Россия атаковала Киев дронами: вспыхнули пожары, погиб мужчина

Спасатели потушили пожар на СТО и в нежилом здании, где обнаружили тело погибшего.

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Последствия удара РФ по Киеву / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Дроны атаковали Киев в ночь на 27 сентября

Пожары вспыхнули в двух районах столицы

В нежилом здании нашли тело мужчины

Страна-агрессор Россия в ночь на 27 сентября атаковала Киев ударными дронами. Пожары вспыхнули в двух районах столицы, погиб мужчина. Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в Соломенском районе города в результате попадания БПЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО.

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"Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом заведение общественного питания. Около трех часов ночи пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

В то же время по другому адресу произошло попадание в нежилое здание.

"Во время тушения пожара обнаружено тело мужчины. Пожар ликвидирован", - сообщили спасатели.

Какая цель затяжных атак на Киев

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко убежден, что продолжительные российские атаки направлены не только непосредственно на военные цели, но и на создание постоянного психологического и организационного напряжения в городах, расположенных в тылу.

"Это цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу детских садов и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате российских ударов по Запорожской области в ночь на 27 сентября. Одна из жертв - житель поселка Комышуватое, куда ракета попала в частную застройку.

В результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. В компании отметили, что в результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, 25 сентября страна-агрессор Россия атаковала бизнес-центр в Киеве. В результате атаки погибли люди. Среди них - 29-летняя журналистка Мария Ивженко.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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