Много раненых, есть погибшие: РФ атаковала ТРЦ в Павлограде, что известно о последствиях

Россия атаковала Павлоград в середине дня, когда в центре было много людей.

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Что известно о последствиях атаки РФ на Павлоград / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

РФ нанесла удар по ТРЦ в центре Павлограда

В результате атаки погибли два человека

Российские оккупанты нанесли удар по торгово-развлекательному центру в центре Павлограда Днепропетровской области. В результате атаки погибли два человека, еще как минимум 18 получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

видео дня

После удара вспыхнули пожары. Огонь охватил автомобили, торговые павильоны и магазин.

"Два человека погибли, по меньшей мере восемнадцать получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград", - сообщил Ганжа.

ОБНОВЛЕНО по состоянию на 18:25: по данным главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в результате российской атаки погибли четыре человека, более 60 получили ранения.

"Четыре человека погибли, более 60 получили ранения. Среди раненых - как минимум трое детей. Это мальчики 13, 14 и 15 лет", - сообщил Ганжа.

Все пострадавшие находятся в больницах, где медики оказывают им необходимую помощь. В результате удара российских войск в Павлограде также повреждены гражданские объекты и автомобили.

ОБНОВЛЕНО по состоянию на 18:00: число жертв российского удара по Павлограду возросло. По данным Днепропетровской областной прокуратуры, погибли три человека, ещё 34 получили ранения, среди пострадавших есть ребёнок.

"10 сентября 2026 года около 16:25 военные РФ нанесли удар по г. Павлограду с применением БПЛА. В результате атаки повреждены торговые павильоны и автомобили", - сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Правоохранители документируют последствия атаки и возбудили уголовное дело по факту совершения военного преступления по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

По словам министра внутренних дел Украины Ивана Выговского, атака произошла примерно за час до момента его сообщения, когда в центре города было много людей. На месте работают спасатели и полицейские.

"Около часа назад россияне нанесли удар по ТРЦ в центре Павлограда. Среди бела дня, когда на улицах было много людей. Уже есть информация о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 18 человек пострадали", - сообщил Выгивский.

В МВД заявили, что в последнее время российские войска усилили атаки по гражданской инфраструктуре Днепропетровской области. Среди целей, по словам Выговского, оказались продовольственные склады, жилые кварталы, поезда и торгово-развлекательные центры.

"Только с начала года россияне нанесли по области более 18 тысяч ударов, в основном это атаки БПЛА. В последнее время оккупанты усилили атаки по продовольственным складам, жилым кварталам, поездам, ТРЦ", - подчеркнул Выговский.

Накануне российские войска трижды атаковали Кривой Рог, где под ударом оказались обычные жилые дома. На этом фоне в Днепре провели расширенное совещание по вопросам реагирования на удары и защиты гражданского населения.

В ходе встречи с участием руководства области, представителей сил безопасности и обороны, народных депутатов и руководителей подразделений МВД обсудили взаимодействие служб, защиту важных социальных объектов и подготовку к осенне-зимнему периоду.

"В такие моменты важно, чтобы все подразделения МВД, органы местной власти, военные и волонтеры работали как единый механизм - ради защиты и поддержки людей", - отметил Выговский.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о прицельном ударе БПЛА по торгово-развлекательному центру в Сумах. Он отметил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил о пожаре на территории городского рынка после падения обломков сбитого БПЛА. ГСЧС сообщило о повторной детонации во время развертывания сил и средств для ликвидации возгорания. В результате взрыва пострадали четыре спасателя, на месте работали 45 спасателей и 8 единиц техники.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о поражении предприятия в Днепре в результате ударов. По данным ОВА , в результате атак погибли два человека, пятеро получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, сообщает Википедия.

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