Почему хризантемы вымерзают даже под толстым слоем соломы: ошибка садоводов

Чтобы цветы пустили мощные побеги весной, нужно правильно подготовить хризантемы к зиме.

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Подготовка хризантем к зиме - правила обрезки кустов и укрытия / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему нельзя срезать стебли хризантем под самый корень

Чем заменить осенние азотные удобрения для цветов

Как правильно укрыть кусты соломой без риска загнивания

Хризантемы считаются достаточно выносливыми цветами, но даже им нужна правильная подготовка к холодам. Осенью важно не только обрезать кусты, но и учесть особенности сорта, погоды и условий зимовки.

Опытный садовод Екатерина на своем YouTube-канале "Загородные будни" рассказала, что нужно сделать с хризантемами до наступления морозов, чтобы они благополучно пережили зиму и снова пышно зацвели в следующем сезоне.

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Когда обрезать хризантемы

По словам садовода, хризантемы не любят спешки.

"Ранняя обрезка - зло. Поздняя обрезка - тоже плохо. Идеально, когда пришли первые небольшие морозы, но земля еще не промерзла. Поэтому ориентир - не дата, а состояние растений. Когда цветок уже отцвел, стебли потеряли упругость, а листья начали подсыхать - вот тогда самое время. Я всегда говорю: смотрите на растение, а не на календарь. Если у вас стоит хризантема, которая до сих пор цветет, не спешите", - рассказала Екатерина.

Обрезать цветок нужно только тогда, когда он отцветет.

Обрезать нужно не под самый корень. Желательно оставить примерно 10–15 см над землей - так они лучше зимуют и весной дают более сильные побеги.

"Не срезайте "в ноль", оставляя ровную землю. Это часто приводит к загниванию", - предупредила Екатерина.

Секатор должен быть чистым и острым, а срез - точным и ровным.

Нужно ли подкормить хризантему перед зимой

"Многие думают: раз осень, надо подкормить на зиму. И начинают сыпать азот. А этого делать категорически нельзя. Запомните: азот осенью ни под какое растение мы не вносим. А добавлять нужно фосфор и калий. Идеально подойдет зола. Можно немного компоста тонким слоем. Или конского перегноя, но только не свежего", - рассказала Екатерина.

Лучшие соседи для хризантем / Инфографика: Главред

По ее словам, хризантемы не любят голую землю зимой, поэтому почву нужно замульчировать тонким слоем.

"Солома отлично подойдет, главное - тонкий слой. Можно также использовать листья. Но следите, чтобы листва была сухой и не больной. Не заваливайте растение, не делайте "подушку" в 30 см, иначе оно просто сгниет. Важно замульчировать не само растение, а почву вокруг него, чтобы получилась воздушная подушка. Если набить солому прямо на пеньки, появится влага и пойдет плесень", - предупредила садовод.

Как правильно замульчировать хризантему / скриншот

Самые частые ошибки ошибки при подготовке хризантемы к зиме:

слишком ранняя обрезка;

свежий навоз;

толстый слой мульчи;

полиэтилен вместо спанбонда;

слишком плотное укрытие (без доступа воздуха);

длинные оставленные стебли, которые потом поломались;

отсутствие калия и фосфора;

обрезка "в ноль" и обрезка в дождь.

Екатерина добавила, что хризантема может "спать" до середины апреля.

"Ждите, она пустит побеги снизу. И пустит очень хорошо, если осенняя подготовка была правильной", - резюмировала специалист.

Смотрите видео - Как подготовить хризантему к зиме:

Ранее Главред писал, как правильно посадить многолетние хризантемы, как их размножать и что можно посадить рядом с ними на клумбе.

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YouTube-канал "Заміські будні" Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине. Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты). По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад. "Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу. На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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