Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

Вы узнаете:
- Где температура поднимется до +24 градусов
- Будут ли в Украине до конца недели осадки
- В каких регионах ожидаются туманы
Погода в Украине 26 и 27 сентября будет солнечной и сухой под влиянием антициклона и поля повышенного давления. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
В большинстве регионов ожидается устойчивая, умеренно тёплая погода без значительных осадков. В некоторых областях ночью и утром возможен туман. Днём самые высокие температурные показатели будут фиксироваться в южной части Украины.
Погода в Украине 26 сентября
В субботу в западных регионах страны ожидается погода без значительных осадков. Местами возможен туман. Ветер ночью переменного направления, днем южный, 3–8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +5+10 градусов, днем +16+21 градус.
В северных областях Кибальчич прогнозирует переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, днём +16+21 градус.
В центральной части Украины преобладает устойчивая погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8+13 градусов, днем +17+22 градуса.
"В южных областях и на Крымском полуострове будет преобладать теплая погода, без осадков. Ночью местами возможен слабый туман. Ветер ночью переменного направления, 3–8 м/с, днем северо-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11+16 градусов, днем +19+24 градуса", - отметил Кибальчич.
В восточной части страны под влиянием области повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. По словам синоптика, ветер ночью будет переменного направления, днём - северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, днём +17+22 градуса.
Погода в Украине 27 сентября
В воскресенье в западных регионах продолжится период устойчивой антициклональной погоды, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, днём +18+23 градуса.
В северных областях будет преобладать переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменного направления, днем северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8+13 градусов, днем +16+21 градус.
В центральных регионах страны, по словам Кибальчича, будет преобладать переменная облачность, без осадков, только в Днепропетровской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, ночью 3–8 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11+16 градусов, днем +16+21 градус.
В южной части Украины будет преобладать переменная облачность, без осадков, только в Крыму местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +11+16 градусов, днем +19+24 градуса.
В восточных областях синоптик прогнозирует облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10+15 градусов, днем +15+21 градус.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине 25 сентября изменится из-за смещения циклона, который стал причиной обильных дождей во многих областях, на север и северо-запад.
Ранее сообщалось, что прохладная погода продлится в Украине до конца недели, однако уже с пятницы и субботы ожидается повышение температуры воздуха до комфортной.
Накануне стало известно, что температурные показатели в Украине с 26 сентября будут зависеть от движения атмосферных систем, однако предварительно после прохладной недели ожидается очередное потепление.
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О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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