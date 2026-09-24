Срезать или выкручивать грибы: как лучше поступить, чтобы не навредить грибнице

Срезать или выкручивать грибы - ученый рассказал, вредит ли грибнице способ сбора и что на самом деле может уменьшить будущий урожай.

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Как правильно собирать грибы - что на самом деле вредит грибнице / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Нужно ли срезать грибы ножом

Как правильно собирать грибы

Можно ли выкручивать грибы

Срезание грибов ножом не показало подтвержденного преимущества перед сбором без срезания в многолетних исследованиях. Зато на количество будущих плодовых тел могут влиять вытаптывание, повреждение лесной подстилки, погодные условия и состояние деревьев. Об этом рассказал доктор философии по экологии, магистр права, ученый в сфере обращения с опасными отходами Назарий Негода в видео на YouTube.

Действительно ли нож помогает сохранить грибницу и что на самом деле может влиять на будущий урожай грибов - выяснял Главред.

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Нужно ли срезать грибы ножом

Важно различать плодовое тело и основную подземную часть организма. Именно грибница взаимодействует с субстратом, а у отдельных видов - с деревьями.

"Его мицелий, или грибница, состоит из тонких гиф, которые разрастаются в субстрате. В лесной почве эта сеть может простираться далеко за пределы отдельной ножки. Поэтому последствия сбора приходится оценивать по тому, как организм растет и плодоносит в дальнейшем", - подчеркивает ученый.

Что показали многолетние исследования сбора грибов

Одним из ключевых аргументов в этой дискуссии является продолжительность наблюдений. В Швейцарии исследователи сравнивали различные способы обращения с съедобными грибами на контрольных участках в течение длительного периода.

"На швейцарских исследовательских участках съедобные грибы срезали, собирали без срезки или оставляли. Учет проводился еженедельно на протяжении десятилетий. В статье 2006 года авторы сообщили, что снижения будущего плодоношения и видового разнообразия из-за сбора не обнаружили", - рассказывает Назарий Негода.

Отдельно исследователи сопоставляли именно два способа отделения плодового тела. Полученные результаты не дали статистически подтвержденного преимущества одного из них.

"Статистически значимой разницы между срезанием и сбором без срезания также не установили. Для меня здесь важна именно продолжительность наблюдения. Сравнение одного удачного сезона с одним неудачным оставило бы слишком много возможных объяснений", - отметил эксперт.

Учёный обращает внимание на то, что в эксперименте были контрольные участки и многолетние учеты. Это позволило проверить, накапливается ли разница между способами сбора со временем.

"Поэтому можно было проверить, накапливается ли разница между методами. Подтвержденного преимущества ножа в этих условиях не обнаружили", - отмечает Негода.

В то же время ученый обращает внимание на ограничения таких выводов. Отдельные эффекты могут быть слишком незначительными, чтобы их зафиксировал конкретный эксперимент.

"Точность оценок при этом оставляет место для эффектов, которые исследование могло не выявить. Наблюдения за лисичками добавляют детали, которые стоит сохранить. В отчете Лесной службы США за 2003 год указано, что данные за 13 лет не показали подавления плодоношения при сборе без срезки", - объясняет Негода.

В то же время в следующей части наблюдений авторы отметили небольшое снижение количества и массы плодовых тел на участках со срезкой. Числовой оценки этого эффекта и его неопределенности в приведенном фрагменте авторы не привели. Поэтому делать на этом основании общую рекомендацию относительно способа сбора некорректно.

Что больше вредит грибам в лесу

Во время поиска грибов человек может влиять на участок не только самим сбором. Количество плодовых тел менялось и на площадках, где исследователи имитировали обычное передвижение грибников.

"Во время сбора мы ходим по участку, на котором растут грибы. В швейцарском эксперименте на другом участке проверяли еще и вытаптывание. На части участков имитировали обычное передвижение грибника. На других работали с настилов, избегая контакта с почвой. По статистической оценке, на вытоптанных участках плодовых тел было примерно на 28% меньше", - рассказывает специалист.

Таким образом, способ отделения плодового тела может быть не единственным фактором влияния. Даже осторожный сбор может сопровождаться механическим повреждением участка из-за постоянного хождения по лесу.

Отдельное внимание стоит уделять лесной подстилке. Её активное разгребание изменяет среду непосредственно вокруг грибов.

"Когда во время поиска ещё и разгребают подстилку, существенно меняется сама среда, в которой развивается гриб. Это проверяли на американском мацутаке. Сравнивали бережный сбор с различными способами разгребания подстилки и верхнего слоя почвы", - отмечает ученый.

