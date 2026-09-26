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Морковь будет дольше свежей: ученый назвал правильный способ хранения

Руслана Заклинская
26 сентября 2026, 16:04
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Правильное хранение поможет моркови дольше оставаться твёрдой, сочной и хрустящей.
Морковь будет дольше свежей: ученый назвал правильный способ хранения
Как сохранить хрусткость моркови / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему морковь быстро теряет свежесть в холодильнике
  • Как правильно хранить морковь, чтобы она оставалась хрустящей
  • Почему перед хранением нужно удалить зеленую верхушку

Морковь может быстро стать мягкой и потерять хрусткость, если хранить её неправильно. В то же время есть простой способ, который поможет значительно дольше сохранить овощ свежим.

Главред выяснил, как правильно хранить морковь, следуя советам специалиста по питанию.

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Почему морковь не стоит просто класть в ящик холодильника

По словам ученого-пищевика доктора Брайана Куока Ле, как пишет Express.co.uk, для длительного хранения моркови нужны температура около 1 °C и влажность примерно 98%.

Ящик для овощей в холодильнике может быть достаточно влажным, однако обычно уровень влажности там составляет около 95%. Поэтому специалист советует создать для моркови более влажные условия.

Как правильно хранить морковь в холодильнике

Доктор Ле рекомендует положить морковь в закрытый контейнер, а рядом поставить отдельную небольшую емкость с водой. Это поможет поддерживать необходимую высокую влажность, не погружая саму морковь в воду.

Еще один вариант - положить морковь в пакет, предварительно завернув её в бумажное полотенце. Оно поможет впитать лишнюю влагу, которая может способствовать появлению плесени.

Что любит и чего не любит морковь
Что любит морковь / Инфографика: Главред

В то же время, по словам специалиста, морковь в контейнере будет храниться дольше.

Почему перед хранением нужно обрезать зелень

Прежде чем положить морковь в холодильник, стоит удалить зеленую верхушку. Она может вытягивать влагу из корнеплода, из-за чего овощ быстрее высыхает.

По словам доктора Ле, при рекомендованном им способе морковь может оставаться свежей 14–18 недель. Этот метод подходит как для обычной оранжевой моркови, так и для радужных сортов.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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