РФ ударила по 'Киевстару': Зеленский раскрыл детали новой атаки на Киев

Реактивные "Шахеды" наносили удары по Киеву в течение дня, есть раненые.

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Зеленский заявил об ударе по "Киевстару" - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Россия атаковала Киев реактивными "Шахедами"

Удар повредил здание "Киевстара"

Российские оккупационные войска нанесли удар по зданию компании "Киевстар" в Киеве во время новой волны атак реактивными "Шахедами". В течение дня оккупанты также целенаправленно атаковали столичные заправки, в результате чего погибли два человека и ещё девять получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в Telegram.

"Российская эскалация с использованием реактивных "Шахедов" постепенно приобретает всё более террористический характер. В течение дня россияне целенаправленно наносят удары по заправкам в Киеве. Только за сегодня и только от этих ударов погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким погибших. Еще девять человек пострадали. Среди них спасатель, который был ранен в результате повторного удара. Удар был нанесен также по зданию компании "Киевстар"", - заявил Зеленский. видео дня

По его словам, российские удары продолжались еще с ночи. Под атакой оказались Киевская, Кировоградская, Днепровская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Харьковская и Николаевская области.

Президент подчеркнул, что Украина должна усиливать защиту воздушного пространства и искать новые способы противодействия российским беспилотникам.

"Нельзя просто ждать, пока Россия оттачивает свой репертуар убийств. Сейчас нужно уделять максимальное внимание прикрытию неба и поиску решений для защиты людей, расширению масштабов противодействия российским дронам. Спасибо каждому, кто помогает укреплять украинскую авиацию и системы ПВО необходимыми ракетами. Все это спасает жизни каждый день", - подчеркнул Зеленский.

Какова цель ударов по АЗС

Россия начала целенаправленно наносить удары по автозаправочным станциям в Киеве, пытаясь затруднить поставки топлива в столицу. Под удары реактивных дронов попали, в частности, АЗС государственной компании "Укрнафта", а аналогичные атаки ранее фиксировались в ряде регионов Украины. Об этом заявил российско-израильский бизнесмен и политический деятель Леонид Невзлин.

"Это может стать очень серьёзной проблемой для жизнеобеспечения города в предстоящую зиму. Более того, в последние недели объекты этой компании подвергались атакам и в других регионах: в августе-сентябре под ударами оказались автозаправочные комплексы в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Одесской и Киевской областях", - отметил Невзлин.

По словам эксперта, под прицелом оказалась именно система распределения топлива, которая работает в условиях зависимости Украины от импорта. Речь идет о попытке создать проблемы на заключительном этапе доставки ресурса потребителю.

"Похоже, что РФ пытается нарушить дистрибуцию топлива на "последней миле" в условиях, когда Украина зависит от импорта и развивает распределенную сеть поставок, чтобы избежать концентрации топливной инфраструктуры. Эта кампания стала возможной благодаря технологическому прорыву в разработке реактивных "Шахедов", - подчеркнул Невзлин.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, ГСЧС проинформировало о ночной атаке на складские помещения в Киевской области. Отмечалось, что спасатели продолжали работы по ликвидации последствий, несмотря на повторные вражеские удары.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и поражении автозаправок в столице утром 11 сентября. Сообщалось также о работе систем ПВО и фиксации попаданий в Днепровском и Оболонском районах.

10 сентября начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил об ударе по ТРЦ в Павлограде. В результате атаки, по имеющимся данным, четыре человека погибли и более 60 получили ранения. После удара вспыхнули пожары, огонь охватил автомобили, торговые павильоны и магазин.

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Об источнике: Киевстар ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляющая услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей "Киевстар" пропала мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что возбудили уголовное дело по факту кибератаки на оператора мобильной связи "Киевстар".

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