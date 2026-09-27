Россия атаковала Киев дронами: вспыхнули пожары, погиб мужчина

Кратко:
- Дроны атаковали Киев в ночь на 27 сентября
- Пожары вспыхнули в двух районах столицы
- В нежилом здании нашли тело мужчины
Страна-агрессор Россия в ночь на 27 сентября атаковала Киев ударными дронами. Пожары вспыхнули в двух районах столицы, погиб мужчина. Об этом сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что в Соломенском районе города в результате попадания БПЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО.
"Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом заведение общественного питания. Около трех часов ночи пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
В то же время по другому адресу произошло попадание в нежилое здание.
"Во время тушения пожара обнаружено тело мужчины. Пожар ликвидирован", - сообщили спасатели.
Какая цель затяжных атак на Киев
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко убежден, что продолжительные российские атаки направлены не только непосредственно на военные цели, но и на создание постоянного психологического и организационного напряжения в городах, расположенных в тылу.
"Это цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу детских садов и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник", - подчеркнул он.
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате российских ударов по Запорожской области в ночь на 27 сентября. Одна из жертв - житель поселка Комышуватое, куда ракета попала в частную застройку.
В результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. В компании отметили, что в результате атаки никто не пострадал.
Кроме того, 25 сентября страна-агрессор Россия атаковала бизнес-центр в Киеве. В результате атаки погибли люди. Среди них - 29-летняя журналистка Мария Ивженко.
Читайте также:
- Россия составила подробный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нём
- Россия готовит новую тактику ударов зимой: эксперт назвал наиболее уязвимую сферу
- Что может остановить удары РФ по Украине: названа "болевая точка" для Кремля
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред