Как подготовить грядки под озимый чеснок — что внести осенью для рекордного урожая

Озимый чеснок требует заранее подготовить грядку: огородник объяснил, когда готовить почву, что вносить и чего не стоит делать осенью.

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Подготовка грядки под чеснок - огородник назвал основные условия / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Когда готовить грядку под чеснок

Что внести под озимый чеснок осенью

Какую почву любит озимый чеснок

Подготовка грядки под озимый чеснок - важный этап, от которого зависит развитие корневой системы и будущий урожай. Грядку рекомендуют подготовить примерно за месяц до посадки, чтобы земля успела осесть, а внесенные компоненты - равномерно распределиться в почве.

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Огородник и блогер Андрей, автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них", советует при подготовке учитывать не только удобрения, но и место для грядки, предшествующие культуры, кислотность почвы и условия для формирования корневой системы. Чем подкормить чеснок осенью и как правильно подготовить землю - выяснял Главред.

Когда готовить грядку под озимый чеснок

Грядку под озимый чеснок стоит готовить заранее, чтобы после перекопки почва успела осесть. По словам Андрея, ориентировочным сроком посадки в его случае является 23–24 октября, поэтому подготовительные работы он советует начинать примерно за месяц.

Раннее обустройство грядки необходимо прежде всего для стабилизации почвы после перекопки. Почва должна осесть к тому моменту, когда посаженный чеснок начнет активно формировать корни.

"Мы ориентировочно сажаем 23–24 октября. Поэтому за месяц уже готовим грядку, чтобы земля осела. Чтобы именно тогда, когда чеснок начнёт наращивать корни, земля не проседала", - отмечает огородник и блогер Андрей.

Специалист обращает внимание на риск повреждения молодой корневой системы из-за проседания почвы. По его словам, в такой ситуации растению приходится восстанавливать корни, что может сказаться на будущем урожае.

"Из-за того, что, например, почва проседает, когда чеснок наращивает свои, ещё молодые корни, может теряться до 10–15 % урожайности чеснока. Корни обламываются, растение повреждается, приходится наращивать новые корни. И, конечно, урожайность снижается", - предупреждает огородник.

Какое место выбрать для озимого чеснока

Перед посадкой стоит уделить внимание расположению грядки. По словам Андрея, для чеснока важны отсутствие застоя воды, достаточное освещение и хорошая вентиляция.

"Мы всегда выбираем место, которое находится чуть выше, где нет застоя воды, хорошо проветривается, чтобы почва здесь была более рыхлой. Иногда мы даже добавляем немного песка в почву. Для чеснока и лука важно, чтобы почва могла дышать, чтобы она не была слишком уплотненной", - советует огородник и блогер Андрей.

Не менее важным фактором он называет солнечное освещение. Затененный участок, по его словам, не является удачным вариантом для выращивания озимого чеснока.

"Плюс должно быть хорошее, солнечное место, без тени. Например, если у нас запад Украины, посадить чеснок в тень - чеснока не будет. Нужно хорошее, солнечное место. Чесноку нужно достаточно солнца, проветривания и легкой почвы", - подчеркивает Андрей.

Смотрите видео о том, как подготовить грядку под озимый чеснок:

Какая кислотность почвы нужна чесноку

Перед внесением материалов для коррекции почвы огородник советует учитывать её кислотность. Он отмечает, что в разных регионах показатели могут отличаться, поэтому бесконтрольное использование золы или раскислителей может навредить растениям.

"Поэтому здесь мы обязательно, если у вас почва слабокислая, вносим золу. Можно сейчас внести её сразу при перекопке, чтобы земля перемешалась с золой. А также можно добавить еще немного разкислителя", - объясняет огородник.

Среди вариантов для разкисления он называет доломитовую муку и известняк. В то же время Андрей отдельно предостерегает от чрезмерного использования золы.

"То же самое касается золы, но обратите внимание: золу нельзя сыпать сколько угодно. Пепел - очень агрессивное вещество, оно резко изменяет кислотность. И если у вас, например, нейтральная почва или даже близкая к щелочной, вы можете нанести вред чесноку", - предупреждает специалист.

Чрезмерное изменение pH почвы может повлиять на доступность питательных веществ. Поэтому количество материалов для коррекции кислотности он советует подбирать без излишеств.

Можно ли вносить триходерму при подготовке грядки

Отдельный этап подготовки - использование микроорганизмов, в частности триходермы. Огородник советует не вносить её одновременно с материалами, которые резко повышают pH почвы.