Часть удалённого материала исследователи возвращали на место, часть оставляли убранной. Результаты показали разницу между такими вариантами вмешательства.

"В осторожном варианте сбора негативного влияния на плодоношение не обнаружили. После однократного разгребания без возврата подстилки среднее количество и масса плодов в течение следующих 9 лет были ниже, чем в вариантах без разгребания", - отмечает Назарий Негода.

По его словам, даже возвращение снятого материала не дало результатов, которые позволили бы полностью нивелировать последствия вмешательства.

"В группе, где подстилку вернули, средняя суммарная масса плодовых тел за период наблюдения также была ниже, чем в вариантах без разгребания. Исследование охватывало один тип леса и небольшое количество мест плодоношения. Поэтому точные последствия для другого вида необходимо проверять в его условиях", - подчеркивает ученый.

Лично специалист советует оставлять лесную подстилку на месте и ограничиваться вмешательством, необходимым для осторожного отделения плодового тела.

Почему количество грибов не всегда отражает состояние грибницы

Отсутствие привычных шляпок на определенном участке еще не означает, что под землей нет грибного организма. Это подтверждали исследования, в которых почву анализировали с помощью ДНК-методов.

В сосновом лесу в Испании исследователи отобрали пять участков с различной многолетней урожайностью белого гриба. Осенью они брали образцы почвы и с помощью анализа ДНК оценивали количество грибницы белого гриба. Эти результаты сравнивали с урожаями на тех же участках в предыдущие годы.

"Статистический анализ не подтвердил связи между тем, сколько белых грибов вырастало на поверхности, и тем, сколько их мицелия обнаружили в почве", - отмечает эксперт.

На одном из исследовательских участков ситуация была еще более показательной: плодовых тел там не находили, хотя следы грибного организма в почве сохранялись.

"На одном из участков в ходе многолетних наблюдений вообще не обнаруживали плодовых тел белого гриба. Однако анализ почвы выявил ДНК этого вида. То есть грибница могла присутствовать под землей, хотя привычных нам шляпок с ножками исследователи не видели", - объясняет Негода.

Именно поэтому отсутствие найденных белых грибов ещё не даёт оснований утверждать, что их грибницы на участке также нет.

Почему грибов стало меньше: дело не только в сборе

Уменьшение количества найденных грибов в конкретном сезоне само по себе не позволяет установить причину. На результат могут влиять погодные условия, состояние деревьев и изменения на самом участке.

"Часто можно услышать фразу, что я годами хожу на одно и то же место, раньше грибов было много, а теперь их почти нет. Однако я бы сначала сопоставил, при каких условиях были сделаны эти наблюдения. Сколько выпало осадков? Пришли ли они в тот же момент сезона? Что случилось с деревьями? Стало ли меньше грибов на соседних участках, где их никто не собирал? Эти ответы помогут выделить возможные причины", - советует специалист.

Эксперимент с искусственным ограничением осадков также продемонстрировал зависимость плодоношения от условий окружающей среды. В шведском исследовании на 25 лесных участках часть площадок накрыли навесами, которые в течение 45 летних дней перехватывали осадки. Рядом оставили контрольные участки.

Осенью на участках, где осадков было меньше, зафиксировали меньшее количество плодовых тел как у грибов, связанных с деревьями, так и у тех, которые разлагают органические остатки.

"В почвенных пробах, отобранных сразу после завершения этого вмешательства, статистически значимого изменения общей оцененной грибной биомассы не обнаружили. В то же время состав грибной группировки изменился", - отметил Назарий Негода.

Учёный обращает внимание на то, что почву в этом исследовании анализировали летом, а плодовые тела учитывали осенью. Поэтому по одному неудачному сезону сложно оценить общее состояние грибов.

"Возможно, мы приехали в неудачный момент, возможно, изменились условия плодоношения, а возможно, участок действительно претерпел длительные изменения. Для каждого объяснения нужны свои данные, а одна только ваша пустая корзина не подскажет, какое из них верно", - объясняет специалист.

Нужно ли оставлять часть грибов в лесу

Плодовые тела имеют значение не только как часть урожая, который собирает человек. В них образуются споры, которые при благоприятных условиях могут давать начало новым грибным организмам.

"Плодовые тела важны и для размножения. В них образуются споры, из которых при подходящих условиях могут развиваться новые грибные организмы. В генетической работе, с которой я начал, исследованные булетовые грибы образовывали крупные клоны, а аметистовые лаковицы на соседнем участке представляли собой многочисленные небольшие генетически разные особи", - рассказывает ученый.

Смотрите видео о том, нужно ли оставлять грибы в лесу:

По его словам, зависимость от размножения спорами и разрастания уже существующей грибницы может различаться даже у грибов одного леса.

Исследователи также учитывали возможность поступления спор с соседних территорий или их высвобождения между еженедельными сборами. Каждый из этих механизмов мог способствовать размножению грибов на участках.

В то же время остается отдельный вопрос: что происходит, когда грибы интенсивно собирают на большой территории. В таком случае значение может иметь количество плодовых тел, которые успевают рассеять споры, а также возможность появления из них новых особей.

"Рассмотренные работы не обосновывают универсальной доли вроде "оставляйте треть". Поэтому и я бы не называл конкретного процента. Без данных о виде, нагрузке и результате, которого мы пытаемся достичь", - подчеркивает Негода.

Какую роль играют деревья и состояние леса

Для белых грибов и лисичек важны не только сами плодовые тела, но и деревья, с которыми они образуют микоризу. При такой взаимосвязи гриб помогает дереву получать воду и минеральные вещества, а взамен получает продукты фотосинтеза.

Поэтому состояние деревьев, почвы и водного режима напрямую влияет на условия жизни этих грибов. Изменения в лесу могут сказываться на плодоношении независимо от того, как именно грибники собирают отдельные плодовые тела.

Этот фактор важен и в контексте охраны видов. В глобальной оценке двух родов лисичковых грибов, опубликованной в 2026 году, среди задокументированных угроз для видов, требующих природоохранного внимания, назывались сельское хозяйство и лесозаготовки, связанные с утратой и ухудшением среды обитания.

Сбор плодовых тел не был указан среди главных угроз ни для одного из оцениваемых видов на глобальном уровне. В то же время это не означает, что влияние сбора невозможно для какого-либо вида или в каких-либо условиях. Масштаб воздействия, состояние популяции и конкретные экологические условия могут различаться.

Как правильно собирать грибы без излишнего вмешательства

Результаты исследований не дают оснований утверждать, что именно обязательный срез ножом необходим для сохранения будущего урожая. В то же время бережное обращение с лесом может уменьшить другие виды вмешательства, которые непосредственно влияют на среду обитания грибов.

"Для обычного сбора там, где он разрешен, я бы советовал осторожно отделять плодовое тело, оставлять подстилку на месте и избегать излишнего вытаптывания. Однако распространять эту рекомендацию на редкие виды или любую заготовку было бы преждевременно", - советует Назарий Негода.

Учёный подчеркивает, что вопрос сохранения грибного места не ограничивается выбором между ножом и рукой.

"Мне как экологу важно, чтобы забота о грибном месте продолжалась и после того, как мы решили, что делать с ножкой. Грибница остается в лесу, взаимодействие с деревьями зависит от влажности и состояния почвы. Именно здесь формируются условия для следующего урожая", - отмечает специалист.

И если в следующем сезоне грибов на знакомом участке станет меньше, стоит учитывать не только способ их сбора, но и то, что за это время произошло с самим лесом.

Летний календарь грибника / Инфографика: Главред

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О персоне: Назарий Негода Назарий Негода - украинский ученый и автор научно-популярного проекта "Птица шо?", специализирующийся прежде всего на темах экологии, окружающей среды, обращения с отходами, устойчивого развития и развития украинских общин. В представлении проекта он отмечает, что имеет степень доктора философии (PhD) по экологии, степень магистра права (LLM), является ученым в сфере обращения с опасными отходами и экспертом по региональному развитию и децентрализации. Также Негода является основателем ОО "Академия интегрированного развития общин". Научная степень Негоды подтверждается данными украинского реестра диссертаций. В ноябре 2025 года он защитил диссертацию по специальности 101 "Экология" на тему "Управление медицинскими отходами с использованием мобильных плазменных технологий" в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Исследование посвящено технологиям обезвреживания опасных медицинских отходов и их извлечению из общего потока муниципальных отходов. "Птица шо?" - авторский украинский научно-популярный YouTube-проект Назара Негоды. В описании канала автор определяет его как площадку для людей, которые не боятся задавать сложные вопросы и искать на них ответы. Для подготовки материалов он привлекает украинских ученых, экспертов, политиков и специалистов из различных отраслей.

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