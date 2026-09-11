Мобилизация и проверка армии: Лукашенко заявил о подготовке к войне

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что страна, якобы, не будет нападать первой на соседей.

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Лукашенко сделал заявление о войне и мобилизации / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны Беларуси

Кратко:

Лукашенко не исключил мобилизацию в Беларуси

Проверка охватит всю систему обороны страны

Минск заявляет, что не будет первым нападать на соседей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отсутствии планов нападения на соседние страны, но отметил, что Беларусь готовится к войне. Об этом сообщает Пул Первого.

Он подчеркнул, что пришло время "встряхнуть" армию и даже упомянул о мобилизации.

видео дня

"Армию нужно встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", - сказал самопровозглашенный президент.

По его словам, проверка должна охватить всю систему обороны страны.

"Беларусь готовится к войне, чтобы ее не было", - добавил Лукашенко.

Кроме того, диктатор пытался успокоить тех, кто обеспокоен возможными агрессивными шагами со стороны Минска, заверив, что Беларусь никогда первой не нанесет удар.

"Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим, из наших соседей, нападем, это будет равносильно смерти. Выиграть конфликт с "монстрами", расположенными по периметру, мы не сможем. Зачем тогда начинать войну?", - размышляет Лукашенко.

Несмотря на эти слова, он подчеркнул, что белорусское руководство обязано обеспечить безопасность населения и защитить каждый миллиметр своей земли, даже "если это будет стоить жизни".

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Может ли Лукашенко втянуть Беларусь в войну

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович отмечал, что Александр Лукашенко вряд ли согласится на прямое втягивание своей страны в войну против Украины, хотя Россия была бы заинтересована в более активном использовании белорусского направления.

По его словам, Лукашенко и в дальнейшем будет маневрировать и делать громкие заявления, однако будет избегать шагов, которые могли бы втянуть Беларусь в войну.

"Что касается Беларуси - Путин, конечно, очень хотел бы использовать это направление. Но Лукашенко на это не пойдет. Он, несмотря на свою полную лояльность к России, не хочет втягивать белорусов в войну против Украины, потому что понимает, чем это может для него закончиться", - убежден он.

Беларусь - последние новости

Как сообщал Главред, Беларусь развертывает возле села Якимовка в Гомельской области железнодорожную инфраструктуру, способную принимать военные эшелоны, - это происходит в нескольких десятках километров от украинской границы.

Также известно, что Беларусь начала формировать новую десантно-штурмовую бригаду недалеко от украинской границы. Подразделение будет дислоцироваться вблизи Гомеля, примерно в 40 километрах от белорусско-украинской границы.

В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко заявил, что на территории Беларуси размещены подразделения 101-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

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О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

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