Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин обратился к россиянам и сделал громкое заявление о войне против Украины

Юрий Берендий
23 сентября 2026, 17:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Путин заявил, что все цели войны против Украины будут достигнуты, а результаты голосования на выборах назвал доказательством поддержки армии и власти РФ.

Путин обратился к россиянам и сделал громкое заявление о войне против Украины
Путин обратился к россиянам после выборов в Госдуму РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Путин заявил о достижении целей войны
  • Путин назвал голосование поддержкой российских военных
  • Кремль опроверг изменение статуса войны

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что все цели так называемой "специальной военной операции" против Украины будут достигнуты. Он также назвал результаты голосования в Госдуму свидетельством якобы поддержки россиянами действий властей и военных. Об этом он заявил во время видеоконференции с членами правительства 23 сентября, сообщают российские пропагандистские СМИ.

видео дня

Обращаясь к российским военнослужащим, глава Кремля связал результаты выборов с поддержкой армии РФ. По его словам, граждане якобы демонстрируют веру в действия военных и будущую победу России.

"Хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой. Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас", - сказал Путин.

Отдельно российский диктатор заявил, что не сомневается в достижении заявленных Москвой целей войны против Украины. Он также утверждал, что россияне верят в победу и поддерживают военнослужащих.

"Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках "специальной военной операции", будут достигнуты", - отметил военный преступник, не уточнив, о каких именно целях идет речь.

Говоря о явке на выборах, Путин представил активность избирателей как подтверждение поддержки политики российских властей. При этом он назвал количество людей, принявших участие в голосовании, рекордным.

"Такое активное, даже рекордное количество людей, пришедших на избирательные участки и проголосовавших, свидетельствует о том, что народ России поддерживает наши усилия по укреплению страны", - сказал он.

Еще одной темой его заявлений стали атаки на российскую территорию во время избирательного процесса. Путин цинично обвинил Украину в попытках помешать проведению голосования из-за ударов по российским регионам.

"Хорошо известно, что нам пытались помешать и сорвать эти выборы. О чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы и других регионов. Но очереди на избирательных участках свидетельствуют о том, что запугать Россию невозможно", - цинично заявил он.

В то же время в Кремле опровергли информацию о возможном отдельном выступлении Путина по поводу изменения статуса войны против Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такого обращения 23 сентября не запланировано.

На вопрос журналиста, может ли Путин выступить по поводу изменения статуса так называемой "спецоперации", Песков ответил: "Нет, это не так". На уточнение относительно запланированного выступления он заявил: "Нет, выступления не будет. Это фейки".

Согласится ли Путин на завершение войны - комментарий эксперта

Владимир Путин не согласится на завершение войны, а возможные переговоры до середины 2027 года могут оставаться лишь формальным процессом. В то же время даже кратковременная пауза в боевых действиях, по оценке эксперта, способна создать для российских властей внутренние риски. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Гларед.

"Инициатором всех событий является Путин. И он ни при каких обстоятельствах не согласится на мир. Даже если начнутся мирные переговоры, то до конца первого полугодия 2027 года они будут носить имитационный характер", - заявил Коваленко.

Отдельно эксперт обратил внимание на возможные последствия прекращения боевых действий для самой России. Он связывает их с внутриполитической ситуацией и тем, как пауза в войне может отразиться на положении российского руководства.

"Путин не видит своего будущего в мирной России. И это большая проблема как для нас, так и для россиян. В случае мира или даже перемирия на три-четыре месяца в России сразу же начнутся внутренние дестабилизационные процессы", - подчеркнул Коваленко.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин способен остановить войну благодаря мощному влиянию на Россию и её экономической зависимости от Пекина. В то же время президент подчеркнул, что Китай не стоит на стороне Украины, а российский оборонно-промышленный комплекс продолжает получать китайское оборудование и технологии.

В ходе переговоров с представителями Кремля Джаред Кушнер поставил под сомнение целесообразность повторения очередных прогнозов по Донбассу, напомнив, что аналогичные заявления звучали ещё год назад. Как отмечает The New York Times, Владимир Путин обещал установить контроль над регионом за несколько месяцев, однако с тех пор линия фронта принципиально не изменилась.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают, что Кремль может решиться на новую волну принудительной мобилизации, несмотря на публичные опровержения российских чиновников. В отчете ISW отмечается, что потери армии РФ уже превышают темпы текущего набора, хотя пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз опровергает слухи о призыве резервистов.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине Владимир Путин Путин новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня — ️заявление в ООН

Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня — ️заявление в ООН

19:05Война
Рубио провел переговоры с Лавровым по Украине — о чем они договорились

Рубио провел переговоры с Лавровым по Украине — о чем они договорились

18:26Мир
Путин обратился к россиянам и сделал громкое заявление о войне против Украины

Путин обратился к россиянам и сделал громкое заявление о войне против Украины

17:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермерши с животными за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермерши с животными за 49 с

