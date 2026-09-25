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Греет не хуже дров, а стоит копейки: названо доступное топливо для дома

Руслана Заклинская
25 сентября 2026, 10:14
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Расходы на отопление можно сократить, если правильно подобрать топливо и учесть особенности отопительного оборудования.
Греет не хуже дров, а стоит копейки: названо доступное топливо для дома
Выгодная альтернатива дровам и пеллетам для отопления / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему сухая кукуруза может заменить пеллеты
  • Сколько можно сэкономить на таком топливе
  • В каких котлах можно сжигать кукурузу

Рост цен на твёрдое топливо заставляет владельцев домов искать более дешёвые способы отопления. Сухая кукуруза может стать альтернативой древесным пеллетам, однако перед её использованием нужно проверить инструкцию к котлу.

Главред выяснил, чем сухая кукуруза отличается от пеллет и что нужно учесть перед ее использованием для отопления.

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Почему кукуруза может быть дешевле пеллет

Кукурузное зерно обладает теплотворной способностью, близкой к пеллетам, и при этом может стоить значительно дешевле, пишет Wirtualna Polska. В то же время такое топливо предъявляет определенные требования к влажности и оборудованию.

Сухое кукурузное зерно обладает теплотворной способностью около 15–18 МДж/кг. Для древесных пеллет этот показатель составляет примерно 16–19 МДж/кг.

При этом тонна сухой кукурузы стоит около 900–1000 злотых (10 500–11 667 украинских гривен), тогда как тонна древесных пеллет - 1500–2000 злотых (от 17 625 до 23 500 грн). Для получения количества тепла, эквивалентного тонне пеллет, требуется примерно 1,1 тонны кукурузы.

Таким образом, даже с учётом большего количества зерна использование кукурузы может позволить сэкономить несколько тысяч гривен.

Какой должна быть кукуруза для отопления

Для сжигания подходит только хорошо высушенное зерно. Его влажность должна составлять около 12–14,5 %. Для сравнения: влажность древесных пеллет обычно ниже 10 %.

Влажное зерно не подходит для отопления. Оно снижает температуру горения, образует больше дыма и может вызвать коррозию оборудования.

После сжигания кукурузы остается около 1,5% золы, тогда как у древесных пеллет этот показатель составляет примерно 0,7%. Кроме того, зола от кукурузы может спекаться в твердую корку, поэтому горелку нужно регулярно очищать.

В каких котлах можно сжигать кукурузу

Сухое зерно можно использовать в котлах на биомассе, оснащенных автоматической системой подачи топлива. Речь идет, в частности, об оборудовании со шнековым или поршневым питателем.

Некоторые современные пеллетные котлы также позволяют использовать кукурузу без конструктивных изменений. Однако это зависит от конкретной модели, поэтому перед использованием необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией производителя.

Кукурузу также можно смешивать с пеллетами. Распространенные пропорции - 50:50 или 30:70. Такой вариант может способствовать более стабильному горению и автоматическому розжигу.

Хранить зерно нужно в сухом, хорошо проветриваемом месте и защищать его от грызунов. Важно также учитывать, что использование продовольственного зерна в качестве топлива может вызывать этические вопросы.

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Об источнике: Wirtualna Polska

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