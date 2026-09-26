Морковь будет дольше свежей: ученый назвал правильный способ хранения

Вы узнаете:
- Почему морковь быстро теряет свежесть в холодильнике
- Как правильно хранить морковь, чтобы она оставалась хрустящей
- Почему перед хранением нужно удалить зеленую верхушку
Морковь может быстро стать мягкой и потерять хрусткость, если хранить её неправильно. В то же время есть простой способ, который поможет значительно дольше сохранить овощ свежим.
Главред выяснил, как правильно хранить морковь, следуя советам специалиста по питанию.
Почему морковь не стоит просто класть в ящик холодильника
По словам ученого-пищевика доктора Брайана Куока Ле, как пишет Express.co.uk, для длительного хранения моркови нужны температура около 1 °C и влажность примерно 98%.
Ящик для овощей в холодильнике может быть достаточно влажным, однако обычно уровень влажности там составляет около 95%. Поэтому специалист советует создать для моркови более влажные условия.
Как правильно хранить морковь в холодильнике
Доктор Ле рекомендует положить морковь в закрытый контейнер, а рядом поставить отдельную небольшую емкость с водой. Это поможет поддерживать необходимую высокую влажность, не погружая саму морковь в воду.
Еще один вариант - положить морковь в пакет, предварительно завернув её в бумажное полотенце. Оно поможет впитать лишнюю влагу, которая может способствовать появлению плесени.
В то же время, по словам специалиста, морковь в контейнере будет храниться дольше.
Почему перед хранением нужно обрезать зелень
Прежде чем положить морковь в холодильник, стоит удалить зеленую верхушку. Она может вытягивать влагу из корнеплода, из-за чего овощ быстрее высыхает.
По словам доктора Ле, при рекомендованном им способе морковь может оставаться свежей 14–18 недель. Этот метод подходит как для обычной оранжевой моркови, так и для радужных сортов.
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Об источнике: Express.co.uk
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