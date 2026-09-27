Доллар приближается к рекордной отметке: что будет с курсом валют в октябре

Дефицит валютной выручки из-за остановки металлургии и проблем с экспортом сельскохозяйственной продукции толкают курс доллара вверх.

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Каким будет курс доллара и евро в Украине в октябре / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар в октябре 2026 года

Почему евро потерял рекордные позиции

Какие факторы стимулируют спрос на валюту

Наличный курс доллара в Украине превысил психологическую отметку 45 грн, а в октябре официальный показатель будет колебаться в пределах 44,85–45,20 грн/долл. В то же время евро вошло в резкий нисходящий тренд и откатилось до уровней конца июля. Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

По его словам, восходящая динамика доллара была прогнозируемой из-за нехватки валютной выручки. Металлургия фактически остановлена, возможностей вывозить сельскохозяйственную продукцию нет, поэтому поступления в страну не покрывают потребности рынка.

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Дополнительное давление создает военный фактор, который бьет по внутреннему рынку товаров первой необходимости.

"На рынке есть спрос на доллар, но нет предложения. К тому же удары России по складам и торговым объектам привели к тому, что сейчас уничтожены запасы лекарств, продуктов питания, и все это нужно закупать. Поэтому спрос на иностранную валюту растет", - отметил Плотников.

Он добавил, что предпосылок для укрепления национальной валюты нет: факторов, способствующих росту курса, пока значительно больше. Ключевой среди них - необходимость покрывать бюджетный дефицит за счет финансирования от международных партнеров.

Именно поэтому коридор на октябрь Плотников определяет диапазоном 44,85–45,20 грн за доллар, без выхода за нижнюю границу.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что тянет евро вниз

В конце августа официальный курс гривни к евро зафиксировался на историческом максимуме - 52,24 грн. С тех пор показатели умеренно снижались, а соотношение в основной валютной паре за месяц опустилось с 1,17 до 1,14 долл/евро.

Причины такой динамики кроются внутри самого Евросоюза, убежден эксперт.

"В Европе сейчас дефицит топлива, проблемы с миграцией, нестабильная ситуация с экспортом/импортом. Эти вопросы требуют решения и затрат средств, к тому же они делают ЕС менее конкурентоспособным по сравнению с США", - констатировал он.

В октябре падение курсовых показателей может продолжиться, хотя делать точные прогнозы на валютном рынке сейчас крайне сложно, предупреждает экономист.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют на следующей неделе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус-банка" Тарас Лесовой отметил, что значительного ажиотажа на наличном валютном рынке в начале октября не ожидается.

По его словам, несмотря на обострение военных рисков, подорожание нефти и ускорение инфляции, доллар, скорее всего, удержится в пределах 44,5–45 грн, а евро - 51–52,5 грн.

"Доллары и евро доступны как в банковских кассах, так и в обменных пунктах, поэтому нынешняя ситуация существенно отличается от периодов, когда сама физическая нехватка наличных провоцировала дополнительный спрос. Сдерживает ситуативную скупку валюты и разница между курсами покупки и продажи, которая нередко делает краткосрочную покупку валюты экономически невыгодной", - подчеркнул он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 28 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,84 грн/долл., а евро - на уровне 51,13 грн/евро.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов прогнозирует умеренные колебания курса валют в октябре. Он напоминает, что с октября 2023 года Украина работает в режиме управляемой гибкости, при котором курс не фиксируется, но НБУ может корректировать баланс спроса и предложения посредством интервенций.

Кроме того, Национальный банк удерживает доллар ниже отметки 45 грн исключительно за счет ежедневных вливаний валюты из резервов, и этот ресурс иссякает: только за август регулятор продал на межбанковском рынке 4,85 млрд долларов, что равно 5% золотовалютных резервов.

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О персоне: Алексей Плотников Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V–VI созывов. Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства по специальности "экономист". Владеет английским, болгарским, сербским и хорватским языками. В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в состав экспертного совета Высшей аттестационной комиссии и научного совета при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

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