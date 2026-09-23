Путин обратился к россиянам и сделал громкое заявление о войне против Украины

Путин заявил, что все цели войны против Украины будут достигнуты, а результаты голосования на выборах назвал доказательством поддержки армии и власти РФ.

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Путин обратился к россиянам после выборов в Госдуму РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Путин заявил о достижении целей войны

Путин назвал голосование поддержкой российских военных

Кремль опроверг изменение статуса войны

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что все цели так называемой "специальной военной операции" против Украины будут достигнуты. Он также назвал результаты голосования в Госдуму свидетельством якобы поддержки россиянами действий властей и военных. Об этом он заявил во время видеоконференции с членами правительства 23 сентября, сообщают российские пропагандистские СМИ.

видео дня

Обращаясь к российским военнослужащим, глава Кремля связал результаты выборов с поддержкой армии РФ. По его словам, граждане якобы демонстрируют веру в действия военных и будущую победу России.

"Хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой. Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас", - сказал Путин.

Отдельно российский диктатор заявил, что не сомневается в достижении заявленных Москвой целей войны против Украины. Он также утверждал, что россияне верят в победу и поддерживают военнослужащих.

"Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках "специальной военной операции", будут достигнуты", - отметил военный преступник, не уточнив, о каких именно целях идет речь.

Говоря о явке на выборах, Путин представил активность избирателей как подтверждение поддержки политики российских властей. При этом он назвал количество людей, принявших участие в голосовании, рекордным.

"Такое активное, даже рекордное количество людей, пришедших на избирательные участки и проголосовавших, свидетельствует о том, что народ России поддерживает наши усилия по укреплению страны", - сказал он.

Еще одной темой его заявлений стали атаки на российскую территорию во время избирательного процесса. Путин цинично обвинил Украину в попытках помешать проведению голосования из-за ударов по российским регионам.

"Хорошо известно, что нам пытались помешать и сорвать эти выборы. О чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы и других регионов. Но очереди на избирательных участках свидетельствуют о том, что запугать Россию невозможно", - цинично заявил он.

В то же время в Кремле опровергли информацию о возможном отдельном выступлении Путина по поводу изменения статуса войны против Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такого обращения 23 сентября не запланировано.

На вопрос журналиста, может ли Путин выступить по поводу изменения статуса так называемой "спецоперации", Песков ответил: "Нет, это не так". На уточнение относительно запланированного выступления он заявил: "Нет, выступления не будет. Это фейки".

Согласится ли Путин на завершение войны - комментарий эксперта

Владимир Путин не согласится на завершение войны, а возможные переговоры до середины 2027 года могут оставаться лишь формальным процессом. В то же время даже кратковременная пауза в боевых действиях, по оценке эксперта, способна создать для российских властей внутренние риски. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Гларед.

"Инициатором всех событий является Путин. И он ни при каких обстоятельствах не согласится на мир. Даже если начнутся мирные переговоры, то до конца первого полугодия 2027 года они будут носить имитационный характер", - заявил Коваленко.

Отдельно эксперт обратил внимание на возможные последствия прекращения боевых действий для самой России. Он связывает их с внутриполитической ситуацией и тем, как пауза в войне может отразиться на положении российского руководства.

"Путин не видит своего будущего в мирной России. И это большая проблема как для нас, так и для россиян. В случае мира или даже перемирия на три-четыре месяца в России сразу же начнутся внутренние дестабилизационные процессы", - подчеркнул Коваленко.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин способен остановить войну благодаря мощному влиянию на Россию и её экономической зависимости от Пекина. В то же время президент подчеркнул, что Китай не стоит на стороне Украины, а российский оборонно-промышленный комплекс продолжает получать китайское оборудование и технологии.

В ходе переговоров с представителями Кремля Джаред Кушнер поставил под сомнение целесообразность повторения очередных прогнозов по Донбассу, напомнив, что аналогичные заявления звучали ещё год назад. Как отмечает The New York Times, Владимир Путин обещал установить контроль над регионом за несколько месяцев, однако с тех пор линия фронта принципиально не изменилась.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают, что Кремль может решиться на новую волну принудительной мобилизации, несмотря на публичные опровержения российских чиновников. В отчете ISW отмечается, что потери армии РФ уже превышают темпы текущего набора, хотя пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз опровергает слухи о призыве резервистов.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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