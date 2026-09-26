Почему хризантемы вымерзают даже под толстым слоем соломы: ошибка садоводов

Вы узнаете:
- Почему нельзя срезать стебли хризантем под самый корень
- Чем заменить осенние азотные удобрения для цветов
- Как правильно укрыть кусты соломой без риска загнивания
Хризантемы считаются достаточно выносливыми цветами, но даже им нужна правильная подготовка к холодам. Осенью важно не только обрезать кусты, но и учесть особенности сорта, погоды и условий зимовки.
Опытный садовод Екатерина на своем YouTube-канале "Загородные будни" рассказала, что нужно сделать с хризантемами до наступления морозов, чтобы они благополучно пережили зиму и снова пышно зацвели в следующем сезоне.
Когда обрезать хризантемы
По словам садовода, хризантемы не любят спешки.
"Ранняя обрезка - зло. Поздняя обрезка - тоже плохо. Идеально, когда пришли первые небольшие морозы, но земля еще не промерзла. Поэтому ориентир - не дата, а состояние растений. Когда цветок уже отцвел, стебли потеряли упругость, а листья начали подсыхать - вот тогда самое время. Я всегда говорю: смотрите на растение, а не на календарь. Если у вас стоит хризантема, которая до сих пор цветет, не спешите", - рассказала Екатерина.
Обрезать цветок нужно только тогда, когда он отцветет.
Обрезать нужно не под самый корень. Желательно оставить примерно 10–15 см над землей - так они лучше зимуют и весной дают более сильные побеги.
"Не срезайте "в ноль", оставляя ровную землю. Это часто приводит к загниванию", - предупредила Екатерина.
Секатор должен быть чистым и острым, а срез - точным и ровным.
Нужно ли подкормить хризантему перед зимой
"Многие думают: раз осень, надо подкормить на зиму. И начинают сыпать азот. А этого делать категорически нельзя. Запомните: азот осенью ни под какое растение мы не вносим. А добавлять нужно фосфор и калий. Идеально подойдет зола. Можно немного компоста тонким слоем. Или конского перегноя, но только не свежего", - рассказала Екатерина.
По ее словам, хризантемы не любят голую землю зимой, поэтому почву нужно замульчировать тонким слоем.
"Солома отлично подойдет, главное - тонкий слой. Можно также использовать листья. Но следите, чтобы листва была сухой и не больной. Не заваливайте растение, не делайте "подушку" в 30 см, иначе оно просто сгниет. Важно замульчировать не само растение, а почву вокруг него, чтобы получилась воздушная подушка. Если набить солому прямо на пеньки, появится влага и пойдет плесень", - предупредила садовод.
Самые частые ошибки ошибки при подготовке хризантемы к зиме:
- слишком ранняя обрезка;
- свежий навоз;
- толстый слой мульчи;
- полиэтилен вместо спанбонда;
- слишком плотное укрытие (без доступа воздуха);
- длинные оставленные стебли, которые потом поломались;
- отсутствие калия и фосфора;
- обрезка "в ноль" и обрезка в дождь.
Екатерина добавила, что хризантема может "спать" до середины апреля.
"Ждите, она пустит побеги снизу. И пустит очень хорошо, если осенняя подготовка была правильной", - резюмировала специалист.
Смотрите видео - Как подготовить хризантему к зиме:
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YouTube-канал "Заміські будні"
Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине.
Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты).
По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад.
"Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу.
На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.
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