В ООН разразился скандал из-за карты Украины: президент Литвы устроил демарш

В ООН разразился скандал из-за карты Украины: президент Литвы устроил демарш

Магнитная буря почти 6-бального уровня охватит Землю: как долго продлится шторм

Магнитная буря почти 6-бального уровня охватит Землю: как долго продлится шторм

ВСУ вернули контроль над территорией на правом берегу реки Оскол - Трегубов

ВСУ вернули контроль над территорией на правом берегу реки Оскол - Трегубов

Последние новости

19:22

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с чайкой за 46 с

19:18

Благоприятный период в октябре: 3 знака зодиака получат новые возможности

19:05

Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня — ️заявление в ООН

18:41

Почему 24 сентября нельзя жадничать и ругаться: какой церковный праздник

18:26

Рубио провел переговоры с Лавровым по Украине — о чем они договорились

"Россияне мечтают о слабой Европе": Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины«Россияне мечтают о слабой Европе»: Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины
18:17

Когда стричь волосы, чтобы разбогатеть, а когда — чтобы обеднеть: народные приметы

18:00

Как предотвратить выцветание черной одежды: простой прием при полоскании

17:56

Одежда быстрее высохнет в квартире: поможет один обычный предметВидео

17:55

Путин обратился к россиянам и сделал громкое заявление о войне против Украины

Реклама
17:26

Как снизить счета за газ: простая настройка котла для экономии денег

17:21

"Время рассказать": экс-жена Фединчика попала под обстрел и покинула Киев

17:17

Когда сажать чеснок на зиму в октябре 2026: лучшие дни для рекордного урожаяВидео

17:03

Офис больше не нужен — ученые доказали, где на самом деле работают эффективнее

16:50

Украину накроют сильные дожди и грозы: синоптик назвала дату потепления

16:42

Ирина Билык поразила кардинальной сменой имиджа — как певица выглядит сейчас

16:39

Не только в Украине: где за рубежом украинский язык имеет официальный статус

16:23

ВСУ сорвали наступление россиян в Донецкой области и провели зачистку — что известно

16:17

ВСУ смогут победить РФ при одном условии: военный раскрыл детали

16:15

Не гранулы, и не газ: эксперты определили самый дешевый источник тепла

16:11

Евро заметно просел, доллар дорожает: новый курс валют на 24 сентября

Реклама
15:50

Что носить вместо тренча осенью 2026: стилистка раскрыла 3 неожиданных вариантаВидео

15:36

90% людей готовят жареный картофель неправильно: повар указал на важные нюансы

15:29

Детская головоломка со спичками, которая вводит взрослых в ступорВидео

15:23

Зеленский в ООН отреагировал на удары по Киеву — что он сказалФото

15:14

Секретное оружие Мазепы: как казацкая старшина блокировала решения Москвы изнутриВидео

14:48

Путин готов встретиться с Трампом, но есть нюанс: что заявили в Кремле

14:44

В Украине усилится похолодание: где температура опустится до 0 градусов

14:10

К зиме война может закончиться: Зеленский назвал два ключевых условия

14:09

"Это моя девушка": Ахтем Сеитаблаев впервые показал новую возлюбленную

14:08

Холодильник или стиралка: какие приборы можно запитать от солнечной панели

13:57

"Львовинвестактив" предлагает бесплатно предоставить помещение для UNBROKEN на территории бывшего ЛАЗа

13:57

Вундеркинд с украинскими корнями: что известно о самом умном человеке в мире

13:49

Снятие наличных в банкоматах с 1 октября: какие лимиты будут действовать в Украине

13:47

Гороскоп Таро на завтра 24 сентября: Весам - внимательность, Козерогу - время

13:33

"Скандалистка": известный продюсер высказался о Могилевской и ее муже

13:32

Перестать быть дочкой: Маша Машкова резко высказалась про отца-путиниста

13:19

Не просто для красоты: почему кнопка 5 на пульте от телевизора имеет рельеф

12:48

Зачем накрывать картофельное пюре пергаментом: лайфхак от шеф-повара

12:32

Родителям школы, где учатся дети Меган и Гарри выставили жесткие условия

12:29

"Влюблен в принцессу": Кейт Миддлтон ослепила появлением за руку со звездойВидео

Реклама
12:18

Россия готовится к массированному обстрелу: какие объекты под угрозой

12:15

РФ атакует Киев дронами: прогремели взрывы, есть попадания в здания – детали

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 24 сентября: Обезьянам - принятие, Драконам - инициатива

11:44

Одна привычка спасет постель от пылевых клещей: что стоит сделать осеньюВидео

11:44

Как почистить осеннюю куртку без стирки: как быстро избавиться от пятен

11:37

Урожай будет вдвое больше: когда и как правильно сажать лук под зиму

11:09

"Будьте осторожны в ближайшие дни": украинцев предупредили об угрозе ударов

11:02

"Мама, мы умрем": путинист Джиган расстрелял персонал и держал заложниковВидео

11:01

Рудбекию не нужно обрезать осенью: садовод назвала причины

10:56

Клевать будет не каждый день: лунный календарь рыбака на октябрь 2026 года

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять