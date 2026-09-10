На "Золотых Воротах" есть секретная мозаика: что украинские мастера скрыли от СССР и где

История создания одной из самых красивых станций метро в мире: почему архитекторы отказались от проекта в Москве и где найти мозаику "Слава Украине".

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"Золотые Ворота" - где в Киеве спрятали секретную мозаику "Слава Украине" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Где находится надпись "Слава Украине" в метро

Кто строил станцию метро "Золотые Ворота"

Какова история станции метро "Золотые Ворота"

Станция "Золотые Ворота" в Киеве скрывает мозаику с надписью "Слава Украине", которую украинские художники создали еще в 1989 году. Эту необычную деталь специально сделали незаметной, чтобы она не привлекала внимания советских инспекторов. "Золотые Ворота" считаются одной из архитектурных жемчужин киевского метро. Их строили в конце 1980-х, когда проявления украинской национальной идентичности оставались под пристальным контролем советской цензуры. Об этом говорится в YouTube-видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил , чем известна станция метро "Золотые Ворота".

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Как создавали станцию "Золотые Ворота"

Идея оформления станции существенно отличалась от типичного советского подхода к метро. Тогдашний главный архитектор Киева Николай Жариков отклонил навязанный проект и поручил его разработку украинским архитекторам Борису и Вадиму Жежериным.

По словам гида Елены, именно расположение станции имело особое значение для Киева, поэтому её архитектура не могла быть обычной. В то же время предложенный Москвой вариант, по её мнению, был лишён необходимой выразительности.

"Выход у самых Золотых ворот - для любого украинца, для любого киевлянина, да, это сакральное место. Его нельзя сделать как попало. Москва объявляет такой тендер: кто придумает лучший вариант. И как-то так случайно получается, что Москва же и выигрывает этот тендер. И то, что они сделали, ну, такое грустное и невеселое", - рассказала гид Елена.

Смотрите видео об истории киевского метро:

Украинские архитекторы предложили концепцию, основанную на мотивах древнерусской храмовой архитектуры времен Ярослава Мудрого. Для художественного оформления привлекли монументалистов Григория Кореня и Владимира Фетько.

На станции появилось около 80 мозаичных панно. Их сюжеты связаны с историей Киевской Руси - от легендарных основателей Киева до князей и строителей.

Где находится секретная мозаика "Слава Украине"

Среди множества декоративных элементов есть деталь, которую пассажиры могут легко не заметить. Она расположена в пространстве между двумя эскалаторами.

Гид Елена рассказывает, что авторы использовали специальную цветовую гамму, благодаря которой надпись практически сливается с поверхностью. В то же время под правильным углом её всё же можно разглядеть.

"На этой станции есть секретная мозаика, которая находится между двумя эскалаторами. Ее, конечно, очень аккуратно выкладывали - темное на темном, разные цвета, - но все же увидеть ее можно было под определенным углом. И там написано: "Слава Украине". Это 1989 год. Согласитесь, это очень круто", - рассказала гид Елена.

Надпись "Слава Украине" на станции "Золотые Ворота" / Скриншот

Почему надпись "Слава Украине" стала символом сопротивления

Мозаика появилась в 1989 году, когда советская система ещё контролировала публичные проявления национальной идентичности. Именно поэтому авторы сделали надпись максимально незаметной для постороннего взгляда.

Буквы выложили тёмной смальтой на коричневом фоне фриза. Такой приём позволил скрыть надпись в общем декоративном оформлении станции и в то же время оставить возможность увидеть её под определённым углом.

В представленном материале отмечается, что за подобный лозунг в Советском Союзе художники могли подвергнуться преследованиям, потерять работу или получить обвинение в так называемом буржуазном национализме.

Именно поэтому небольшая надпись, спрятанная среди масштабного мозаичного оформления "Золотых Ворот", стала отдельной частью истории станции - её создали так, чтобы советские власти не смогли легко её заметить.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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