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Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

Анна Косик
25 сентября 2026, 11:58
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Синоптик сообщил, где в Украине температура поднимется до +24 градусов.
Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты
Прогноз погоды в Украине на 26–27 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Где температура поднимется до +24 градусов
  • Будут ли в Украине до конца недели осадки
  • В каких регионах ожидаются туманы

Погода в Украине 26 и 27 сентября будет солнечной и сухой под влиянием антициклона и поля повышенного давления. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В большинстве регионов ожидается устойчивая, умеренно тёплая погода без значительных осадков. В некоторых областях ночью и утром возможен туман. Днём самые высокие температурные показатели будут фиксироваться в южной части Украины.

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Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты
Синоптическая карта 26 сентября / фото: meteoprog.com

Погода в Украине 26 сентября

В субботу в западных регионах страны ожидается погода без значительных осадков. Местами возможен туман. Ветер ночью переменного направления, днем южный, 3–8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +5+10 градусов, днем +16+21 градус.

В северных областях Кибальчич прогнозирует переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, днём +16+21 градус.

В центральной части Украины преобладает устойчивая погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8+13 градусов, днем +17+22 градуса.

"В южных областях и на Крымском полуострове будет преобладать теплая погода, без осадков. Ночью местами возможен слабый туман. Ветер ночью переменного направления, 3–8 м/с, днем северо-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11+16 градусов, днем +19+24 градуса", - отметил Кибальчич.

В восточной части страны под влиянием области повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. По словам синоптика, ветер ночью будет переменного направления, днём - северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, днём +17+22 градуса.

Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты
Погода в Украине 26 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 27 сентября

В воскресенье в западных регионах продолжится период устойчивой антициклональной погоды, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, днём +18+23 градуса.

В северных областях будет преобладать переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменного направления, днем северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8+13 градусов, днем +16+21 градус.

В центральных регионах страны, по словам Кибальчича, будет преобладать переменная облачность, без осадков, только в Днепропетровской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, ночью 3–8 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11+16 градусов, днем +16+21 градус.

В южной части Украины будет преобладать переменная облачность, без осадков, только в Крыму местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +11+16 градусов, днем +19+24 градуса.

В восточных областях синоптик прогнозирует облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10+15 градусов, днем +15+21 градус.

Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты
Погода в Украине 27 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине 25 сентября изменится из-за смещения циклона, который стал причиной обильных дождей во многих областях, на север и северо-запад.

Ранее сообщалось, что прохладная погода продлится в Украине до конца недели, однако уже с пятницы и субботы ожидается повышение температуры воздуха до комфортной.

Накануне стало известно, что температурные показатели в Украине с 26 сентября будут зависеть от движения атмосферных систем, однако предварительно после прохладной недели ожидается очередное потепление.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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