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Опасается массового бегства россиян: в ISW раскрыли план Путина по мобилизации

Мария Николишин
19 сентября 2026, 11:16
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Потери армии РФ превышают темпы набора, поэтому Москве не избежать принудительного призыва резервистов.
Опасается массового бегства россиян: в ISW раскрыли план Путина по мобилизации
Почему Кремль отрицает планы по мобилизации / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Песков во второй раз опроверг слухи о призыве резервистов
  • Опровержение не означает отказа от мобилизации
  • Путин опасается реакции общества

Кремль продолжает отрицать планы проведения мобилизации в России после выборов в Госдуму, которые пройдут 18-20 сентября, вероятно, чтобы удержать россиян от массового бегства за границу. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу повторил свое заявление о том, что российские власти не планируют проводить мобилизацию после выборов.

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Отмечается, что ранее подобные заявления звучали и от других российских чиновников, которые, вероятно, пытаются успокоить российское общество и избежать массовых беспорядков или массовой эмиграции, как это произошло в 2022 году.

В то же время агентство Bloomberg сообщало, что представители российского правительства пытаются открыть счета в иностранных банках и вывести активы за границу, а также призывают своих родственников покинуть Россию из-за опасений относительно предстоящей мобилизации.

В ISW добавляют, что Кремль будет вынужден провести некую форму принудительной мобилизации резервистов, чтобы поддерживать войну в Украине в долгосрочной перспективе. Ведь нынешние потери страны-агрессора превышают ежемесячные темпы набора, и российские военные пока не достигают своих оперативных и стратегических целей на фронте.

"Отрицание Россией факта мобилизации не означает, что Москва не объявит о ней, поскольку диктатор Владимир Путин не проявляет никакого желания согласиться на перемирие или пойти на компромисс с Украиной", - говорится в отчете.

Аналитики пришли к выводу, что эти опровержения скорее свидетельствуют об обеспокоенности Путина возможной реакцией российского общества на принудительную мобилизацию.

Как Россия может провести мобилизацию

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что мобилизацию в России проведут открыто, однако официально "всеобщей" ее не назовут.

По его словам, Кремль выберет обходные формулировки, чтобы избежать юридического признания войны и связанных с этим международных ограничений.

"Мобилизацию будут проводить открыто, но под разными названиями, например, объявят "частичную мобилизацию 2.0". Всеобщая мобилизация имеет жесткую юридическую привязку к официально объявленной войне, а ее признание закроет перед Россией двери таких площадок, как Совет Безопасности ООН, где она и так десятилетиями блокирует решения благодаря праву вето. Именно поэтому Кремль никогда не назовет свои меры всеобщей мобилизацией, а войну - войной", - пояснил он.

Мобилизация в РФ - что известно

Как сообщал Главред, данные Главного управления разведки и Службы внешней разведки свидетельствуют о том, что Россия планирует проведение дополнительной волны мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

Полковник Хемиш де Бреттон-Гордон говорил, что российский диктатор Владимир Путин рискует мобилизовать не просто еще одну волну бойцов на фронт, а армию, которая впоследствии может заставить его завершить войну против Украины.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявлял, что готовность Кремля начать новую волну мобилизации станет очевидной только после выборов в российскую Госдуму - до этого момента окончательного решения диктатора Владимира Путина не будет.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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