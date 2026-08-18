Неожиданная правда: что происходит в киевском метро после закрытия станций

Машинист Киевского метрополитена рассказал, как проходит смена под землей, какие опасности возникают на платформах и почему секунды решают все.

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Что происходит в киевском метро после закрытия станций / Коллаж Главред, фото: 2+2

Вы узнаете:

Что скрывается за лобовым стеклом поезда киевского метро

Как одна секунда промедления может привести к трагедии

Почему машинисту нельзя терять концентрацию даже на мгновение

Для миллионов пассажиров метро является привычным способом быстро добраться на работу или домой, не теряя время в пробках. Поезда следуют по расписанию, а дорога между станциями занимает считаные минуты.

Однако за бесперебойной работой подземки стоит ежедневный труд сотен специалистов. Об этом рассказывает 2+2.

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Что происходит в киевском метро после закрытия станций

Когда жители Киева засыпают и станции закрываются для пассажиров, работа в метро не прекращается. Каждую ночь около 700 сотрудников проверяют состояние путей и электрооборудования, устраняют неисправности и готовят инфраструктуру к началу нового дня.

Особая ответственность ложится на машинистов. В часы пик один состав может перевозить около полутора тысяч человек, и безопасность каждого пассажира во многом зависит от человека, находящегося в кабине. Перед ним обычно есть приборная панель, сигналы светофоров и уходящий в темноту туннель, где нельзя терять внимание ни на секунду.

Для миллионов пассажиров метро является привычным способом быстро добраться на работу / Фото: 2+2

"Работать под землей сложно. Это монотонная работа. Нужно быть психологически очень подготовленным, потому что может возникнуть клаустрофобия. И бывают разные ситуации, в которых нужно сохранять самообладание", - рассказал машинист Киевского метрополитена Евгений Кривошин.

Более 200 километров и ни секунды на потерю концентрации

За одну смену поезд под его управлением преодолевает более 200 километров. На протяжении всего маршрута машинист должен сохранять предельную сосредоточенность, следить за сигналами, скоростью состава и происходящим на платформах.

За одну смену поезд под его управлением преодолевает более 200 километров / Фото: 2+2

Дополнительный риск создают пассажиры, пренебрегающие правилами безопасности. Некоторые заходят за ограничительную линию, отвлекаются на телефоны у края платформы или пытаются вскочить в вагон в последний момент, когда двери уже закрываются.

Почему машинистам приходится применять экстренное торможение

Заметив человека в опасной близости от края, машинист подает звуковой сигнал. Если пассажир не реагирует, приходится незамедлительно применять экстренное торможение. На высокой скорости даже секундное промедление может закончиться ударом бокового зеркала или привести к более тяжелым последствиям.

Метро помогает жителям Киева во время войны / Фото: 2+2

Именно поэтому работу машиниста считают одной из наиболее напряженных профессий в транспортной отрасли. Монотонность здесь сочетается с огромной ответственностью, а любая нештатная ситуация требует мгновенной реакции и полного самообладания.

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Об источнике: 2+2 "2+2" - общеукраинский телеканал, входящий в состав медиаконгломерата "1+1 Media". Канал ориентирован на зрителей в возрасте от 18 до 54 лет. Эфир телеканала состоит из сериалов и художественных фильмов собственного и зарубежного производства, развлекательных шоу и трансляций некоторых матчей Чемпионата Украины по футболу.

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