"Если вы хотите внести в почву триходерму, например в гранулах, или какой-либо улучшитель почвы с микроорганизмами. Здесь есть разные микроорганизмы - и против болезней, и против вредителей, я рассказывал. То лучше сначала, например, при перекопке с фацелией внести триходерму, микроорганизмы, а золу и, например, уже раскислитель и доломитовую муку не вносить", - отмечает Андрей.

По его рекомендации, золу и материалы для разкисления можно оставить на период непосредственной посадки.

"А внести эту золу и доломитовую муку во время посадки самого чеснока через месяц. Почему так делать? Потому что триходерма и все эти грибы, микроорганизмы любят, когда почва более кислая", - объясняет огородник.

Как хранить триходерму перед внесением

Эффективность микробиологических препаратов зависит не только от их внесения в почву. Андрей советует обращать внимание на условия хранения такого средства еще в магазине.

"Обратите на это внимание. Это мицелии полезных микроорганизмов. Их следует хранить, по крайней мере, в тени и при соответствующей температуре", - подчеркивает специалист.

Особенно нежелательным он считает длительное пребывание препарата под солнцем и значительные температурные колебания.

"Поэтому лучше, чтобы, смотрите, вам свежее набирали эту триходерму и сразу где-нибудь поместили её при невысокой температуре в тёмное место. Даже в магазине обращайте внимание, где хранится эта триходерма", - советует огородник и блогер Андрей.

Какие удобрения внести под озимый чеснок

Для подготовки грядки Андрей также рассматривает минеральные удобрения. В то же время он советует использовать органику умеренно, особенно если перегной уже вносился ранее.

"Под чеснок и лук мы стараемся всегда вносить минимум органики. Если и вносим, то только старый перегной, но поскольку осенью мы внесли достаточно перегноя, сейчас мы не будем вносить его под чеснок. Этого перегноя будет достаточно", - рассказывает Андрей.

Если органические удобрения ранее не использовались, огородник допускает внесение старого перегноя в небольшом количестве. Для основного питания он также называет минеральные компоненты.

Зачем чесноку нужен суперфосфат

Одним из вариантов подкормки Андрей называет суперфосфат. Его роль он связывает прежде всего с обеспечением культуры фосфором на этапе развития корневой системы.

"Суперфосфат после внесения будет постепенно растворяться. Не думайте, что вы внесли - и сразу суперфосфат дал фосфор. Он постепенно будет растворяться и постепенно питать корневую систему чеснока", - отмечает огородник.

По его словам, для озимого чеснока важно сформировать корневую систему до дальнейшего развития растения и формирования головки.

Почему калий важен для озимого чеснока

Еще одним компонентом подготовки Андрей называет калий-магнезию. Он обращает внимание на роль калия в подготовке растения к холодному периоду.

"Калий обеспечивает хорошую проводимость веществ в организме и зимостойкость. А вы сами понимаете, почему для озимого чеснока именно это критично - зимостойкость", - подчеркивает огородник и блогер Андрей.

Он также связывает обеспечение калием со способностью растения переносить холодовые стрессы и накапливать сахара.

"И его реакция на холод, на заморозки, способность накапливать сахара, пережить стресс. Калий - это всё ему поможет. Эти удобрения - суперфосфат и калий-магнезий - вносим заранее", - отмечает Андрей.

Что делать с предыдущими культурами перед посадкой чеснока

На конкретной грядке огородник выращивал лук, фацелию, укроп и помидоры. Он признает, что часть таких культур не является оптимальными предшественниками для чеснока, но подчеркивает возможность работать с имеющимся участком при условии принятия профилактических мер.

"Это не совсем правильный предшественник для чеснока, но так получается. Не всегда получается организовать севооборот, если не было слишком много болезней, если лук не болел", - отмечает огородник.

Фацелию перед подготовкой грядки Андрей планирует перекопать. По его словам, эта культура помогает сделать почву более структурированной.

"Благодаря тому, что мы посеяли фацелию, она хорошо рыхлит землю. После неё почва становится очень структурированной, воздушной. Думаю, чесноку это пойдёт на пользу. После того, как грядка будет готова, останется только протравить чеснок или обработать его, например, марганцовкой или солью, и только потом посадить. Мы, например, сажаем его рядами", - рассказывает специалист.

Урожай чеснока / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком. Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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