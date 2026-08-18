Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Неожиданная правда: что происходит в киевском метро после закрытия станций

Константин Пономарев
18 августа 2026, 12:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Машинист Киевского метрополитена рассказал, как проходит смена под землей, какие опасности возникают на платформах и почему секунды решают все.
Что происходит в киевском метро после закрытия станций
Что происходит в киевском метро после закрытия станций / Коллаж Главред, фото: 2+2

Вы узнаете:

  • Что скрывается за лобовым стеклом поезда киевского метро
  • Как одна секунда промедления может привести к трагедии
  • Почему машинисту нельзя терять концентрацию даже на мгновение

Для миллионов пассажиров метро является привычным способом быстро добраться на работу или домой, не теряя время в пробках. Поезда следуют по расписанию, а дорога между станциями занимает считаные минуты.

Однако за бесперебойной работой подземки стоит ежедневный труд сотен специалистов. Об этом рассказывает 2+2.

видео дня

Что происходит в киевском метро после закрытия станций

Когда жители Киева засыпают и станции закрываются для пассажиров, работа в метро не прекращается. Каждую ночь около 700 сотрудников проверяют состояние путей и электрооборудования, устраняют неисправности и готовят инфраструктуру к началу нового дня.

Особая ответственность ложится на машинистов. В часы пик один состав может перевозить около полутора тысяч человек, и безопасность каждого пассажира во многом зависит от человека, находящегося в кабине. Перед ним обычно есть приборная панель, сигналы светофоров и уходящий в темноту туннель, где нельзя терять внимание ни на секунду.

Для миллионов пассажиров метро является привычным способом быстро добраться на работу
Для миллионов пассажиров метро является привычным способом быстро добраться на работу / Фото: 2+2

"Работать под землей сложно. Это монотонная работа. Нужно быть психологически очень подготовленным, потому что может возникнуть клаустрофобия. И бывают разные ситуации, в которых нужно сохранять самообладание", - рассказал машинист Киевского метрополитена Евгений Кривошин.

Более 200 километров и ни секунды на потерю концентрации

За одну смену поезд под его управлением преодолевает более 200 километров. На протяжении всего маршрута машинист должен сохранять предельную сосредоточенность, следить за сигналами, скоростью состава и происходящим на платформах.

За одну смену поезд под его управлением преодолевает более 200 километров
За одну смену поезд под его управлением преодолевает более 200 километров / Фото: 2+2

Дополнительный риск создают пассажиры, пренебрегающие правилами безопасности. Некоторые заходят за ограничительную линию, отвлекаются на телефоны у края платформы или пытаются вскочить в вагон в последний момент, когда двери уже закрываются.

Почему машинистам приходится применять экстренное торможение

Заметив человека в опасной близости от края, машинист подает звуковой сигнал. Если пассажир не реагирует, приходится незамедлительно применять экстренное торможение. На высокой скорости даже секундное промедление может закончиться ударом бокового зеркала или привести к более тяжелым последствиям.

Метро помогает жителям Киева во время войны
Метро помогает жителям Киева во время войны / Фото: 2+2

Именно поэтому работу машиниста считают одной из наиболее напряженных профессий в транспортной отрасли. Монотонность здесь сочетается с огромной ответственностью, а любая нештатная ситуация требует мгновенной реакции и полного самообладания.

Смотрите в видео более подробно:

Ранее Главред писал о том, что женщина пошла в подвал за котом, а вернулась с находкой, которую не забыть. Девушка наткнулась на нож и загадочное послание. Теперь она пытается выяснить историю необычной находки.

Также стало известно о том, что в старейшем метро нашли странные вещи. Некоторые находки настолько необычны, что годами остаются на полках специального бюро.

