют решения и затрат средств, к тому же они делают ЕС менее конкурентоспособным по сравнению с США", - констатировал он.

В октябре падение курсовых показателей может продолжиться, хотя делать точные прогнозы на валютном рынке сейчас крайне сложно, предупреждает экономист.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют на следующей неделе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус-банка" Тарас Лесовой отметил, что значительного ажиотажа на наличном валютном рынке в начале октября не ожидается.

По его словам, несмотря на обострение военных рисков, подорожание нефти и ускорение инфляции, доллар, скорее всего, удержится в пределах 44,5–45 грн, а евро - 51–52,5 грн.

"Доллары и евро доступны как в банковских кассах, так и в обменных пунктах, поэтому нынешняя ситуация существенно отличается от периодов, когда сама физическая нехватка наличных провоцировала дополнительный спрос. Сдерживает ситуативную скупку валюты и разница между курсами покупки и продажи, которая нередко делает краткосрочную покупку валюты экономически невыгодной", - подчеркнул он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 28 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,84 грн/долл., а евро - на уровне 51,13 грн/евро.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов прогнозирует умеренные колебания курса валют в октябре. Он напоминает, что с октября 2023 года Украина работает в режиме управляемой гибкости, при котором курс не фиксируется, но НБУ может корректировать баланс спроса и предложения посредством интервенций.

Кроме того, Национальный банк удерживает доллар ниже отметки 45 грн исключительно за счет ежедневных вливаний валюты из резервов, и этот ресурс иссякает: только за август регулятор продал на межбанковском рынке 4,85 млрд долларов, что равно 5% золотовалютных резервов.

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О персоне: Алексей Плотников

Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V–VI созывов.

Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства по специальности "экономист". Владеет английским, болгарским, сербским и хорватским языками.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в состав экспертного совета Высшей аттестационной комиссии и научного совета при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

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