Вам может быть интересно:

Об источнике: 2+2

"2+2" - общеукраинский телеканал, входящий в состав медиаконгломерата "1+1 Media". Канал ориентирован на зрителей в возрасте от 18 до 54 лет. Эфир телеканала состоит из сериалов и художественных фильмов собственного и зарубежного производства, развлекательных шоу и трансляций некоторых матчей Чемпионата Украины по футболу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева работа метрополитен станции метро Украина Киевский метрополитен интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибших

РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибших

11:12Война
"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

11:11Война
Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

10:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти

Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти

Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу

Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

Последние новости

12:43

Никакой не "крючок": как на самом деле называется главное орудие рыбалки на украинском

12:43

Девушка "обменяла" лошадь на внедорожник в интернете: как ей это удалось

12:17

Китайский гороскоп на завтра, 19 августа: Драконам - доверие, Кроликам - простота

12:12

Неожиданная правда: что происходит в киевском метро после закрытия станцийВидео

12:08

Как убрать за холодильником за две минуты, не двигая его: простой трюк

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
11:48

Что делать с пылесосом, если он плохо всасывает пыль и грязь — лайфхак

11:43

"Они выросли, изменились": Тарас Тополя встретился с детьми после долгой разлуки

11:12

РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибшихФото

11:11

"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

Реклама
11:08

Кто "выкопал" Чёрное море: историк рассказал правдивую историю образования водоёма

10:54

"Ушла слишком рано": Кличко сделал официальное заявление о смерти Панеттьери

10:53

Кому выгодны прогнозы о стремительном подорожании украинской земли - СМИ

10:52

Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

10:39

Советовали сдаться: три знака докажут всем свою правоту и заберут куш

10:23

Ракета убила 10 человек, есть много раненых: Россия атаковала Харьковскую область

10:04

Оставалось 5 лет жизни: Хайден Панеттьери боролась с тяжелой болезнью

10:01

РФ может усилить удары по Украине: в ISW назвали области, которые под угрозой

10:00

Как почистить кожаную сумку дома и не испортить её: названы главные ошибкиВидео

09:58

РФ может пойти в наступление на Киевщину и Черниговщину: в ГУР назвали сроки

09:20

Старинные имена для девочек, которые снова в моде в 2026 году

Реклама
08:55

Заправка для борща в банках: лучший рецепт заготовки на зиму

08:45

Черная зима без света и тепла: Золотарев дал неутешительный прогнозмнение

08:42

ВСУ получили секретное преимущество и бьют по целям через 15 минут после обнаружения - NYT

08:25

Окончание войны до конца года: в ГУР оценили, согласится ли РФ на мир с Украиной

07:56

Затяжная магнитная буря красного уровня охватила Землю: прогноз шторма G2

07:39

Впервые за 11 лет Си Цзиньпин встретится в США с Трампом - Politico

07:09

Дроны атаковали Москву: закрыты аэропорты, горит склад Ozon, видны клубы черного дымаВидео

05:55

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

05:34

Гороскоп на завтра, 19 августа: Близнецам — неожиданность, Ракам — успех

05:11

"Строк" или "срок": какое из слов многие люди ошибочно считают украинским

04:30

Четыре знака зодиака вырвутся из плена одиночества: кого ждет новый этап

04:04

Выражение "вагон и маленькая тележка": чем заменить популярный суржик

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

03:30

Цветы вместо удобрений: какие растения сами обогатят грунт азотом и органикойВидео

02:20

Марс ошеломил ученых: найдены возможные свидетельства древнего водоема

01:20

Конец ударов баллистикой: в ОП назвали условие завершения активной фазы войны

00:24

Варить на воде больше не нужно: раскрыт идеальный способ приготовления рисаВидео

17 августа, понедельник
23:40

Доллар может резко рвануть вверх: эксперт раскрыл сроки и новый курс

22:57

Новая эскалация: СМИ о выходе войны между РФ и Украиной на "тотальный" уровень

22:54

Старая ванна прослужит еще не один год: как самостоятельно восстановить ее покрытие

Реклама
22:32

Первый весенний урожай: перечень овощей, которые стоит посеять осенью

22:22

Тарифы на коммуналку могут пересмотреть: когда украинцев ожидают новые платежки

22:08

Духовка будет сиять как новая: хитрость поможет избавиться даже от старого жираВидео

22:03

Зачем брать с собой в отпуск обычный шарик: простой лайфхак

21:51

Украинцев призвали не выбрасывать маленькие пакетики из коробок с обувью: в чем причина

21:34

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

21:16

Школьная головоломка со спичками, которая легко запутает даже взрослыхВидео

21:08

Время на их стороне: назвали даты рождения людей, которые становятся мудрее

21:06

Десятки россиян сдались в плен: в ССО раскрыли детали зачистки на югеВидео

21:05

Более 1,5 млн обращений от ТЦК: Нацполиция раскрыла масштаб розыска мужчин в Украине

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять